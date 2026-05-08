ZET upozorava Zagrepčane: Mijenjaju se trase čak šest tramvajskih linija

Zbog radova i 'Hoda za život' u subotu se mijenjaju trase tramvajskih linija. Privremeno će drugačije prometovati čak šest linija.

Zagrebački električni tramvaj (ZET) je izvijestio kako će zbog radova na Zrinjevcu koji će se izvoditi u subotu, 9. svibnja u periodu od 5 do 17 sati, i održavanja manifestacije 'Hod za život' u vremenu od 11 do 13.30 sati, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17, prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera. Privremeni raspored trasa u subotu izgledat će ovako:

Od 5 do 11 i od 13.30 do 17 sati:

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot

Od 5 do 17 sati:

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Od 11 do 13.30 sati:

Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Jadranski most - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma - Borongaj

ZET je naknadno izvijestio i da je moguća obustava tramvajskog prometa Maksimirskom cestom prije i nakon utakmice na stadionu u Maksimiru.

- Na stadionu u Maksimiru, u subotu, 9. svibnja, s početkom u 16 sati, GNK Dinamo Zagreb igra utakmicu 34. kola SuperSport HNL u vječitom derbiju protiv Hajduka. Uoči početka utakmice, a posebno nakon njena završetka, moguća je obustava prometa Maksimirskom cestom, iz sigurnosnih razloga, a odluku o tome donose djelatnici Policije na terenu, navodi ZET.