Još vam nije stigao povrat poreza? Na jedan datum trebate obratiti pažnju

Isplata povrata poreza vršit će se kroz svibanj, moguće i u lipnju. Tek ako do 30. lipnja ne dobijete ni novac ni rješenje, trebate poduzeti korake.

U razdoblju sve većih životnih troškova, razdoblje povrata poreza s nestrpljenjem iščekuju brojni mladi. Za mnoge je to prilika da lakše pokriju svakodnevne obveze, podmire dugovanja, ulože sredstva, ali i da si priušte nešto što su odgađali. Upravo su mladi među većim 'dobitnicima' – i ove godine oni do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, a oni do 30 godina imaju pravo na 50 posto povrata.

Konkretno, u 2026. godini 50 posto povrata poreza dobivaju oni koji su rođeni 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. S druge strane, povrat od 100 posto dobit će oni rođeni 2000., 2001., 2002. i mlađi. Isplate za 2025. započele su prije desetak dana, neke je pogled na Internet bankarstvo već razveselio proteklih dana, no što ako ste među onima kojima povrat poreza još nije isplaćen?

Ključni datum je 30. lipnja

Kako je ranije izvijestila Porezna uprava, isplate se vrše prema redoslijedu izdavanja rješenja. Kako se provode putem automatiziranog sustava koji obuhvaća više od 800.000 obveznika, sve isplate nije moguće u jednom danu. Porezna je navela u priopćenju da će se povrati isplaćivati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade i donošenja rješenja, a pojedine isplate moguće su i nakon svibnja.

Većina građana zaprimit će povrat u navedenom razdoblju te nije potrebno poduzimati nikakve dodatne radnje. Međutim, jedan datum je ključan. Ako ne zaprimite ni privremeno porezno rješenje ni uplatu povrata poreza do 30. lipnja 2026. godine, onda se trebate obratiti ispostavi Porezne uprave prema mjestu vašeg prebivališta ili boravišta.

Što ako imate više računa ili ste ugasili račun, a što ako vam je poslodavac u blokadi?

Među onima koji imaju više računa često je pitanje na koji će im se račun isplatiti povrat poreza. Broj računa bit će naveden na rješenju koje će vam stići, a utvrđen je na temelju podataka iz Jedinstvenog registra računa, dostupnih Poreznoj upravi.

- U slučaju da je isti u vremenu od izdavanja rješenja do izvršenja povrata zatvoren, poreznim obveznicima građanima obuhvaćenim posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg dohotka, Porezna uprava će za izvršenje povrata utvrditi drugi račun kojeg porezni obveznik ima otvoren u nekoj od banaka te na isti izvršiti povrat, ili povrat isplatiti gotovinskim nalogom ako porezni obveznik nema otvorenih računa, navedeno je na stranicama Porezne uprave.

Među čestim pitanjima na koje je Porezna odgovorila i ono je što je sa zaposlenicima čiji su poslodavci u blokadi.

- Ako je poreznom obvezniku, tijekom poreznog razdoblja, predujam poreza na dohodak obračunat i obustavljen, ali nije uplaćen, Porezna uprava neće po godišnjem obračunu utvrđenu razliku za povrat poreza isplatiti poreznom obvezniku sve dok dužne obveze za javna davanja raspoloživim mjerama ne naplati od njegovog poslodavca, navodi se u odgovorima Porezne uprave.