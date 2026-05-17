ChatGPT koriste čak i prvašići: Učiteljice objašnjavaju kako postupiti

Umjetnu inteligenciju koriste čak i učenici nižih razreda osnovne škole i njihovi roditelji. Učiteljice objašnjavaju da to ne mora nužno biti loše.

Iako većina nije napunila ni deset godina, i učenici razredne nastave u školske svrhe koriste umjetnu inteligenciju (AI). Uglavnom koriste ChatGPT ili Gemini koji im pomažu u pisanju sastavaka ili pri rješavanju težih zadataka. Učiteljice Željka Miškić Milković i Anita Drmić iz Osnovne škole Đakovački Selci kažu da tu praksu primjećuju sve češće, a učenicima u tome uglavnom pomažu roditelji ili starija braća i sestre.

'Važno je reagirati smireno i poticajno, jer to nužno ne mora biti loše'

Roditelji, naime, često koriste AI alate kako bi djetetu objasnili zadatak ili pronašli dodatne materijale. Međutim, često se dogodi da samo preuzmu gotov odgovor.

- Učitelji lako mogu prepoznati takve situacije jer rad zna odudarati od djetetovih stvarnih mogućnosti i sadržavati previše složene izraze. U takvim situacijama važno je reagirati smireno i poticajno, jer to nužno ne mora biti loše. Takve situacije ne moraju nužno biti negativne jer često pokazuju da je učenik bio znatiželjan, istraživao nove načine učenja ili da je uz pomoć roditelja i AI alata pokušao doći do kvalitetnijeg odgovora, objašnjavaju Miškić Milković i Drmić.

Iako možda nije samostalno napisao cijeli tekst, dodaju, ipak je bio izložen bogatijem rječniku i drukčijem načinu izražavanja te se susreo s novim pojmovima. To može postati poticaj za razvoj jezičnih i komunikacijskih vještina ako učitelj pravilno usmjeri učenika.

- Potrebno je razgovarati s učenikom i roditeljima te naglasiti da AI treba služiti kao pomoć u učenju, a ne kao zamjena za dječji trud i razmišljanje. Također, djeca će tako i postupno naučiti razliku između korištenja tehnologije za istraživanje i potpunog oslanjanja na gotova rješenja, savjetuju Miškić Milković i Drmić.

'AI u razrednoj nastavi može biti vrlo koristan'

O dobrim praksama korištenja AI-ja u nižim razredima osnovne škole ove su učiteljice govorile i na CUC-u 2026, godišnjem okupljanju CARNET-ovih korisnika. Kako kažu, korištenje AI-ja u razrednoj nastavi može biti vrlo korisno ako je primjereno dobi učenika i ako učenici AI koriste kao podršku učenju i istraživanju.

- Kako odgovori umjetne inteligencije nisu uvijek točni, uloga učitelja je tu veoma bitna jer oni pomažu u razvijanju kritičkog mišljenja kod djece, usmjeravaju učenike i razvijaju odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju, ističu Miškić Milković i Drmić.

Učiteljice objašnjavaju da AI može značajno obogatiti nastavni proces, povećati motivaciju učenika i pomoći u razvijanju dječje kreativnosti. Može pomoći i u prilagodbi sadržaja različitim sposobnostima učenika, ponuditi dodatna objašnjenja, osmisliti kvizove, priče ili igre te potaknuti maštu.

- Primjerice, učenici mogu uz pomoć AI-ja stvarati ilustracije za svoje priče, osmišljavati bajke, izrađivati digitalne stripove ili istraživati prirodne pojave kroz interaktivne sadržaje. Takvi alati često povećavaju motivaciju učenika jer učenje postaje zanimljivije i bliže njihovom svakodnevnom digitalnom okruženju. Alati umjetne inteligencije mogu generirati i vizualne prizore i video sadržaje, čime složene pojave postaju lakše razumljive i pristupačne učenicima. Upravo zato je posebno koristan u obrazovanju, gdje pomaže u vizualizaciji apstraktnih ili teško zamislivih procesa. Video sadržaji generirani umjetnom inteligencijom mogu značajno pomoći učenicima s teškoćama, jer omogućuju jasnije, pristupačnije i višekanalno učenje. Ukoliko se umjetna inteligencija koristi promišljeno i etički, može značajno pridonijeti kvaliteti obrazovanja, poručuju Miškić Milković i Drmić.

Učitelji se ne trebaju ustručavati

Dodaju da su zablude o ulozi AI-ja u obrazovanju česte. Mnogi nastavnici boje se da će narušiti njihovu ulogu ili ih čak zamijeniti.

- Međutim AI može nastavnike poduprijeti u radu i omogućiti im da osmisle obrazovne aktivnosti koje ohrabruju učenike da budu kreativniji. AI nudi pregršt interaktivnih i edukativnih materijala - učenici budu motivirani za učenje, a da toga nisu ni svjesni. Učitelji koji rade s učenicima mlađe školske dobi, ne trebaju se ustručavati koristiti AI alate jer se oni mogu prilagoditi potrebama i razvojnim mogućnostima učenika od najranije dobi, zaključuju Miškić Milković i Drmić.