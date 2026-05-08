Ovo su najbolji učenici strukovnih škola u 2026.: Pogledajte popis nagrađenih

Na WorldSkills Croatia natjecanju ove godine sudjelovalo je više od 350 učenika u 44 discipline. Pogledajte tko je osvojio zlato u svakoj kategoriji.

WorldSkills Croatia državno je natjecanje učenika srednjih strukovnih škola. Svake godine se održava na Zagrebačkom velesajmu. Natjecanje je ove godine trajalo tri dana, od petog do sedmog svibnja.

Više od 350 najtalentiranijih učenika strukovnih škola natjecalo se u 44 discipline, od agronomije do autolakiranja. WorldSkills Croatia organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i riječ je o najvećem ovakvom natjecanju u državi.

U svakoj kategoriji ocjenjivači natjecateljima dodjeljuju bodove, koji idu do sto. U nekim disciplinama učenici se natječu individualno, a u drugima u parovima. Izdvajamo prvaka, odnosno prvake u svakoj disciplini.

Popis prvaka po disciplinama

U disciplini AGRO zlato je osvojio Kristijan Elez iz Agronomske škole Zagreb s rezultatom 97,83.

U disciplini Cvjećarstvo zlato je osvojila Patricija Horvat iz Srednje škole 'Arboretum Opeka' s rezultatom 85,82.

U disciplini Pekarstvo zlato je osvojila Antonia Zorić iz Srednje strukovne škole Antuna Horvata s rezultatom 99,89.

U disciplini Veterina zlato je osvojila Roberta Bajzec iz Veterinarske škole s rezultatom 88,50.

U disciplini Šumarstvo zlato je osvojio Antonio Šporčić iz Srednje škole Otočac s rezultatom 76,79.

U disciplini Stolarstvo zlato je osvojio Ivan Krajačić iz Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac s rezultatom 96,08.

U disciplini Modni dizajn i tehnologija zlato su osvojili Luka Herceg i Dora Kopjar iz Srednje strukovne škole u Varaždinu s rezultatom 77,60.

U disciplini Grafički dizajn i tehnologija zlato je osvojio Toma Sikavica iz Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu s rezultatom 97,90.

U disciplini Multimedija zlato je osvojila Ariana Kraljić iz Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu s rezultatom 92,67.

U disciplini Automehatronika zlato je osvojio Petar Kruljac iz Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod, s rezultatom 95,00.

U disciplini Kućne instalacije zlato je osvojio Petar Lukić iz Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod, s rezultatom 69,83.

U disciplini Strojarske tehnike zlato je osvojio Rok Petruša iz Srednje škole Oroslavje, s rezultatom 69,83.

U disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije zlato je osvojio Matija Tomašić iz Tehničke škole Čakovec, s rezultatom 88,50.

U disciplini Električne instalacije zlato je osvojio Mihael Đurković iz Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod, s rezultatom 84,34.

U disciplini Izrada programskih rješenja zlato je osvojio Patrik Novogradec iz Strukovne škole Đurđevac, s rezultatom 76,50.

U disciplini Graditeljska tehnologija zlato je osvojila Marta Žečević iz Građevinske tehničke škole u Rijeci, s rezultatom 80,65.

U disciplini Arhitektonske tehnologije zlato je osvojio Petar Njegovec iz Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole u Varaždinu, s rezultatom 90,65.

U disciplini Zidarstvo zlato je osvojio Marko Kapusta iz Obrtničke i industrijske graditeljske škole, s rezultatom 88,53.

U disciplini Keramičarstvo i oblaganje zlato je osvojio Karlo Zenko iz Obrtničke i industrijske graditeljske škole, s rezultatom 78,75.

U disciplini Suha gradnja zlato je osvojio Veljko Skorupan iz Mješovite industrijsko-obrtničke škole u Karlovcu, s rezultatom 84,00.

U disciplini Soboslikarstvo zlato je osvojio Eduardo Kralj iz Obrtničke i industrijske graditeljske škole, s rezultatom 91,12.

U disciplini Geodezija zlato je osvojio Andrej Amidžić iz Graditeljsko-geodetske škole u Osijeku, s rezultatom 65,17.

U disciplini Poduzetništvo zlato su osvojile Amalija Kovač i Nina Cirkvenčić iz Ekonomske i trgovačke škole u Čakovcu, s rezultatom 86,50.

U disciplini Prodajne vještine zlato je osvojila Sara Strahija iz Gospodarske škole Varaždin, s rezultatom 83,05. Isti broj bodova imala je Sara Husić iz Gospodarske škole Instituto Professionale Buje, međutim Strahija je bolje riješila modul koji nosi najviše bodova, zbog čega joj se prema pravilima natjecanja daje prednost.

U disciplini Poslovanje recepcije hotela zlato je osvojila Mara Šutalo iz Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, s rezultatom 59,68.

U disciplini Kuharstvo zlato je osvojila Lana Jeleč iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta, s rezultatom 87,33.

U disciplini Ugostiteljsko posluživanje zlato je osvojila Ana Barać iz Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića u Sinju, s rezultatom 73,23.

U disciplini Slastičarstvo zlato je osvojila Nika Borošak iz Srednje škole Zabok, s rezultatom 73,54.

U disciplini Pomorska nautika zlato je osvojio Ivano Baić iz Pomorske škole u Bakru, s rezultatom 96,00.

U disciplini Vožnja motornog vozila zlato je osvojio Dorian Šargać iz Strojarske i prometne škole u Varaždinu, s rezultatom 75,00.

U disciplini Fizioterapeutska skrb zlato je osvojio Mateo Mlinarić iz Srednje škole Bedekovčina, s rezultatom 75,81.

U disciplini Zdravstvena njega zlato je osvojila Ana Katalenić iz Srednje škole Pregrada, s rezultatom 95,07.

U disciplini Frizerstvo zlato je osvojila Zara Horaček iz Strukovne škole Đurđevac, s rezultatom 86,70.

U disciplini Kozmetička njega zlato je osvojila Tea Šterc iz Obrtničke škole za osobne usluge, s rezultatom 78,03.

U disciplini Pomoćni kuhar i slastičar zlato je osvojila Emili Mihić iz Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška, s rezultatom 84,72.

U disciplini Robotika (EiR, SBM) zlato su osvojili Marin Molnar i Marko Blažević iz Strojarske tehničke škole Osijek, s rezultatom 91,25.

U disciplini Mehatronika (EiR, SBM) zlato je osvojila Antonia Lisjak iz Tehničke škole Čakovec, s rezultatom 91,00.

U disciplini Kemijske tehnologije zlato je osvojila Rebecca Karažija iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, s rezultatom 95,67.

U disciplini Administracija IT sustava zlato je osvojio Gabriel Murk iz Tehničke škole Čakovec, s rezultatom 86,28.

U disciplini Tajničko poslovanje zlato je osvojio Karlo Hrdelja iz Srednje škole Zlatar, s rezultatom 72,21.

U disciplini Prometna tehnologija i logistika zlato je osvojio Antonio Habijanec iz Strojarske i prometne škole u Varaždinu, s rezultatom 94,44.

U disciplini Turistička destinacija zlato je osvojio Roko Kroflin iz Srednje škole Zabok, s rezultatom 87,73.

U disciplini WEB dizajn zlato je osvojila Sara Juršetić iz Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu, s rezultatom 93,55.

U disciplini Tehnologija autolakiranja zlato je osvojio Mihael Popović iz Obrtničke i industrijske graditeljske škole, s rezultatom 96,33.

Cijeli popis natjecatelja i njihovog plasmana po disciplinama možete pročitati u priloženom dokumentu.