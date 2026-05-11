Naš čuveni znanstvenik otkrio kako još nastaju poplave u Jadranu: Rad objavljen u prestižnom časopisu

Mirko Orlić član je tima koji su otkrili da poplave u Jadranu nastaju i zbog rezonancije vjetra. U tom slučaju dolazi do niza poplava na istom mjestu.

Poplave na Jadranu najčešće nastaju zbog približavanja ciklona, kad niski tlak zraka i južni vjetar podignu razinu mora. Najpoznatije takve poplave su u Veneciji, međutim utjecaju su izloženi i gradovi u Hrvatskoj poput Pule, Rijeke, Zadra, Šibenika i Trogira.

Međutim znanstvenici su sad otkrili da poplave na Jadranu nastaju i na drugačiji način. Osim približavanja ciklona, poplave mogu uzrokovati i uzastopni naleti vjetra koji stvara rezonanciju. Taj fenomen usporedili su s djetetom koje pokretima tijela ubrzava njihanje ljuljačke.

Načini nastanka poplava imaju bitnu razliku. Ako je za poplavu zaslužna ciklona, poplava će odmah imati najviši vodostaj. Međutim ako je ona nastala zbog rezonancije vjetra, dogodit će se nekoliko poplava u nizu, a najveći vodostaj ne mora biti odmah na početku niza poplava.

U istraživanju sudjelovao i naš akademik

Istraživanje su proveli znanstvenici s venecijanskog Instituta za znanosti o moru Marco Bajo, Luca Arpaia i Christian Ferrarin i akademik Mirko Orlić s Geofizičkog zavoda Andrija Mohorovičić PMF-a u Zagrebu. Istraživanje je objavljeno u međunarodnom časopisu Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Autori su analizirali meteorološke i oceanografske podatke prikupljene na nizu postaja u Jadranskom moru i usporedili ih s rezultatima analitičkih i numeričkih modela, koncentrirajući se na poplave Venecije iz prosinca 2019. godine,

- Ovo će otkriće pomoći da se unaprijede postojeće prognoze jadranskih poplava. Kad je riječ o Veneciji, koja se nalazi unutar lagune, grad se u zadnjih pet godina štiti od poplava povremenim zatvaranjem lagune s pomoću pomičnih barijera, pišu autori.

'Poplave ugrožavaju niz obalnih gradova'

Nije dobro da venecijanska laguna cijelo vrijeme bude zatvorena, jer bi to dovelo do zagađenja. Stoga se barijere zatvaraju samo kad prognoze upute na to da bi moglo doći do poplave. To pokazuje koliko je važno da prognoze budu što preciznije i da znanstvenici što bolje razumiju kako poplave nastaju.

- Osim Venecije, poplave ugrožavaju i niz drugih obalnih gradova, ne samo u sjevernom Jadranu (Trst, Pula, Rijeka, Cres...) nego sve više i u srednjem Jadranu (Zadar, Šibenik, Trogir...). Za te gradove prognoze nisu ništa manje važne, jer pravovremena upozorenja štite i stanovnike i njihovu imovinu, poručuju autori istraživanja.