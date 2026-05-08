Šok u Zagrebu: Osumnjičen da je dečka u parku pokušao ubiti nožem, sud ga pustio na slobodu
08. svibanj 2026.
Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog za istražni zatvor i 23-godišnji okrivljenik za pokušaj ubojstva djeteta branit će se sa slobode.
Županijski sud u Zagrebu saslušao je 23-godišnjeg okrivljenika kojeg policija sumnjiči da je 27. travnja nožem s leđa ubo 17-godišnjaka. Muškarca policija sumnjiči za pokušaj ubojstva djeteta, no unatoč tome županijski sud mu nakon ispitivanja nije odredio istražni zatvor.
'Sumnja se da mu je prišao s leđa'
Do sukoba je došlo oko 22:40 u Parku 101. brigade Hrvatske vojske u zagrebačkim Gajnicama, gdje se zbog prethodnih sukoba i nesuglasica okupio veći broj osoba.
- Osnovano se sumnja da je okrivljenik mašući nožem izvikivao prijeteće riječi, a potom je s namjerom da usmrti dijete (2008.) prišao mu s leđa i zadao mu u leđa ubodnu ranu, uslijed čega je dijete zadobilo tešku tjelesnu ozljedu, stoji u priopćenju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.
Okrivljeni će se braniti sa slobode
Nakon ispitivanja okrivljenika odvjetništvo je sucu Županijskog suda u Zagrebu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Međutim sudac je odbio prijedlog što znači da se okrivljeni može braniti sa slobode. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu na tu je odluku podnijelo žalbu.
Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.