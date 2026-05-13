Snimka norijade iz Širokog Brijega izazvala lavinu reakcija: Maturanti mahali spornim zastavama

Maturanti iz Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini na svojoj su se norijadi gradom prošetali mašući brojnim zastavama, između ostalog i onih s grbom HOS-a te grbom prvog bijelog polja. Kako piše Borak TV, riječ je o maturantima Gimnazije fra Dominika Mandića i Srednje strukovne škole Široki Brijeg.

Dan je, dodaju, započeo zajedničkom svetom misom u podne. Maturanti su se okupili s nastavnicima, prijateljima i članovima obitelji kako bi zahvalili za protekle školske godine, stečeno znanje, prijateljstva i uspomene koje će ih pratiti cijeloga života. Videozapis na društvenim mrežama izazvao je lavinu podijeljenih komentara.

- Gledam ovu snimku dana kada bi djeca trebala biti samo bezbrižna djeca. Dan ludosti, smijeha, muzike, zagrljaja i osjećaja da je cijeli život tek počeo i da je sve moguće. A umjesto toga vidim dio mladosti opterećen prošlošću za koju nisu odgovorni, jer su rođeni desetljećima nakon svega. Ali su odrasli odlučili da im upravo tu prošlost ostave kao naslijeđe - umjesto da im poklone širinu svijeta, slobodu i vjeru u budućnost. Dok njihovi vršnjaci širom Europe, pa i u Hrvatskoj kojoj toliko simbolički žele pripadati, na norijadama jednostavno budu djeca - maskirana, mokra od boja, zagrljena i neopterećena - ovdje dio mladosti i na dan koji bi trebao simbolizirati početak života nosi terete prošlosti i potrebu da zastavama pokazuje kome ne pripada i koga ne priznaje. Kao da su ih godinama učili da identitet mora počivati na podjeli, da se ponos mjeri odbacivanjem drugih i da susjed mora ostati 'netko drugi', čak i kada dijelite iste ulice, iste godine i iste strahove o budućnosti, jedan je od komentara.