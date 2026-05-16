Učenici 26 škola učinili djela kojima spašavaju živote: 'U mojoj obitelji je to sasvim normalna stvar'

Učenici iz 26 zagrebačkih škola po prvi su put donirali krv. Prikupljeno je čak 992 doze, a Ana je ispričala da je darivanje tradicija njene obitelji.

Učenici 26 zagrebačkih srednjih škola napravili su dobro djelo kojime nekome doslovno mogu spasiti život. U akciju Crvenog križa Zagreb uključilo se 702 učenika, koji su donirali ukupno 992 doze krvi. Stoga im je Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u ponedjeljak uručilo zahvalnice.

Akcije u završnim razredima srednjih škola dio su dugoročnog programa kojim Crveni križ Zagreb sustavno motivira mlade na darivanje krvi u trenutku punoljetnosti i tako potiče naviku darivanja krvi. Učenicima, koji su nedavno napunili 18 godina, ovo je bio prvi put da daruju krv.

'Želimo promovirati pozitivne priče'

Darivanje krvi traje svega osam do dvanaest minuta, nakon čega je potreban samo lagani obrok i kratak odmor. Tijelo već nakon 24 sata nadoknadi svu darovanu krv. Budući da za ljudsku krv u liječenju nema zamjene i da su zalihe ograničene, darivanjem omogućavate transfuziju koja može činiti razliku između života i smrti.

- Uručivanje zahvalnica prvodarivatelja nama je izuzetno važno jer živimo u vremenu kada su negativne vijesti svakodnevica. Mi želimo zajedno promovirati pozitivne priče, dobrotu, humanost i zajedništvo, povodom dodjele zahvalnica izjavio je Ivica Golubić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Prema smjernicama HZJZ-a krv mogu donirati osobe od svoje 18. pa do 65. godine. Moraju imati više od 55 kilograma, proporcionalno visini te ne smiju imati povišenu ni sniženu temperaturu ni krvni tlak. Puls im mora biti između 50 i 110 otkucaja u minuti, a zasićenost krvi hemoglobinom 135 grama po litri za muškarce, odnosno 125 za žene.

'U mojoj obitelji darivanje krvi je sasvim normalna stvar'

Različiti su razlozi za darivanje krvi, nekima je to obiteljska tradicija, a drugi sami otkriju da tim malim djelom pomažu zajednici. Svoju priču podijelila je i učenica Ana K. koja slijedi obiteljski primjer.

- U mojoj obitelji darivanje krvi je sasvim normalna stvar. Moji roditelji daruju krv i nekako je i meni bilo prirodno kada napunim 18 godina darovati krv. Zbog toga se osjećam dobro, zapravo ništa 'teško' nisam napravila, a nekome sam, vjerujem, pomogla, izjavila je Ana, jedna od ovogodišnjih prvodarivateljica.

Inače, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb dio je nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa i jedna je od najstarijih humanitarnih organizacija u gradu. Kroz programe darivanja krvi, prve pomoći, socijalne skrbi i pripreme za katastrofe, Društvo godinama gradi mrežu solidarnosti koja povezuje građane Zagreba u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.