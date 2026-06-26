Neke su baš razljutili prvoaprilski tekstovi: Prijavili su nas Agenciji

Jedna čitateljica prijavila nas je Agenciji za elektroničke medije zbog tekstova koje smo objavili prvog aprila. Oni kažu da Zakon nije prekršen.

Portal srednja.hr i ove je godine obilježio 1. travnja nizom šala. Tako smo objavili nekoliko prvotravanjskih vijesti, a naše učenike i njihove roditelje posebno je 'pogodila' ona o produljenju proljetnih praznika. Učenike jer su se ponadali da se dulje neće morati vratiti u školske klupe, a roditelje, valjda, jer su se uplašili da će djeca još koji dan ostati kod kuće...

'Utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a'

U nadi za još kojim danom odmora, burno su reagirali i učitelji, a nije im se svidjela ni 'vijest' o novoj aplikaciji za prijavu nastavnika prosvjetnoj inspekciji u jednom kliku. Sve je rastužila i informacija da je novi neradni dan u Hrvatskoj samo - prvotravanjska šala. E, kad bismo se znali šaliti koliko se znamo veseliti neradu. Zbog ovih nas je tekstova jedna čitateljica odlučila prijaviti Agenciji za elektroničke medije (AEM). Ipak, kako stoji u zapisniku s 2-26 sjednice Vijeća za medije, održane 9. travnja 2026., ovim člancima nismo prekršili Zakon o elektroničkim medijima.

- Po pritužbi čitateljice koja se žali na članke objavljene dana 1. travnja 2026. na elektroničkoj publikaciji Srednja.hr, a koji su objavljeni kao prvotravanjska šala, čitateljica smatra da članci zbog netočnosti mogu dovesti u zabludu čitatelje, učenike, roditelje i širu javnost, utvrđuje se da nema kršenja ZEM-a, stoji u zapisniku.

'E, nećete nas ove godine'

Zahvaljujemo učenicima koji su nam javili da smo ih nasmijali koliko smo ih lako 'nasamarili' i koliko su lako 'nasjeli' na ove vijesti. Posebno pozdravljamo one koji su nam uz osmijehe pisali - 'e, nećete nas ove godine'.

A najsrdačnije pozdravljamo nekolicinu djece, roditelja i učitelja koji su anonimno ili ne iskalili sve životne frustracije u našim inboxima. Nadamo se da vam je bar u tom trenutku bilo lakše, ako vas već naše šale nisu nasmijale!