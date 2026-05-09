Zadnji je dan vojnog roka, novi kadeti dolaze već za tjedan dana: Čak trećina ročnika ostaje u vojsci

Ročnici prvog naraštaja TVO-a danas završavaju obuku. Idući naraštaj stiže u vojarne 18. svibnja, a bit će ih sto više. Udio žena je 4 posto manji.

Danas prvi naraštaj kadeta na obveznom vojnom roku završava s obukom. Ministar obrane Ivan Anušić u petak je potvrdio da drugi naraštaj u vojarne dolazi već 18. svibnja.

Kao što smo ranije najavili, broj ročnika u idućem naraštaju zbog velikog odaziva dragovoljaca, povećava se na 900. U kolovozu se otvara i vojarna u Vinkovcima u koju će biti smješteno 100 ročnika, pa će se ukupni kapacitet povećati na 1.000.

- Prva generacija ročnika završava devetog svibnja s obukom, sve je prošlo više nego odlično. Posjetio sam sve tri vojarne, prošli tjedan bio sam u Kninu i razgovarao sam s ročnicima, svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje u tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u našim Oružanim snagama, rekao je ministar Anušić početkom tjedna.

Gotovo trećina ročnika ostaje u vojsci

Sad je otkrio da u Oružanim snagama ostaje 260 ročnika od njih 800, koliko ih je bilo u prvom naraštaju, dakle 32,5 posto, odnosno gotovo trećina. U prvom naraštaju ročnika bilo je čak 446 dragovoljaca, što znači da značajan udio dragovoljaca ne ostaje u vojsci.

Anušić je rekao da se kapaciteti za provedbu vojnog roka povećavaju zbog odaziva koji je veći od očekivanog. Rekao je i da se manje od tri posto mladića poziva na prigovor savjesti, dodavši da su očekivali da će taj udio biti oko 30 do čak 40 posto. Od 354 mladića, koji su regrutirani, na priziv savjesti u prvom naraštaju pozvalo se svega njih 10, što je manje od tri posto. Moguće je da su za to zaslužni i značajno gori (barem financijski) uvjeti u civilnoj zaštiti i regionalnoj i lokalnoj samoupravi.

Značajno manje žena u drugom naraštaju

Anušić je dodao da su se u drugom naraštaju na obuku prijavile 54 žene. Obuku u prvom naraštaju prošle su 82 žene, što je malo više od 10 posto ročnika. S povećanjem broja kadeta i smanjenjem broja žena koje su se prijavile, u drugom naraštaju bit će samo šest posto žena. Sve žene smještene su u vojarni u Požegi, gdje su u odvojenim spavaonicama od muških ročnika.

U drugom naraštaju ročnika vojarna u Kninu primit će 100 kadeta više, ukupno 300. Kao i u prvom naraštaju, u Požegi će biti smješteno 400 ročnika, a u Slunju 200.

Kako izgleda obuka?

Iako će o tome kako izgleda obuka najbolje svjedočiti mladići i djevojke koji se danas vraćaju kućama, poznato je što plan osposobljavanja obuhvaća. Tijekom dva mjeseca ročnici moraju naučiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Vojnički život znači buđenje u šest i odlazak na spavanje u 22 sata, a mobitele mogu koristiti u slobodno vrijeme.

Program je prilagođen i onima lošije kondicije te se očekuje da će je do kraja obuke uz trening i disciplinu poboljšati. Obuka se sastoji od miksa fizičkih vježbi, teorijske nastave i praktičnog rada kroz pet teorijskih i praktičnih osnova.

Podsjetimo, kandidati koji na liječničkom pregledu dobiju ocjenu 'sposoban', ali iz vjerskih ili moralnih razloga ne žele u vojarnu, mogu se pozvati na priziv savjesti te će proći obuku u civilnoj zaštiti, što traje tri mjeseca ili u jedinicama lokalne i regionalne uprave, što traje četiri mjeseca.