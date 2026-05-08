Učenik Oliver iz Zagreba može biti uzor vršnjacima: Ostvario uspjeh koji je oduševio i odrasle

Potkraj travnja predstavljeni su ohrabrujući rezultati istraživanja koje je pokazalo da je u Hrvatskoj značajno je porastao broj građana koji su u godini pročitali barem jednu knjigu. Daleko od jedne je Oliver Skočić, osnovnoškolac iz grada Zagreba koji ih je pročitao čak 216 kroz 2025. godinu.

Čitao je čak četiri knjige tjedno

Zato je proglašen najčitateljem Knjižnica grada Zagreba u 2025. Oliver je, inače član Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, a prema ovoj brojci čitao je čak četiri knjige tjedno.

Najviše voli čitati pustolovne, fantastične i kriminalističke serijale, jer ga, kako kaže, uvlače u svijet gdje se miješaju i stvarni podaci i događaji s maštom. Najdraže su mu knjige '39 tragova', 'Špijunska akademija', serijal Percy Jackson, 'Nevjerojatne priče iz Baskervillea' i mnogi drugi naslovi.

- Te su knjige prvenstveno jako napete i teško ih je stati čitati, istaknuo je Oliver na predstavljanju Najčitatelja 2025. godine.

Želi u gimnaziju i srednju glazbenu školu

Trenutačno ide u 7. razred OŠ Miroslava Krleže i želio bi, uz gimnaziju, upisati i srednju muzičku školu, priopćio je KGZ. Oliver je i najmlađi je majstor igre go u Hrvatskoj te se nada da će jednom u tome postati profesionalac.

Kao pobjedniku, među 40 finalista, Oliver su uručene vrijedne nagrade: članska iskaznica za besplatno korištenje usluga Knjižnica grada Zagreba do 18. godine, komplet knjiga uglednih izdavačkih kuća Ibis grafika, Mozaik knjiga, Profil knjiga, Školska knjiga, godišnja pretplata za predstave - dar Gradskog kazališta Žar ptica te bežične slušalice, dar tvrtke Microline.

- Oliver je sjajan primjer kako netko koristi mrežu knjižnica u Zagrebu, jer ne posuđuje samo u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, već i u drugim knjižnicama koje su mu na putu njegovih obaveza. Nadam se da će kao primjer poslužiti i drugoj djeci da ih potakne na druženje s knjigom, istaknula je Ivančica Đukec Kero, voditeljica Matične i razvojne službe u Knjižnicama grada Zagreba.