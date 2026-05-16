Studenti iz Srbije u Hrvatskoj pronašli utočište: Ako prijeđu granicu, čeka ih uhićenje

Jedna od šestero studenata u političkom egzilu u Hrvatskoj, Doroteja Antić, ispričala nam je kako su protiv njih podignuti nalozi za uhićenje.

Idući petak se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održava projekcija filma 'Metamorfoza' o studentima iz Novog Sada, koji duže od godine dana borave u političkom izgnanstvu u Hrvatskoj. Razgovarali smo s jednom do studentica, Dorotejom Antić, koja nam je detaljno objasnila zašto im povratkom u Srbiju prijeti zatvor.

Priča počinje puno prije pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je bila okidač za masovne studentske prosvjede u Srbiji. U veljači 2024. godine sad pravno gonjeni studenti okupili su se u neformalnoj grupi STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti). Krovna ideja te grupe bila je mobilizacija mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, prije svega u izbornim procesima i na tada predstojećim izborima u lipnju 2024. godine.

- Uz to smo se ubrzo počeli baviti i drugim gorućim problemima u Novom Sadu, kao što su žestoko targetiranje novinara i pokušaji manipulacije i krađe na izborima za studentski parlament (op. a. studentski zbor) našeg Filozofskog fakulteta. Nakon pada nadstrešnice 1. studenoga 2024., STAV je bio među pokretačima masovne pobune i organizatorima prvog vala prosvjeda protiv vladajućeg režima, priča nam Doroteja Antić.

Sastanak studenata snimila je Sigurnosno-informativna agencija

Već u prvim mjesecima djelovanja privukli su značajniju medijsku pažnju, kao i pažnju viših gradskih i državnih dužnosnika. Slijedećih mjeseci to je poprimilo još veće razmjere, a situacija je kulminirala u ožujku 2025., kad su održali sastanak s kolegama i aktivistima iz lokalne stranke Pokret slobodnih građana.

- Sastanak, koji je služio isključivo razmjeni ideja i mišljenja o predstojećem prosvjedu u Beogradu zakazanom za 15. ožujka, tajno je snimila srpska Sigurnosno-informativna agencija, a dan kasnije emitiran je na pet prorežimskih televizijskih kanala, prisjetila se Antić.

Dio studenata završio u Hrvatskoj, a dio u pritvoru

Od dvanaestero sudionika tog sastanka, šestero ih se sljedećeg jutra zaputilo u Dubrovnik na festival ZnaDu, gdje su trebali sudjelovati na tribini o studentskim prosvjedima u Srbiji. Međutim nakon emitiranja njihovog sastanka s Pokretom slobodnih građana, tužiteljstvo u Srbiji je izdalo naloge za njihovo privođenje, a kad su saznali da borave u Hrvatskoj i nacionalnu tjeralicu.

- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istoga se dana također oglasio komentarom da će svi koji su sudjelovali u planiranju takvog terorističkog pothvata biti privedeni pravdi, te da ćemo mi koji smo izvan zemlje, pokušamo li prijeći granicu, na licu mjesta biti uhićeni. Dok je šestero naših suboraca privedeno već sljedećeg dana, mi smo na savjet našeg odvjetničkog tima ostali na teritoriju Hrvatske, gdje se nalazimo do danas, punih 14 mjeseci, prisjeća se Doroteja Antić.

'Riječ je o politički montiranom procesu'

Navodi nam da se njihova grupa službeno tereti za pokušaj rušenja ustavnog poretka Republike Srbije, dok posljednjih šest mjeseci traje i suđenje u kojem tužiteljstvo i Viši sud u Novom Sadu za njih traže kaznu od pet godina zatvora, unatoč tome što, kako tvrdi naša sugovornica, protiv njih ne postoji nijedan dokaz.

- U ovom postupku sudi nam se u odsutnosti, dok se druga polovica aktivista i aktivistica trenutačno brani sa slobode. Riječ je o politički montiranom procesu koji od početka ima isključivo cilj zastrašiti nas i ukloniti kao istaknutije aktere borbe protiv korumpiranog režima, tvrdi Antić.

Što studenti žele?

Studenti koji prosvjeduju u Srbiji prije svega traže preuzimanje odgovornosti za smrt 16 svojih sugrađana i sugrađanki. Antić kaže da su njihovi zahtjevi usklađeni sa zahtjevima ostalih prosvjednika. Međutim ona tvrdi da je stradavanje 16 osoba u padu nadstrešnice izravna posljedica koruptivnih radnji Srpske napredne stranke te da krivci do danas nisu procesuirani.

- Konkretnije, neki od glavnih zahtjeva, koji su tijekom pobune u nekoliko navrata modificirani, bili su objava kompletne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice u Novom Sadu, zatim ostavke svih nadležnih i odgovornih osoba (u početku premijera Srbije i gradonačelnika Novog Sada), te odbacivanje optužbi protiv svih uhićenih na prosvjedima i kažnjavanje osoba koje su napale studente i građane. Nažalost, nijedan od zahtjeva do danas nije u potpunosti ispunjen, policijska brutalnost eskalira, a broj uhićenih i privedenih aktivista, građana i studenata rekordan je, tvrdi naša sugovornica.

'U kontaktu smo i kolege se trenutačno nalaze na slobodi'

Kaže da je u proteklih godinu i pol dana, prije ili kasnije, svaka osoba ili grupa koja je bila istaknutija i vidljivija u pobun, snosila posljedice. To se dogodilo i njima i kolegama koji su ostali u Srbiji.

Neki su u Hrvatskoj upisali fakultet, a drugi našli poslove

Šestero studenata u Hrvatskoj danas u Zagrebu vode posve drugačije živote. Neki su uspjeli upisati fakultete, a drugi su pronašli posao. Doroteja Antić kaže da su na sreću imali priliku upoznati ljude koji su bili i više nego spremni pomoći im da stanu na noge u ovoj neizvjesnoj situaciji.

- Dosad smo imali isključivo pozitivna iskustva života u Hrvatskoj, konkretno u Zagrebu, i nijednu neugodnu situaciju u bilo kojem kontekstu. Ljudi su od prvog dana bili srdačni, ljubazni i učinili su da se ovdje osjećamo sigurno i dobrodošlo. Sada nam dani izgledaju mnogo drukčije nego u Srbiji - stabilnije. Odlazimo na posao, na fakultet, imamo vremena posvetiti se sebi i malim stvarima. I dalje živimo u istom stanu, tako da definitivno mnogo vremena provodimo zajedno, podijelila je Doroteja.

'Bojim se da studente i građane tek čeka golem posao'

Za kraj pitali smo je smatra li da su elementi zbog kojih prosvjeduju u Srbiji prisutni i u Hrvatskoj. Doroteja vjeruje da svako društvo može poraditi na puno toga. Kaže da bi od studenata iz Srbije studenti svih zemalja regije, pa i Europe, mogli naučiti da ne smiju predugo šutjeti i trpjeti.

- Srbija je godinama sustavno uništavana i u trenutku kada se mobilizirala dovoljna količina ljudi koja se odlučila neumorno boriti protiv toga, situacija je već bila alarmantna. To je razlog zašto pobuna i dalje traje. Bojim se da studente i građane tek čeka golem posao i godine ozbiljnog rada do trenutka kada ćemo moći reći da je Srbija konačno ozdravila, zaključila je Doroteja Antić.

Projekcija filma o ovim studentima je u petak 22. svibnja u 18 sati u D-7 dvorani Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Cijeli film možete pogledati i na YouTube kanalu Organizirane grupe SviĆe, koja je zaslužna za njegovu produkciju.