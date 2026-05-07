Koji problemi još vladaju u strukovnom obrazovanju? 'Učenici očekuju da će im netko uliti znanje'

Modularna je dovela bolju suradnju škola i poslodavaca jer je više vremena za praktičnu nastavu. Međutim poslodavci otkrivaju gdje još ima problema.

Modularna nastava uvela je brojne promjene u strukovno obrazovanje. Učenici više nemaju istovremeno niz predmete za koje moraju učiti cijele godine, već module koje polažu jedan po jedan, a sve znanje na neki je način (barem je tako zamišljeno) povezano s njihovom strukom. Uz to imaju i više praktične nastave i suradnje s poslodavcima. Iako će se rezultati reforme na tržištu vidjeti tek za nekoliko godina, poduzetnici pozdravljaju promjene.

Na panelu 'Od učionice do industrije: vještine i tehnologije za budućnost rada', održanoj povodom WorldSkills Croatia natjecanja, sugovornici su se složili da modularna nastava bolje priprema učenike za ulazak u svijet rada. U raspravi sudjelovao je jedan ravnatelj, troje predstavnika poslodavaca i predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Prvi je riječ imao Andrej Kristek, ravnatelj Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, koja je među prvima iskušala modularnu nastavu.

- Ravnatelj sam škole, vodio sam centar kompetentnosti, provodili smo modularnu prije svih. Mogu reći da se puno toga promijenilo, pristup, stavovi, a sve prema najbitnijem dijelu. Prije su naši predmeti išli linearno, razmišljali smo matematika je matematika, biologija biologija, a danas se sve radi da se steknu baš te kompetencije za to zanimanje, koje su poslodavci rekli da bi učenici trebali imati, izjavio je ravnatelj Kristek.

'Vidim da su učenici već sad zadovoljniji

Dodaje da je prije desetak godina školi bilo teško razgovarati s poduzetnicima, no danas vide da je to ključ te blisko surađuju. Pohvalio je i modularnu nastavi i kaže da na svojim učenicima vidi da su spremniji, kompetentniji i zadovoljniji ovim pristupom.

- Reforma traje jako dugo i možda će trebati i dvije generacije da se to vidi, ali ja vidim da su učenici već sad zadovoljniji. Prihvatili su to i vidim da su prihvatili i u drugim školama, ali puno je toga pred nama, komentirao je Kristek.

Što se treba promijeniti u obrazovanju ugostitelja?

Sara Posavec, direktorica ljudskih resursa u Termama sveti Martin govorila je o iskustvima ugostitelja s učenicima iz strukovnih škola. Iz iskustva u Termama su došli do zaključka da bi trebalo bliže povezati teoriju i praksu.

- Simulirati stvarne situacije, odnos s gostima, koji imaju sve veća očekivanja, jer to učenike očekuje već prvi radni dan. Razvijati soft skills i rješavati neke probleme. Isto tako trebaju otvoreno razgovarati o odnosu prema poslu. Mladi danas često dolaze s drugačijom predodžbom o radnom okruženju. Tu su bitni roditelji da mladi steknu svijest o odgovornosti i radnim navikama, smatra Posavec.

Tvrtka Kamgrad ima regrutera koji komunicira sa školama

Tvrtka Kamgrad puno surađuje sa strukovnim školama, a uz primjere vrhunske suradnje, imaju i neke manje uspješne, rekla je njihova voditeljica ljudskih resursa Antea Britvić Božičković. Njima kao velikoj građevinskoj firmi u interesu je saznati tko su talenti, kako bi jednog dana postali vrhunski zaposlenici.

- Djecu uzmemo na praksu i međusobno kliknemo. Važno nam je da im se svidi opis, dinamika, količina posla. Mi ne skrivamo da smo zahtjevan poslodavac, ali ulažemo puno u mentorstvo jer ne možemo sve pustiti obrazovanju i učenicima individualno. Osiguramo da oni postanu osoba koja može prenositi znanje, ima svoje ideje, priča Britvić Boživković.

Opisala je da u Kamgradu imaju regrutera koji blisko surađuje sa školama koje su im od interesa. Ako talentirani učenik živi predaleko ili je u nezgodnoj financijskoj situaciji, s roditeljima nalaze rješenja kako bi mu omogućili da im dođe na praksu.

- S druge strane ima škola koje kažu da imaju 80 učenika koje trebaju dovesti na gradilište. Tu su neke razlike gdje imamo dobrih i manje uspješnih primjera. Volimo kasnije stipendirati učenike koji su prošli praksu i kliknuli smo. Imamo komunikaciju s roditeljom, školom, prakse, stipendije i kasnije zapošljavanje. Mi nemamo problema s mladima, imamo velik broj prijava. Puno nam je teže pronaći iskusniju populaciju. Međutim ja sam po struci psiholog i kad pričamo sa školama nudimo im da kod njih održimo radionice, na primjer o tome kako napisati CV, i ni jedna nam se do sad nije javila. A mislim da bi efekt bio bolji da učenici razvijaju soft skills što ranije, priča Britvić Boživković iz Kamgrada.

'Jako je teško u svim županijama dostići iste minimalne standarde'

Perspektivu Ministarstva obrazovanja dala je Ivana Pilko Čunčić, koja smatra da eventualni problemi mogu nastati u tome što se to u praksi elementi reformi ne provode svugdje jednako.

- Ni jedan zakonski okvir ne zabranjuje ovo što poslodavci nude školama. Dapače intencije MZOM-a upravo podupiru to pitanje tako da škole prime što im poslodavci nude. Mi smo, kad smo se pripremali za reformu 2022. godine, izmijenili Zakon o strukovnom obrazovanju i držali smo se generalnih načela, a to je da želimo uvesti obvezno učenje temeljeno na radu i da to mora postati dio svih kurikula i da poslodavci tako uđu u škole. Jako pazimo na osiguranje kvalitete, jer je jako teško u svim županijama dostići iste minimalne standarde, komentirala je Pilko Čunčić.

Direktorica tvrdi da više nema obućara

Tvrtka Otos proizvodi ortopedske cipele, a našla se pred specifičnim problemom, a to je da nema strukovne škole u kojoj se obrazuje specifičan tip obućara kakav im treba. Direktorica Otosa Snježana Biloš kaže da u stvari nema kadra koji bi odmah nakon srednje škole znao raditi kod njih te je stoga sve na njihovim mentorima.

- Htjela bih reći da je teško jer mladi ne prepoznaju vrijednost strukovnog obrazovanja. Uvijek se naglašava visoko, a ovo je zanemareno, stoga se treba više promovirati i u medijima. Kad trebamo kadar za proizvodne pogone u biti nemamo bazen za koji možemo dobiti kvalificirani kadar, nego mentoriramo naš, kako bismo dobili kvalitetne ortopedske obućare. Imate znalce koji su sada rijetki i oni prenose znanje ljudima kojima nemaju temeljno znanje u struci koja nam treba. U biti stoga je izuzetno izazovno i teško, priča Biloš.

Priča da je nekad u strukovnim školama bio zastupljen smjer obućar, no da 15 godina unatrag taj smjer zamire jer ne postoji dovoljan interes. Biloš je razgovarala i s ravnateljicom obrtničke škole u Osijeku koja joj je rekla da bi jedno od rješenja mogla biti prekvalifikacija.

- Međutim ona nama ne znači puno jer ćete dobiti radnika koji ima diplomu, ali nama je to manje važno. Po nama bi bilo vrjednije imati kvalitetno temeljno strukovno obrazovanje i da možete dalji razvijati taj kadar, zaključuje direktorica Otosa.

'Muku mučimo upisima u ta strukovna zanimanja'

Dok je pojedinim osječkim poslodavcima teško pronaći zaposlenike, učenici Ugostiteljsko-turističke škole Osijek nemaju problema s nalaženjem posla. Ravnatelj Kristek kaže da je potražnja golema i da su učenici spremni za praksu na moru. Međutim unatoč tome interes učenika za upis te strukovne je sve manji.

- Potražnja je sve veća, ali kad je u pitanju naša županija, izgubio se razred i pol kuhara i slastičara. Demografija je tu jedan od najvećih problema. Muku mučimo upisima u ta strukovna zanimanja. Motivirati mlade i privući ih strukovnom obrazovanju jako se puno borimo. Ja sam išao za zanimanje kuhar i tad su nam nudili osnove osnova, a danas oni imaju sve, pa i usavršavanja izvan Hrvatske, razna natjecanja, opremu na razini kakvu možda nemaju ni restorani u Osijeku, priča ravnatelj Kristek.

Prije su im se na upisima javljalo i po 170 učenika, a primali su svega 70. Danas ih primaju 60, no ni tu kvotu ne mogu ispuniti. Na ovim upisima dobili su 40 učenika, priča ravnatelj. Kaže da u njegovoj školi ima mnogo toga dobroga, no da je regija desetkovana po pitanju motivacije učenika. Međutim prema statistikama u srednjim školama opet je više učenika, pa tu vidi neku nadu.

U Hrvatskoj je problem što učenici slabo upisiju trogodišnje škole

Paradoks je u tome što je u Hrvatskoj većina učenika zapravo ide u strukovne škole, čak i više od 70 posto, dok je u europskim zemljama taj udio često ispod 50 posto. Pilko Čunčić objašnjava da problem nastaje zbog distribucije učenika u strukovnima, jer ih većina upisuje četverogodišnje smjerove, nakon kojih često nastoje upisati i fakultet, a relativno malo ih odabire trogodišnje smjerove.

- Želimo to promijeniti da učenici imaju percepciju da je i trogodišnje obrazovanje poželjno. Unazad tri-četiri godine broj učenika u trogodišnjem obrazovanju je porastao za 15 posto. Poslodavci tu imaju vrlo važnu ulogu jer učenicima kreiraju sliku budućnosti. Oni će nekad utjecati i na to hoće li učenik na tržištu rada naći svoje mjesto ili će ići u visoko obrazovanje, rekla je Pilko Čunčić.

'Stručne službe i razrednici najbolje znaju jake strane učenika'

Dodaje da je u tijeku natječaj za provedbu novih strukovnih kurikula u kojem škole mogu dobiti sredstava iz europskih fondova za opremu i zapošljavanje novog kadra. Uz to Ministarstvo je pokrenulo i projekt profesionalnog usmjeravanja učenika od petog razreda osnovnih škola.

- Želimo pojačati kapacitete stručnih službi i ojačati razrednike jer smo procijenili da su to ljudi koji mogu najbolje znati jake strane učenika, čemu naginju, pa i obiteljski i socijalni kontekst koji ih može voditi prema nekom izboru Na tom području radimo pomake. Imat ćemo neka iskustva i nadamo se da ćemo to staviti u novi zakonodavni okvir, zaključila je predstavnica Ministarstva.

'Ministarstvo i poslodavci trebali bi kreirati usmjerenja koja će puniti rupe u kadru'

Direktorica Otosa smatra da bi suradnja Ministarstva i poslodavaca trebalo dodatno pojačati. Na primjeru obućara objašnjava kako bi zajednički trebali kreirati usmjerenja u srednjim školama kojima će se puniti rupe u kadru u privatnom sektoru. U Italiji postoji gradić Vigevano, koji je centar obućarstva. Biloš smatra da bi uz malo truda i Osijek mogao doći na tu razinu.

- Tako su u Osijeku koncentrirana tri od četiri domaća proizvođača obućarske opreme. Zašto mi ne bismo postali kao taj gradić u Italiji? U ovom trenutku još mi pada na pamet promicanje kroz medije i društvene mreže da učenici vide kako proizvodnja teče i tako se malo zainteresiraju, zaključuje direktorica Otosa.

Postoje velike razlike u kvaliteti prakse

Britvić Boživković smatra veliku razliku čini i to koliko prakse ima u pojedinim strukovnim školama. Dok keramičari na primjer rade puno prakse i nakon škole su praktički već spremni za rad, na primjer građevinari nisu u takvoj situaciji, a čak i kad dolaze na gradilište često nemaju priliku iskusiti kako posao doista izgleda.

- Ljudi na gradilištu imaju puno posla, rokove, odgovornost i ne mogu toliko vremena posvetiti učenicima. Učenici očekuju da će im netko uliti znanje. Mi danas djeci govorimo ti možeš sve, a jasno je da postoji problem fokusa, zaključila je Britvić Boživković.

Na panelu se pokazalo da svaki sektor ima neke svoje probleme i drugačija očekivanja od strukovnog obrazovanja. Ipak svi su se složili da je povezivanje obrazovnog sektora i poslodavaca poželjno i da će od njega profitirati i poduzetnici i budući zaposlenici.