Učenici i ovog ljeta mogu izrađivati robote uz vodeće inženjere: Besplatno je, ali broj mjesta je ograničen

Idete u srednju školu i pitate se kako provesti ljetne praznike na način koji je istovremeno zabavan i koristan? Ljetna škola robotike by INETEC besplatni je dvotjedni program namijenjen mladima koji žele zaviriti u svijet prave robotike uz mentore iz jedne od vodećih svjetskih high-tech tvrtki.

Tko je INETEC?

INETEC je hrvatska tvrtka s više od 35 godina iskustva i svjetski je lider u razvoju robotskih uređaja, sondi, instrumenata i softvera za nerazorna ispitivanja. Njihov R&D sektor razvija sustave za ITER, jedan od najkompleksnijih tehnoloških projekata u području nuklearne fuzije na svijetu. Ukratko, radi se o ljudima koji znaju što rade i koji to znanje žele prenijeti na novu generaciju.

Što vas čeka?

Program je raspoređen u dva tjedna intenzivnog, ali poticajnog rada. U prvom tjednu polaznici se upoznaju s osnovama elektrotehnike, digitalnog upravljanja, analogne tehnike, mehanike i 3D modeliranja. Drugi tjedan donosi programiranje mikrokontrolera, bežičnu komunikaciju, komunikacijske protokole i izradu modela koračnog motora, sve do finalnog projekta kojim polaznici pokazuju što su naučili.

Rad se odvija u grupama od najviše 20 polaznika, što znači da svaki sudionik dobiva dovoljno pažnje mentora i prostora za napredak. Program traje od 9 do 16 sati, a ručak je osiguran i besplatan. Ljetna škola robotike by INETEC | Foto: INETEC

Dva termina, jedna prilika

Prvi termin održava se od 15. do 26. lipnja 2026., a drugi od 24. kolovoza do 4. rujna 2026. Škola se održava u prostorima INETEC-a u Donjem Stupniku (Dolenica 28), do kojih se može doći autobusom broj 111 ili 132 sa Savskog mosta, vožnja traje oko 20 minuta.

- Ljetna škola robotike osmišljena je kao okruženje u kojem mladi, uz razvoj tehničkih znanja, grade samopouzdanje, znatiželju i sposobnost rješavanja problema kroz konkretno iskustvo. Učimo intenzivno, ali jednako tako njegujemo suradnju, razmjenu ideja i timski duh jer upravo tada nastaju najbolji rezultati. Kroz dinamičan rad i praktične zadatke mladi uče preuzeti odgovornost, ustrajati i ne odustati kada naiđu na izazove, a pritom uvijek ostaje prostor i za smijeh, druženje i sklapanje novih prijateljstava, što cijelo iskustvo čini još vrijednijim. Posebno nas veseli vidjeti koliko polaznici napreduju u kratkom vremenu, ne samo u znanju, već i u načinu razmišljanja i zajedničkog rada. Vjerujem da će svatko tko se pridruži iz ovog iskustva ponijeti vrijedne vještine i lijepe uspomene i zato s veseljem očekujem novu generaciju, istaknula je Nikolina Šardi, stručnjakinja za ljudske potencijale iz INETEC-a. Foto: INETEC

Prijavite se na vrijeme

Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 5. lipnja 2026. Ne propustite priliku da steknete praktična tehnička znanja, upoznate vršnjake koji dijele vaše interese i dobijete uvid u inženjerske karijere u svjetskoj high-tech tvrtki. Možda upravo ovo iskustvo bude prvi korak prema vašoj budućoj karijeri. Prijavite se putem ovog obrasca.