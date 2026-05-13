Velika promjena u školskom kalendaru za 2026. | 2027., ovako izgleda raspored nastave i praznika

Prema prijedlogu školskog kalendara za 2026./2027. nastava počinje 7. rujna, a traje do 15. lipnja, odnosno za maturante 21. svibnja.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih danas je predstavljen prijedlog školskog kalendara za iduću školsku godinu, 2026./2027. Kalendar je predstavila državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić.

Školski kalendar prvo mora proći javno savjetovanje, a nakon objave u Narodnim novinama postaje služben za nadolazeću godinu. Prema prijedlogu nastavna godina će početi 7. rujna u ponedjeljak i trajat će do utorka 15. lipnja 2027. Za učenike završnih razreda srednje škole trajat će do petka 21. svibnja 2027.

Zimski praznici opet su podijeljeni

Kao i inače, nastavna godina podijeljena je u dva polugodišta, prvo počinje 7. rujna i traje do srijede 23. prosinca. Drugo polugodište započinje u četvrtak sedmog siječnja 2027. godine i traje do utorka 15. lipnja 2027. godine, odnosno do petka 21. svibnja za maturante.

- Što se tiče odmora, podijeljeni su na nekoliko dijelova. Prvi dio zimskom odmora počinje 24. prosinca i traje do 6. siječnja, s time nastava počinje 7. siječnja. Drugi dio praznika počinje u ponedjeljak 22. veljače i traje do petka 26. veljače s time da nastava nakon toga započinje prvog ožujka, pojasnila je Mužinić Bikić.

Konačan kalendar znat će se za nekih mjesec dana

Proljetni odmor započinje 25. ožujka 2027. godine i traje do drugog travnja s time da nastava počinje 5. travnja. Ljetni odmor započinje u srijedu 16. lipnja. Novinare je zanimalo zašto su zimski praznici opet podijeljeni.

- Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i što nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika pada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine, a isto tako uvijek imate dio onih koji smatraju da je bolje imati kraće predahe i da je bolje da odmor imamo i u veljači. Ima i onih koji smatraju da je bolje da nemamo. Ova praksa nam se posljednjih godina pokazala u redu. Imat ćete uvijek one koji će se zalagati da budu u nizu u siječnju i one koji će se zalagati za ovo, odgovorila je državna tajnica.

Školski kalendar predložen je na javno savjetovanje. Ministarstvo će uzeti u obzir komentare javnosti, a kako će postupiti nakon toga imat ćemo prilike čuti za otprilike mjesec dana.