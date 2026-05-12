Velika tuga u slavonskoj školi, preminula učenica: 'Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost'

Hodnici Gimnazije u Novoj Gradiški zavijeni su u crno - u 18. godini života tragično je preminula učenica Sara Vrbanić, ostavivši za sobom tišinu.

'Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav'

- Život nas svakodnevno podsjeća na to koliko je nepredvidiv, kratak, težak... Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav...Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu u srcima onih koji su svakodnevno bili svjedoci tvoje mladosti, u srcima tvojih razrednih i školskih prijatelja, u srcima tvojih nastavnika. Bol koja nas čini neutješnima probat ćemo zamijeniti sjećanjima kada si bila dio nas. Ti si sad dio nekoga drugoga svijeta, svijeta anđela koji će te prigrliti umjesto nas i s kojima ćeš dijeliti svoje snove. Nama je ostalo živjeti s nadom da ćeš nas ponekad s osmijehom pogledati, s nadom da ćemo moći prevladati tugu koju osjećamo. Draga Saro, počivaj u miru Božjemu i nastavi sanjati svoje snove. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut s vjerom da će pronaći utjehu u sjećanjima, molitvama i u podršci koju će pružiti jedni drugima, stoji u objavi škole.

Učenici i djelatnici Sari su posvetili i stihove pjesme 'Rastanak' Jure Kaštelana:

Jesi li postala trava ili oblak koji nestaje, svejedno.



Nema smrti.

Ako osluškujemo vjetar, čujemo tvoj glas.

Ako u smrt gledamo, čujemo tvoju pjesmu.

Nesreću skrivio drogirani vozač

Policijska uprava brodsko-posavska izvijestila je da je u bolnici 'dr. Josip Benčević' u Slavonskom Brodu u poslijepodnevnim satima preminula 18-godišnjakinja, koja je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći u Adžamovcima dana 6. svibnja. Prema policijskom izvještaju nakon očevida, utvrđeno je da je do nesreće došlo jer 37-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom daruvarskih registracijskih oznaka, nije brzinu kretanja vozila prilagodio prometnoj situaciji ispred sebe tako da može vozilo pravovremeno zaustaviti pred zaustavljenom kolonom vozila.

- S ciljem izbjegavanja udara u posljednje vozilo u koloni, prešao je automobilom na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udario u vozilo novogradiških registracijskih oznaka kojim je upravljala 18-godišnjakinja, a koje se u tom trenutku kretalo navedenom prometnom trakom. U svojstvu putnica u tom su se vozilu nalazile još dvije 18-godišnjakinje, izvijestila je PU brodsko posavska.

Dvije 18-godišnjakinje, vozačica i putnica teško su ozlijeđene i završile su u istoj bolnici, dok je druga putnica i njihova vršnjakinja lakše ozlijeđena. Vozač (37) je uhićen, a nakon dobivenih rezultata laboratorijske analize na prisutnost opijata u njegovom organizmu, protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.