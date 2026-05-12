Mladi YouTuber preminuo u Zagrebu: Popularnost je stekao još kao tinejdžer

Nikodem Czyżewski, 23-godišnji poljski YouTuber, gledateljima poznatiji kao Narcyz nestao je u Hrvatskoj prije više od mjesec dana. Potraga za njim završila je tragično, a njegovo beživotno tijelo nedavno je pronađeno u Zagrebu.

Nakon što je poljska policija primila poziv hrvatske policije, potraga za YouTuberom je okončana. Prema podacima Policijske uprave općine Gliwice, Czyżewski je u Hrvatsku stigao sredinom ožujka u potrazi za poslom. Kontakt s obitelji prekinuo je osmog travnja i od tad se za njim traga, piše poljski portal Goniec.

Krajem travnja istraga je postala javna i dobila medijsku pažnju u Poljskoj. Narcyzovi fanovi pratili su istragu na društvenim mrežama i i dijelili podršku i nadu će ga policija pronaći. Međutim potraga je na kraju okončana tragično.

Kako prenosi V. S. za Dnevnik Nove TV Czyżewskijevo tijelo drugog svibnja pronašao je stanodavac u Ilici i o tome obavijestio policiji. Iz policije za Dnevnik Nove TV rekli su da na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Czyżewski je popularnost na YouTubeu stekao još kao tinejdžer snimanjem 'diss' pjesama i objavljivanjem raznog kontroverznog i provokativnog sadržaja. Zadnji video na YouTubeu objavio je prije četiri godine. Na toj platformi ima 456 tisuća pratitelja.