Prvi naraštaj vojnog roka gotov s obukom: Ovo su najbolji ročnici, pogledajte galeriju

Ročnici su gotovi s obukom, a za kraj osposobljavanja održano je natjecanje najboljih. Prvaci, Helena Petrović i Damir Pastvečko, ostaju u vojsci.

Obuka prvog naraštaja kadeta koji su na obveznom vojnom roku privedena je kraju. Njihov boravak u vojarnama završio je svečanim postrojavanjem ove subote.

Zadnji tjedan obuke zaokružilo je natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu na kojem su sudionici demonstrirali što su naučili tijekom obuke. Natjecanje je održano u vojarni u Požegi, a na njemu je sudjelovalo 12 ročnika i šest ročnica.

Natjecatelji su odabrani prema rezultatima postignutima tijekom dvomjesečne obuke, a prije pristupanja poligonu, demonstrirali su svoju tjelesnu spremnost i pisali test. Završni izazov bio je poligon s preprekama na kojem su morali uspješno savladati 15 radnih točaka na kojima su pokazivali stečena znanja. Cilj je bio stazu prijeći u što kraćem vremenu.

Najbolja ročnica je Helena Petrović

Od ročnica koje su sudjelovale na natjecanju najbrža je bila Helena Petrović. Drugo mjesto osvojila je Renata Gazibarić, a treće Petra Ključarić. Devetnaestogodišnja Helena Petrović iz Slunja dragovoljno se prijavila na vojni rok, a potpora su joj rodbina i prijatelji koji su već u vojsci.

- Planiram ostati u Hrvatskoj vojsci, zbog toga sam i došla. Iznenađena sam i ponosna na sebe, zahvalna instruktorima koji su me hrabrili te roditeljima koji su cijelo vrijeme uz mene. Ova dva mjeseca brzo su prošla, svaki dan bio je ispunjen. Ponosna sam i na rezultat koji sam postigla. Priprema za natjecanje bila je prije svega psihička, bilo je naporno i trebalo je raditi. Dala sam sve od sebe i isplatilo se, izjavila je Helena Petrović za MORH.

Za najboljeg ročnika proglašen Damir Pastvečko

U muškoj konkurenciji prvo mjesto pripalo je Damiru Pastvečku, drugo Filipu Žicu, dok je treći bio Josip Boban. Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica ima 23 godine, a na obuku se također sam prijavio, jer i on želi raditi u vojsci.

- Sretan sam što sam ovdje, što služim vojni rok u Požegi. Od prvog dana svi smo se ovdje sprijateljili, podržavali i pomagali jedni drugima. Što se tiče obuke, nije mi bila problem, ali treba imati visoku razinu i tjelesne i psihičke spremnosti. Osjećaj pobjede je fenomenalan, ponosan sam na sebe, ali i na kolege koji su me hrabrili. Moj instruktor dao je velik doprinos, usmjeravao me naprijed, bio je uz mene, izjavio je Pastvečko za MORH.

O Oružanim snagama ostaje trećina ročnika

Nakon natjecanja zapovjednik Središta za obuku pješaštva i oklopništva brigadir Zlatko Radočaj čestitao je najboljima. Poručio je da su dva mjeseca brzo prošla i zaželio ročnicima da im Hrvatska uvijek bude u srcu i da ostanu vjerni domovini.

Ročnici su se već vratili kućama, a u Oružanim snagama od prvog naraštaja ostaje čak 260 mladića i djevojaka, odnosno trećina. Novi ročnici u vojarne dolaze već 18. svibnja, a bit će ih 100 više nego u prvom naraštaju, jer se povećava kapacitet vojarne u Kninu.

Kako izgleda obuka?

Što se tiče samog programa obuke, on ostaje isti. Tijekom dva mjeseca ročnici moraju naučiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Vojnički život znači buđenje u šest i odlazak na spavanje u 22 sata, a mobitele mogu koristiti u slobodno vrijeme.

Program je prilagođen i onima lošije kondicije te se očekuje da će je do kraja obuke uz trening i disciplinu poboljšati. Obuka se sastoji od miksa fizičkih vježbi, teorijske nastave i praktičnog rada kroz pet teorijskih i praktičnih osnova.

Podsjetimo, kandidati koji na liječničkom pregledu dobiju ocjenu 'sposoban', ali iz vjerskih ili moralnih razloga ne žele u vojarnu, mogu se pozvati na priziv savjesti te će proći obuku u civilnoj zaštiti, što traje tri mjeseca ili u jedinicama lokalne i regionalne uprave, što traje četiri mjeseca.