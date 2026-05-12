Još jedan župnik nezadovoljan krizmanicima: 'Neka slobodno rezerviraju termin u restoranu za 2027.'

Župnik nezadovoljan krizmanicima poručuje - rezervirajte termin u restoranu za 2027. Učenici Eva i Gabrijel se pak krizmaju jer to zaista žele.

Iz još jedne župe oštro su se obratili ovogodišnjim krizmanicima. Ovog puta riječ je o Župi Kraljice mučenika - Vukovar. Kako su poručili na svojim društvenim mrežama, svi kandidati za krizmu koji su bez isprike izostali sa susreta s krizmateljem 'neka slobodno rezerviraju termin u restoranu za 2027. godinu'.

- Nije ni to daleko, leti vrijeme. Ostalima sve pohvale i od župnika i od krizmatelja, poručili su iz Župe.

'Trebali ste dati kritiku u ljubavi, a ne praćenu sarkazmom i sankcijom'

Jedna komentatorica zapitala se što se točno time postiže. Kako kaže, većina njih ni sljedeće godine neće pristupiti krizmi jer će imati više obveza u srednjoj školi ili 'jer im se zamjerila Crkva u globalu zbog ovoga poteza'.

- To su samo djeca! Nisu još svjesni što znači ovaj sakrament. Neki će ga tek naknadno postati svjesni, a neki možda neće nikada. Treba biti mudriji u ovoj situaciji, a i zapitati se zašto nisu došli? Kakva je bila atmosfera svo vrijeme? Radite kako želite no budite oprezni - ja ne bih voljela biti razlog zbog kojega netko neće ući u crkvu sljedećih 20 godina ili možda nikada. Trebali ste dati kritiku u ljubavi, a ne praćenu sarkazmom i sankcijom i to na društvenoj mreži! Možda… Samo možda će ovaj potez župnika nekome od njih biti zadnje 'evanđelje' koje će više ikada pročitati, napisala je.

Jedan otac podijelio je svoje iskustvo. On je, naime, sam procijenio da njegov sin još uvijek nije spreman za krizmu.

- Moj sin je krenuo na pripreme za krizmu, ja sam procijenio da nije spreman i povukao ga krizme. Za mene je to sveta stvar, a svete stvari se rade kako Bog zapovijeda. Pauza dvije godine pa ćemo vidjeti, jedna je već prošla i znatno mi je već sad zreliji, napisao je otac.

Trošak krizme i ove godine više stotina eura

Podsjetimo, slična situacija dogodila se ove godine i u župi Sv. Jeronima Klana. Tamošnji župnik također je bio nezadovoljan odnosom učenika prema sudjelovanju na vjeronauku i dolasku na misu. Stoga je promijenio pravila i poručio - 'vi ćete dakle mene tjerati i nagoniti da vam držimo vjeronauk, vi ćete sami sebe tjerati na učenje, vi ćete se sami svake Nedjelje na list potpisati tko je bio na sv. Misu, a list papira i olovka će stajati ispod kipa Sv. Stjepana na popratnom tabernakulu'.

Dodajmo da smo ususret sezoni krizmi razgovarali s učenicima koji su ih friško prošli. Eva iz XI. gimnazije rekla nam je da se krizmala zbog toga što je to za nju pravi vjerski čin, i to tek s 18 godina, a ne zbog pritiska roditelja ili okoline. Njezina obitelj na krizmu je ove godine potrošila od 600 do 700 eura.

- To je uključivalo catering, bijelu haljinu za krizmu koju smo dobili u crkvi... Što se tiče poklona, nisam sigurna koliko su koštali. Iskreno, pogodili su što sam htjela - knjige i novac. Ne znam kolike su cijene knjiga, ali vjerujem da je svaka od 10 do 15 eura, rekla nam je Eva.

Ove godine krizma se i Gabrijel iz Tehničke industrijske škole Ruđer Bošković. I za njega je krizma vjerski čin bez ikakvih pritisaka 'sa strane', a priprema njega i obitelj košta oko 500 eura. Proslava pak, kaže, stoji par tisuća eura. Dobrim poklonima smatra sat, ogrlice, novac ili 'neku elektroničku napravu, na primjer mobitel, sat ili tablet'.