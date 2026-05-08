Jedno pitanje o srednjoj školi zanima sve osmaše: 'Malo me strah, ali spremna sam'

Osmaši su danas imali priliku saznati sve o zagrebačkim srednjim školama iz prve ruke, a to su i iskoristili i ispitali srednjoškolce sve što ih muči.

Kakvi su nastavnic, ali i društvo - najčešće je to pitanje koje su zagrebački srednjoškolci dobivali od osmaša na danas održanoj manifestaciji 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove 2026'. U parku Zrinjevac okupilo se 80-ak zagrebačkih srednjih škola i učeničkih domova. Osmaši su se tako mogli upoznati s programima srednjih škola, razgovarati s učenicima i nastavnicima, saznati više o fakultativnim predmetima i sportskim aktivnostima u školama. Mogli su postaviti i bilo koje pitanje i čuti odgovor iz prve ruke.

- Koliko bodova trebam imati da upišem MIOC - odgovor je 77, odgovara nam 'kao iz topa' učenica Luna iz XV. gimnazije o pitanju koje je danas najviše puta čula.

'Svi izgledaju zainteresirano, a i trebaju biti'

Sljedeće je, kaže, koje nastavnike nikako ne voli. A to pitanje dobili su i brojni njezini kolege iz drugih gimnazija, strukovnih i umjetničkih škola. Ivana iz Trgovačke škole, smjer komercijalist, ima spreman odgovor na to pitanje.

- Nastavnici su jako zanimljivi, jako su dobri. Strogi su, ali pravedni. Kažem i da učenja ima, ali nije jako zahtjevno, može se proći ako se zagrije stolica. Mislim da trebaju ići za svojim željama, a ako vole raditi s ljudima, nek dođu k nama, navodi Ivana.

Osmaši su o nastavnicima ispitivali i Marka iz Tehničke škole Ruđera Boškovića.

- Jako puno ih pita kakvi su nastavnici i kakvo je društvo. Jedno od najčešćih pitanja je koje smjerove imamo i što se na njima radi. Zanima ih, logično, i kakve im ocjene trebaju, a pitaju nas i o modularnoj nastavi, kako se ona odrađuje u našoj školi. Jako ih je puno, nisam ih očekivao ovoliko. Svi izgledaju zainteresirano, a i trebaju biti, ovo je njihova budućnost, poručuje Marko.

O modularnoj nastavi u svojoj školi osmašima je pričala i Noa iz Tehničke škole Zagreb koja se školuje za tehničarku za računalstvo.

- Obično pitaju kakva je modularna nastava, pošto je malo drukčija od obične. Pitaju i koliko treba bodova, kakvi su nastavnici. I ja sam ranije bila na Dojdi osmaš i puno mi je pomogao. Imala sam puno opcija, nisam znala što bih upisala, ali ovako sam lakše odlučila, priča nam Noa.

'Malo me strah srednje, ali spremna sam'

A da je Dojdi osmaš od velike pomoći i ovogodišnjim osmašima potvrdila nam je Katja iz Osnovne škole Odra.

- Bilo je baš dobro ovdje. Puno je ljudi, ali su svi ljubazni i kažu ti sve što ih pitaš. Htjela bih upisati I. gimnaziju. Njihove učenike sam pitala kako je u školi, jesu li dobri nastavnici, imaju li šah ili neke druge izvannastavne aktivnosti, jesu li dobri u sportu i tako. Malo me strah srednje, ali spremna sam, kaže Katja.

Blagi strah osjeća i Petra iz Osnovne škole Dragutina Domjanića, koja bi voljela upisati školu za ekonomista ili kozmetičara. Dojdi osmaš joj je, dodaje, super, jer se svaka škola prezentira i osmaši iz prve ruke mogu vidjeti kako sve funkcionira. Njezina prijateljica iz škole Maša dodaje da se ovako i zabavljaju.

- Malo se zabavljamo, malo gledamo koje sve škole postoje i koliko izbora. Ja bih voljela upisati Športsku gimnaziju i nije me uopće strah, iskrena je Maša, a i nju je uglavnom zanimalo kakvi su nastavnici i gradivo.

Gdje provjeriti bodove za srednju?

Buduću medicinsku sestru Nives iz Škole za medicinske sestre Mlinarska iznenadilo je, kaže, prvo pitanje koje je dobila od osmaša.

- Prvo pitanje je bilo koliko nam traje sat... tu sam se iznenadila. Ostali su pitali koji je bodovni prag, je li teško upasti, kakvi su nastavnici ima li lošijih, kada dolaze stručni predmeti, nabraja Nives.

Brojne osmaše zanimalo je i ima li Graditeljska tehnička škola Zagreb smjer za keramičara, ali učenica Vanja odgovara im da nema i potom im rado predstavlja druge smjerove.

- Jako puno osmaša nas je to pitalo, ne znam zašto. Pitaju i kako je u školi, je li teško, koje smjerove imamo, gdje se nalazimo... Jako puno ljudi je ovdje, glasno je, lijepo je, zaključuje Vanja.

