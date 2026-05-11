Ovih šestero hrvatskih učenika među najboljima je u Europi: Riješili zadatke teže od gradiva srednje

Hrvatski učenici ponovno su briljirali na međunarodnom natjecanju. Ovog puta s Prirodoslovne olimpijade u Švedskoj donose čak dvije srebrne medalje.

Lijepe vijesti stižu s Prirodoslovne olimpijade Europske unije koja je ovih dana okončana u Švedskoj – oba Hrvatska tima osvojila su srebrne medalje. Kako je izvijestio Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na natjecanju je sudjelovalo 48 timova, ukupno 144 učenika, iz 23 zemlje članice Europske unije.

- Oba hrvatska tima pokazala su izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije te su osvojila srebrne medalje, odnosno ušla među deset najboljih timova na ovom prestižnom natjecanju, izvijestili su s fakulteta.

'Zadaci na natjecanju daleko nadmašuju srednjoškolsko gradivo'

Tim A činili su učenici Ana Piroš (III. gimnazija Osijek), Lena Posavec (OŠ Alojzija Stepinca Zagreb) i Luka Novosel Glavočević (Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci). Tim B činili su učenici Matej Zajec (V. gimnazija Zagreb), Davor Sokač (I. gimnaziji Zagreb) i Matej Jedvaj (Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb). Inače, na ovom natjecanju namijenjenom učenicima do 17 godina učenici se u timu natječu u rješavanju interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije.

- Zadaci na natjecanju daleko nadmašuju srednjoškolsko gradivo, ali su u uvodnom dijelu zadatka objašnjeni osnovni principi potrebni za rješavanje zadataka. Od natjecatelja se očekuje da pažljivo slijede upute, primijene znanstvenu metodologiju, izvode zaključke temeljem mjerenja i surađuju unutar tima, što ih vodi do ispravnih rješenja zadataka, opisali su s PMF-a.

Otkrili su i da su u prvom zadatku učenici morali analizirati brzinu fotosinteze i nastajanja šećera u šećernoj repi, utjecaj temperature i pH na enzim katalazu u tkivu šećerne repe te odredili gustoću puči u listovima šećerne repe različite starosti.

- Kemijski dio zadatka bio je izdvojiti šećere iz korijena šećerne repe te mjerenjem brzine reakcije oksidacije šećera odrediti koja je vrsta šećera prisutna u šećernoj repi, dok su fizičari određivali koncentraciju šećera u šećernom sirupu mjerenjem polarizacije svjetlosti koja prolazi kroz otopinu šećera, navode s PMF-a.

Učenici su se za natjecanje pripremali na PMF-u

Drugi zadatak je, dodaju, započeo biološkim istraživanjem života u vodi, određivanjem vrsta i mjerenjem mikroskopskih algi te sekcijom ribe.

- Potom su analizirana četiri uzorka vode prikupljena diljem južnog dijela Švedske. Uzorcima vode određena je koncentracija otopljenih iona, salinitet i tvrdoća. Fizičari su analizirali filtraciju pijeskom, što je uobičajena metoda pročišćavanja vode, navode s PMF-a.

Izlučna natjecanja za ovu olimpijadu bila su državna iz fizike, kemije i biologije, nakon koji su učenici pozvani na PMF na dodatno testiranje. Na tom su se fakultetu provodile i pripreme, a mentori su učenicima bili nastavnici PMF- a Đani Škalamera s Kemijskog odsjeka, Karolina Matejak Cvenić s Fizičkog odsjeka i Andreja Lucić s Biološkog odsjeka, dok je voditeljica hrvatske ekipe na natjecanju bila Tajana Begović. Podsjetimo i da u našoj Alumni bazi možete pretraživati sve dobitnike Oskara znanja od 2005. godine naovamo.