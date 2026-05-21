Studenti iz Srbije već godinu dana žive u egzilu u Hrvatskoj: 'Ovo je priča o njima'

U petak 22. svibnja na FFZG-u u Zagrebu održava se projekcija filma 'Metamorfoza' o studentima iz Srbije koji su već godinu dana u egzilu u Hrvatskoj.

Ovog petka se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održava projekcija filma 'Metamorfoza', koji prati priču o studentima iz Novog Sada koji duže od godine dana borave u političkom egzilu u Hrvatskoj.

- Uoči velikog studentskog prosvjeda u Beogradu 15. ožujka 2025. godine, tabloidi i televizije bliske režimu Srpske napredne stranke započinju hajku protiv novosadskih aktivista iz Organizirane grupe STAV i Pokreta slobodnih građana. Rezultat toga je politički progon 12 aktivistica i aktivista, zbog kojeg je njih šestero uhićeno i zatvoreno, najprije u pritvoru na Klisi, a potom u kućnom pritvoru dulje od sedam mjeseci, dok se drugih šestero ne može vratiti u Srbiju. Ovo je film o njima, stoji u opisu filma na YouTubeu.

Studenti će nakon projekcija razgovarati s gledateljima

Nakon projekcije, četvero studenata o kojima je film, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević i Jovan Dražić sudjelovat će u diskusiji s gostima i publikom o životu u egzilu, studentskim prosvjedima, blokadama i plenumima.

- U biologiji metamorfoza označava razvojni proces u kojem organizam prolazi kroz radikalnu promjenu oblika, strukture i funkcije tijela tijekom svog životnog ciklusa. Psihološka metamorfoza duboka je i trajna promjena u strukturi ličnosti, identiteta i načina na koji osoba doživljava sebe i svijet. Ona podrazumijeva unutarnju transformaciju u kojoj se mijenjaju vrijednosti, uvjerenja i obrasci ponašanja, često kao posljedica krize, intenzivnog iskustva ili razvoja, obrazložen je naslov filma.

O studentima su već snimljena dva filma

Projekcija filma je u petak 22. svibnja u 18 sati u D-7 dvorani Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Cijeli film možete pogledati i na YouTube kanalu Organizirane grupe SviĆe, koja je zaslužna za njegovu produkciju.

O procesu protiv aktivista Organizirane grupe STAV i Pokreta slobodnih građana već su snimljena dva dokumentarna filma, Stenica i Proces, koje također možete pogledati na YouTube kanalu Organizirane grupe SviĆe.