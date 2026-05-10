Maturanti, želite zaraditi preko ljeta? Možete se učlaniti u student servis, evo kako

I maturanti svoj džeparac mogu 'podebljati' radeći sezonu preko student servisa. Provjerili smo kako se učlaniti u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Maturanti već završetkom srednjoškolskog obrazovanja stječu pravo na rad putem student servisa. Stoga, ako ovog ljeta želite 'podebljati' džeparac za studentski život ili neki drugi cilj, učlanite se i bacite oko na poslove koje nude servisi u vašem i drugim gradovima. Dodajmo da smo ranije izračunali koliko možete zaraditi na sezoni 2026., o čemu možete čitati ovdje. Podsjetimo, minimalna satnica iznosi 6,56 eura.

Dobro je imati na umu da prava kao maturant na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova možete ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine. Ako u međuvremenu upišete studij, vaše se članstvo dalje regulira kao i svim ostalim studentima. A mi smo provjerili kako se možete učlaniti u student servise četiriju najvećih studentskih gradova u Hrvatskoj - Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

U zagrebački Servis maturanti se mogu učlaniti na dva načina

U Student servis Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) možete se učlaniti dolaskom u poslovnicu ili online ako ste u postupku upisa na fakultet. Za uspješnu registraciju trebat će vam nekoliko dokumenata, a jedan od njih je dokaz o obrazovanju, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe. Zatim, potvrda s portala Postani student, točnije ispis stranice 'Moji rezultati' po prijavljenim studijskim programima (ljetni rok) ili prijava ispita državne mature. Tražit će vas još i osobnu iskaznicu, dvije male fotografije i dokaz o bankovnom računu - osobni žiro ili tekući račun (ugovor ili potvrda banke).

Dokumenti koji će vam trebati u Splitu

Ako ljetnu zaradu želite ostvariti pod Studentskim centrom u Splitu (SCST), za učlanjenje morate 'ispuniti' šest točaka. Sa sobom, kao prvo, morate ponijeti valjani službeni dokument kojim dokazujete završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završilo srednjoškolsko obrazovanje. To bi bila preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe.

Nadalje, trebat će vam isprintana prijava ispita državne mature s portala: postani-student.hr, a na uvid ćete morati dati i osobnu iskaznicu. Također, nemojte zaboraviti osobni IBAN tekućeg ili žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke) i ispunjenu i potpisanu Izjavu studenta za učlanjenje u Student servis, koja je dostupna za preuzimanje na web stranici Servisa ili u poslovnici. Na tim mjestima dostupna je i Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka koju ćete također morati potpisati.

Student servis - maturanti u Rijeci

I u Student servis Studentskog centra Rijeka (SCRI) možete se vrlo jednostavno učlaniti online. Tom prilikom trebat će vam potvrda ili svjedodžba završnog razreda tekuće školske godine te screenshot odabira studijskih programa ili prijavljenih ispita Državne mature sa stranice Postani student - samo pripazite da se vidi vaše ime i prezime. Trebat će vam još i osobna iskaznica, OIB, IBAN i MBO, ali i ispunjeni upitnik koji možete preuzeti sa službene web stranice Servisa.

U Osijeku se možete učlaniti uz jedan uvjet

Maturanti koji žele raditi preko Studentskog centra u Osijeku (STUCOS) moraju znati da se učlaniti mogu isključivo ako već imaju dogovoren posao i znaju sve uvjete rada. Trebat će vam izjava/privola, preslika maturalne svjedodžbe te isprintana Prijava za upis na fakultet sa www.postani-student.hr - 'moji podaci' ili nakon ljetnog upisnog roka uvjerenje fakulteta da ste upisali akademsku godinu 2026/2027. Uz to, morate imati i osobni žiro ili tekući račun (uz predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvid u Internet bankarstvo) te na uvid dati osobnu iskaznicu.

Još jedna napomena za Osijek jest da kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost. To može učiniti osobno u Student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika. Roditelji njome potvrđuju da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Studentskog servisa.