Mladi misle da političari rade protiv njih: 'Većina želi biti uključena, ali često ne zna kako'

Ususret događaju Youth Speak održanom u zagrebačkoj NSK, AIESEC je proveo veliku anketu u kojoj su mladi rekli s kojim problemima se suočavaju.

Prošlog petka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici mladi su imali priliku predstavnicima državnih institucija i ljudima iz poslovnog sektora bez zadrške reći što ih muči i s kojim problemima se suočavaju. Na Youth Speak Forumu, koji je organizirao AIESEC sudjelovalo je više od 100 mladih iz cijele Hrvatske.

Ususret forumu AIESEC je proveo anketu koju je riješilo više od 1.000 ispitanika, u kojoj su odgovarali na pitanja o svojim problemima, željama i planovima za budućnost.

- Glavni zaključak ankete je da mladi u Hrvatskoj najviše traže stabilnost, sigurnost i konkretne prilike za kvalitetan život. Posebno se ističu problemi povezani s obrazovanjem, tržištem rada te nekvalitetnim i skupim stanovanjem, odgovara nam Ana Blažek iz AIESEC-a.

'Smatraju da ih visoko obrazovanje ne priprema dovoljno za stvarne uvjete rada'

Naglašava da je anketa pokazala da mladi ne vjeruju da se političari zalažu za njihove prioritete. Primjerice, gotovo polovica ispitanika smatra da je nesklad obrazovanja i tržišta rada ključan problem, ali misle da institucije tome posvećuju vrlo malo pažnje. Isto vrijedi i za stanovanje i nesigurna radna mjesta.

- Također je zanimljivo da mladi nisu pasivni niti nezainteresirani za društvo, većina mladih želi biti uključena, ali često ne zna kako ili nema vremena zbog rada. Najčešći problem koji su mladi istaknuli odnosi se na ekonomske i životne troškove te nesklad između obrazovanja i potreba tržišta rada. Smatraju da ih njihovo visoko obrazovanje ne priprema dovoljno za stvarne uvjete rada te potrebe poslodavaca. Upravo su financijska nesigurnost i teškoće oko samostalnog života najčešće spominjani prioritet koji bi država trebala hitno rješavati, navode iz AIESEC-a.

'Uspjeh u početnoj fazi karijere u velikoj mjeri ovisi o spremnosti da se uči'

U sklopu Youth Speak foruma održan je panel 'Mladi u uredu: što poslodavci dobivaju, a što ih najviše frustrira' na kojem se govorilo o pitanju prelaska mladih iz škola i fakulteta na tržište i kako ga što više olakšati mladima.

- Jedan od važnih zaključaka bio je da se 'prvi reality check' događa vrlo brzo nakon ulaska u radno okruženje. Istaknuto je da mladi često dolaze s očekivanjem da će se znanje stečeno na fakultetu odmah primijeniti, dok se u praksi od njih traži spremnost na učenje, prilagodbu i proaktivnost. Naglašeno je da uspjeh u početnoj fazi karijere u velikoj mjeri ovisi o spremnosti da se uči, postavljanju pitanja i aktivnom preuzimanju odgovornosti, pričaju nam organizatori.

Današnje generacije više traže mentorstvo

Iako mladi nemaju iskustvo u radno okruženje donose energiju, nove ideje, a često i razmišljaju brže od starijih kolega, rečeno je na panelu. Budući da tehnologijom također često barataju brže od starijih generacija, ostaje im više vremena za kreativni rad.

- U diskusiji je također naglašeno da današnje generacije studenata više nego ranije traže mentorstvo, jasno definirane procese učenja i mogućnost brzog napretka, dok se s druge strane ističe da poslodavci često naglašavaju važnost autentičnosti i profesionalnog pristupa kandidata. Također je istaknuta važnost karijernih centara kao ključne poveznice između studenata i tržišta rada, kojima se mladi mogu obratiti za informacije, savjetovanje i povezivanje s poslodavcima te lakši ulazak na tržište rada, navode iz AIESEC-a.

Na panelu je zaključeno da je studentima prijelaz na tržište najlakši ako ranije uz studij imaju priliku za praktičan rad i suradnju s poslodavcima. Sugovornici su došli do zaključka da je mladim radnicima ključ uspjeha u spremnosti na učenje, proaktivnosti i razvijanju radnih navika. Za njih pak na prvom poslu puno znači da imaju dobrog mentora i dobivaju kvalitetan feedback, jer će tako najbrže napredovati.

Na Policy Zone radionici mladi su smišljali rješenja svojih problema

Nakon panela Youth Speak forum prešao je na glavni dio, tako zvanu Policy Zone radionicu. Riječ je o interaktivnom obliku dijaloga u kojem mladi razgovaraju međusobno i s dužnosnicima te smišljaju konkretne i primjenjive prijedloge, u ovom slučaju za priuštivo stanovanje.

- Sudionici su otvoreno govorili o tome koliko im je danas teško osamostaliti se, planirati budućnost ili ostati živjeti u Hrvatskoj zbog visokih cijena stanova i najma, nedostatka studentskih domova, kasnog napuštanja roditeljskog doma i općeg osjećaja nesigurnosti.

Mladi nisu razgovarali samo o nekretninama, već i o zaposlenju, javnom prijevozu i neskladu obrazovanja i tržišta rada. Sudionici su istaknuli kako završavaju fakultete bez dovoljno praktičnog iskustva, dok poslodavci od njih istovremeno očekuju višegodišnje radno iskustvo.

Što su mladi 'skuhali'?

U centru većih gradova velikom broju mladih stanovi su preskupi, pa se okreću mogućnostima koje im pruža život u okolici. Međutim u raspravi su istaknuli da loša prometna povezanost znatno ograničava uvjete svakodnevnog života. Nakon rasprave sudionici su se podijelile u manje grupe u kojima su bili i predstavnici institucija. Skupa su razvijali preporuke i rješenja.

- Neke od glavnih preporuka mladih bile su: masovnija izgradnja priuštivih stanova za mlade, povećanje kapaciteta studentskih domova, regulacija tržišta najma, priznavanje studentskog rada kao radnog staža, povećanje stručnih praksi i praktične nastave tijekom obrazovanja, jačanje suradnje fakulteta i poslodavaca, bolja prometna povezanost između gradova i periferija, češće i dostupnije linije javnog prijevoza te razvoj digitalnih rješenja za bolju prometnu povezanost, odgovaraju nam iz AIESEC-a.

'Problemi se moraju rješavati kroz povezane i dugoročne javne politike'

Jedan od glavnih zaključaka Policy Zonea bio je da mladi ne traže samo financijsku pomoć, nego sustav koji im omogućuje dugoročnu stabilnost, osjećaj sigurnosti i realnu mogućnost da svoju budućnost grade u Hrvatskoj.

- Zaključeno je kako se problemi prijevoza, rada i stanovanja ne mogu rješavati odvojeno, nego kroz povezane i dugoročne javne politike koje zajedno oblikuju stvarne uvjete života mladih, odgovorili su nam organizatori.