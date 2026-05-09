TikTokom kruži prevara, pozivaju na opasnu praksu: Ministarstvo provodi nadzor

Influenceri reklamiraju igre na sreću, i kada biste učenike koji koriste društvene mreže upitali da vam nabroje bar jednog koji to čini, vjerojatno biste dobili točan odgovor. Iako je Zakonom o igrama na sreću kreatorima sadržaja na društvenim mrežama, odnosno influencerima, zabranjeno njihovo promoviranje i oglašavanje, praksa je nešto drukčija.

Neki influenceri na domaćoj sceni tako objavljuju videozapise u kojima pozivaju svoje pratitelje da se uz njihov kod okušaju u, primjerice, 100 besplatnih vrtnji u nekoj od igara. Potom objavljuju screenshotove poruka sa svojim 'pratiteljima' koji im pišu da su zahvaljujući njima stekli određeni dobitak. Ono što većina publike ne zna jest da su te poruke - lažne.

Influenceri reklamiraju igre na sreću

O tome je na svojim društvenim mrežama govorio hrvatski influencer Luciano Plazibat, koji je, tvrdi, više puta odbio ponude za ovakve suradnje. Kako je objasnio, agencije od influencera za reklamu uglavnom traže tri storyja. Na prvom je potrebno prozvati ljude na igru i napisati im svoj kod, na drugom objaviti 'dobitak' nekog pratitelja, koji je zapravo lažan, a na trećem ih podsjetiti na cijelu priču.

- Uplate idu sve na crno, to se ne fakturira i ne provjerava, a poruke tipa da je netko jedan put osvojio 200 eura, drugi put 700, to su svaki put fake poruke. Svaki put kad vidite poruku nekog dobitka koju influencer stavi, to su fake poruke, potvrđeno, istaknuo je Plazibat.

Na slično upozorava i Mia Mardešić, voditeljica Odsjeka za programe na području ovisnosti o kockanju i internetu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Kako kaže, mladi moraju biti svjesni da sadržaj koji influenceri objavljuju vrlo često predstavlja oblik plaćenog marketinga, a ne stvarni prikaz iskustva ili realnih posljedica kockanja. Na društvenim se mrežama, dodaje, uglavnom prikazuju dobici i uzbudljivi trenuci, dok se gubici, dugovi i problemi gotovo nikada ne prikazuju. Također, praksa u kojoj influenceri reklamiraju igre na sreću predstavlja značajan javnozdravstveni problem, osobito kada se govori o djeci i mladima.

23 posto mladih u Hrvatskoj kockalo u posljednjih 12 mjeseci

Prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2023. godine, koje se provodi među učenicima u dobi od 15 i 16 godina, 23 posto mladih u Hrvatskoj navelo je da je kockalo u posljednjih 12 mjeseci. Taj je trend, upozorava Mardešić, relativno stabilan tijekom posljednjih deset godina. U odnosu na europski prosjek, hrvatski učenici u nešto većoj mjeri sudjeluju u sportskom klađenju te igranju lutrijskih i kartaških igara. Rezultati također pokazuju kako mladići kockaju češće od djevojaka - najveći udio mladića kocka jednom mjesečno ili dva do četiri puta mjesečno, dok oko 6 posto mladića kocka dva do tri puta tjedno. Također, istraživanje o stanju ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske iz 2023. godine pokazalo je da više od 6 posto mlađih odraslih već ima izraženije probleme povezane s kockanjem.

- Istraživanje također pokazuje da je najveći udio osoba koje iskazuju problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole prisutan u malim i srednjim gradovima s 2 posto, a slijede veliki gradovi s 1,7 posto, dok je najmanji udio zabilježen u ruralnim sredinama, 1,4 posto. Među osobama kod kojih je utvrđeno problematično kockanje najčešće su zaposlene osobe, zatim učenici i studenti te nezaposlene osobe. Važno je naglasiti da današnje online okruženje dodatno briše granice između zabave, videoigara i kockanja. Različiti elementi nagrađivanja, brze online uplate, sportsko klađenje dostupno putem mobilnih aplikacija i stalna izloženost promotivnim sadržajima povećavaju rizik razvoja problematičnih obrazaca ponašanja kod mladih osoba, ističe Mardešić.

Influencerica priznala da su dobici koje objavljuje - lažni

Na Plazibatovu TikTok objavu na istoj je društvenoj mreži reagirala influencerica Ela Jerković, jedna od onih koji su prihvatili ovakve suradnje. Potvrdila je sve što je Plazibat naveo.

- Sad ne znam je li mislio na mene, ali nije ni bitno, vidjela sam da ste me označili više puta. U pravu je, sve je rekao ispravno, sve je točno, tako da ako niste pogledali, pogledajte video. A fact is a fact, rekla je Jerković.

Influenceri, objašnjava Mardešić, imaju velik utjecaj na oblikovanje stavova, ponašanja i interesa mladih jer ih oni često doživljavaju kao uzore i osobe od povjerenja. Kada influenceri promoviraju klađenje, online casina ili druge oblike igara na sreću, takvi sadržaji kod mladih mogu stvoriti dojam da je riječ o zabavnom, bezopasnom i društveno poželjnom obliku ponašanja. Mladi su, dodaje, razvojno osjetljiviji na impulzivno ponašanje i traženje uzbuđenja te su podložniji utjecaju vršnjaka i digitalnog okruženja, zbog čega ovakav marketing može pridonijeti ranijem ulasku u kockanje i povećati rizik razvoja problema.

- Upravo zbog sve većeg utjecaja digitalnog marketinga i društvenih mreža na mlade, Republika Hrvatska je novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću uvela strože mjere vezane uz oglašavanje igara na sreću. Zakonom je zabranjeno oglašavanje igara na sreću putem interneta, audiovizualnih i radijskih programa te elektroničkih publikacija u vremenu od 6 do 23 sata, kao i oglašavanje sadržaja vezanih uz igre na sreću usmjerenih prema djeci i mladima. Posebno je važna odredba prema kojoj je zabranjeno oglašavanje igara na sreću od strane influencera i drugih osoba od medijskog utjecaja na društvenim mrežama. Time se prepoznaje upravo rizik koji ovakav oblik promocije predstavlja za mlade osobe, koje su posebno osjetljive na sadržaje koje konzumiraju putem digitalnih platformi i društvenih mreža, navodi Mardešić.

Ministarstvo financija: 'Nadzor se provodi kontinuirano'

Ostaje pitanje kako je moguće da influenceri unatoč Zakonu tako jednostavno promoviraju kockanje. Iz Ministarstva financija Republike Hrvatske rekli su nam da nadzor provode kontinuirano kroz praćenje javno dostupnih sadržaja, zaprimanje prijava građana i drugih institucija te kroz suradnju s nadležnim tijelima i pružateljima digitalnih usluga. U svakom pojedinačnom slučaju, ističu, procjenjuje se usklađenost sadržaja s važećim zakonskim odredbama, osobito u dijelu koji se odnosi na ograničenja oglašavanja i zaštitu potrošača.

- U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Porezna uprava poduzima propisane mjere koje mogu uključivati pokretanje prekršajnih postupaka, izricanje novčanih kazni, kao i druge zakonom predviđene radnje, uključujući onemogućavanje pristupa nezakonitim sadržajima. Napominjemo kako se nadzor u digitalnom okruženju dodatno provodi u suradnji s relevantnim dionicima, uključujući digitalne platforme, s ciljem pravovremenog reagiranja i osiguravanja poštivanja zakonskih propisa, rekli su nam iz Ministarstva.

U godinu dana Ministarstvo je pokrenulo 15 nadzora primjene Zakona

Iz Ministarstva su za srednja.hr potvrdili i da je u 2025. godini kod priređivača igara na sreću pokrenuto 15 nadzora primjene odredbi Zakona o igrama na sreću. U razdoblju od siječnja do svibnja 2026. godine pokrenuto ih je isto toliko.

- Također je u 2025. godini pokrenuto i 34 postupka nadzora kod poreznih obveznika s indicijom da obavljaju neregistriranu djelatnost igara na sreću, a u razdoblju od siječnja do svibnja 2026. godine 20 postupaka. U provedenim postupcima utvrđena je 21 povreda Zakona o igrama na sreću. Porezna uprava u informacijskom sustavu ne vodi statistiku o iznosu kazni na način koji bi izdvajao influencere i posebno oglašavanje igara na sreću i sličnih aktivnosti, dodali su iz Ministarstva.

Mardešić ima jasnu poruku za mlade - važno je razvijati kritičko promišljanje prema sadržajima na internetu i razumjeti da igre na sreću nisu način zarade, već aktivnosti koje nose značajan rizik razvoja problema i ovisnosti. Posebno je važno obratiti pozornost na znakove poput potrebe za sve češćim klađenjem, trošenja više novca nego što se planiralo, skrivanja kockanja od obitelji i prijatelja ili osjećaja nervoze kada osoba ne može igrati.

- Roditelji, škole i stručnjaci također imaju važnu ulogu u razgovoru s mladima o digitalnim rizicima, financijskoj pismenosti i odgovornom ponašanju online. Prevencija mora uključivati otvorenu komunikaciju i edukaciju, a ne samo zabrane. Također, važno je naglasiti da pitanje reklamiranja igara na sreću među mladima nije samo pitanje individualne odgovornosti, nego i pitanje javnog zdravlja i društvene odgovornosti. Digitalno okruženje danas snažno oblikuje ponašanje mladih, a algoritmi društvenih mreža dodatno pojačavaju izloženost sadržajima koji potiču kockanje, ističe Mardešić.

Gdje potražiti pomoć, a gdje prijaviti ovakvo oglašavanje?

Važno je naglasiti da u Hrvatskoj postoji besplatna Nacionalna info linija za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Namijenjena je građanima, roditeljima i mladima koji trebaju informacije, savjet ili podršku vezano uz probleme povezane s ovisnostima, uključujući i problematično kockanje. Građani se mogu javiti putem besplatnog broja 0800 2000 70, kao i putem poziva, SMS-a, WhatsAppa ili Vibera na broj 091 4683 070, radnim danom od 9 do 16 sati.

- Pravovremeno prepoznavanje problema i traženje pomoći iznimno su važni, posebno kod mladih osoba kod kojih se rizična ponašanja mogu razviti vrlo brzo, osobito u digitalnom okruženju i uz stalnu izloženost sadržajima vezanima uz igre na sreću, poručuje Mardešić.

Iz resornog Ministarstva pak građanima poručuju da mogu prijaviti svaku sumnju u porezne nepravilnosti putem web obrasca 'Pišite nam', mobilne aplikacije mPorezna, poštom ili osobno u najbližoj ispostavi Porezne uprave te telefonskim putem na broj 0800-1001. Svaka prijava, dodaju, koristi se u analizi rizika i određivanju prioriteta nadzornih aktivnosti.