Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu

U sustavu e-Savjetovanja objavljen je prijedlog školskog kalendara za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.

Nakon što je jutros predstavljen u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, u sustavu e-Savjetovanja objavljen je školski kalendar s praznicima za 2026./2027. školsku godinu. Riječ je o prijedlogu pa građani mogu ostaviti svoje komentare i sugestije za promjenu. Zasad najveća u odnosu na proteklu godinu je povratak zimskih praznika u dva dijela.

Kako izgleda školski kalendar za 2026./2027. godinu?

Ukoliko se usvoji u ovome obliku, nastavna godina počinje 7. rujna 2026. godine, a završava 15. lipnja 2027. godine, odnosno 21. svibnja 2027. godine za maturante. Kao i do sada, nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište će početi 7. rujna i završava 23. prosinca 2026. godine. Drugo polugodište počinje 7. siječnja i završava 15. lipnja 2027. godine, a za maturante 21. svibnja.

Praznici u 2026./2027. raspoređeni su na sljedeći način:

prvi dio zimskih praznika počinje 24. prosinca 2026. godine i traje do 5. siječnja 2027. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2027. godine

drugi dio zimskih praznika počinje 22. veljače 2027. godine i završava 26. veljače 2027. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2027. godine

proljetni praznici počinju 25. ožujka 2027. godine i završavaju 2. travnja 2027. godine, s tim da nastava počinje 5. travnja 2027. godine.

ljetni praznici započinju 16. lipnja 2027.

Zadnji dan nastave je utorak 15. lipnja, a službeno ljetni praznici počinju 16. lipnja 2027. godine. Iznimka su učenici koji imaju razredni ispit ili dopunsku nastavu, završni rad ili ispite državne mature, kao i strukovnjaci koji su na praksi.

Nastava se, kao i do sada, organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za maturante najmanje u 160 nastavnih dana. U slučaju da škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

- Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela, stoji u odluci o početku i završetku nastavne godine.

DRŽAVNI PRAZNICI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2026./2027.

1. studenog (nedjelja) – Svi sveti

18. studenog (srijeda) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

25. prosinca (petak) – Božić

26. prosinca (subota) – Sveti Stjepan

1. siječnja (petak) – Nova godina

6. siječnja (srijeda) – Sveta tri kralja

28. ožujka (nedjelja) – Uskrs

29. ožujka (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak

1. svibnja (subota) – Praznik rada 30. svibnja (nedjelja) – Dan državnosti

27. svibnja (četvrtak) – Tijelovo

Javnoj raspravi oko školskog kalendara za 2026./2027. godinu možete se priključiti ovdje.