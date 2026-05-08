Škole htjele izaći u susret osumnjičenima za palež Vjesnika, ali uzalud: 'Psihički sve više degradiraju'

Zbog kućnog pritvora osumnjičeni ne mogu pisati ispite. Škola im je htjela izaći u susret, no sud im nije to dopustio. Odvjetnikova žalba je odbijena.

Metalna konstrukcija na 16. katu Vjesnikova nebodera uspješno je uklonjena, a sad iduća je na redu ona kad ispod. Konstrukcija se uklanja metodom 'rezanja', a njeni dijelovi zatim se dizalicom pažljivo spuštaju na tlo.

Rušenje nebodera traje tjednima i ide korak po korak, a mladići osumnjičeni za palež u neboderu to vrijeme provode u kućnom istražnom zatvoru. Budući da ne smiju napustiti svoj dom, ne mogu ni pohađati nastavu, zbog čega su njihovi odvjetnici uložili žalbu.

'Bilo bi najnormalnije da odu i na ispite'

Odvjetnik prvoosumnjičenog Ivan Orešković za RTL Danas je rekao da je u petak primio odbijenicu na svoju žalbu. Rekao je da su škole osumnjičenima dale mogućnost da ispite polažu u jednom ili dva dolaska u školu, međutim sud im to nije dopustio.

- Psihički naravno da svaki mjesec sve više degradiraju. Pokušavamo položiti ispit, možda će ovaj istup promijeniti. Zatvorenici dobiju mogućnost da izađu na popravak zuba, tako bi bilo najnormalnije da odu i na ispite jedan ili dva puta, rekao je Orešković za RTL Danas.

I pravobraniteljica smatra da osumnjičeni zadržavaju pravo na obrazovanje

Kako piše 24 sata na onemogućavanje obrazovanja maloljetnika reagirao je i Ured pravobraniteljice za djecu. Naglašavaju da je pristup ostvarivanju obrazovnih prava djece koja su u istražnom postupku manjkav i neprimjeren te da zahtijeva nova rješenja i usku suradnju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

- Mišljenja smo da život i razvoj maloljetnika ne mogu čekati dok traje kazneni postupak ili dok se ne dokaže počinjenje kaznenog djela. Obveza je osigurati im ostvarivanje svih njihovih prava i potreba u skladu s najboljim interesom i međunarodnim standardima jer načelo najboljeg interesa djeteta mora biti temelj svakog postupanja, prenosi 24 sata.

Na mjeru koja je izrečena osumnjičenima ranije je reagirao i Hrvatski helsinški odbor (HHO). U prosincu mladići su bili u pritvoru s osobama osumnjičenima za teška kaznena djela, zbog čega je HHO i predložio mjeru kućnog pritvora uz elektronički nadzor.