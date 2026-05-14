U kafiće stiže velika zabrana: Maloljetnicima neće smjeti prodati piće koje mnogi piju svaki dan

Sabina Glasovac u Saboru je predstavila prijedlog zabrane energetskih pića maloljetnicima. Vladajući već rade na sličnom zakonu, pa je ovaj odbijen.

Saborski zastupnici jučer su između ostalog raspravljali o zabrani posluživanja energetskih pića maloljetnicima. Budući da je točka došla na dnevni red tek navečer, sabornica je bila gotovo prazna, a u raspravi ni nisu sudjelovali zastupnici vladajućih stranaka.

Zabrana je predložena u okviru prijedloga izmjena i dopuna Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti koji je podnio SDP. Prijedlog je u Saboru predstavila zastupnica Sabina Glasovac.

- Ovo je SDP-ov treći pokušaj da Hrvatska kaže da mladi i energetska pića ne idu zajedno jer su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere. 2018. godine prvi put smo predložili to i tad nam je rečeno da ne postoji dovoljno znanstvenih dokaza da uzrokuje štetu maloljetnicima te da ne postoje dovoljno jasna istraživanja ili znanstveni dokazi koji bi upućivali na njihovu štetnost. Tad nismo odustali, a temom smo bili ponukani jer se naša europska zastupnica Biljana Borzan prva počela baviti ovom temom u Europskom parlamentu, rekla je Glasovac predstavljajući prijedlog SDP-a.

'Industrija djeci govori da moraju biti brži, budniji i jači'

Glasovac navodi da su se zakonom nastavili baviti 2020. nakon smrti jednog trinaestogodišnjaka. Ističe da je HDZ-ov ministar zdravstva Vili Beroš 2022. rekao da će se vladajući pozabaviti tom temom i da su za zabranu, no po tom pitanju još nema koraka naprijed. U međuvremenu, tvrdi Glasovac, istraživanja, od onih koje je proveo HZJZ do europskih pokazuju da mladi sve više konzumiraju energetska pića. Navodi podatak da čak 86 posto 16-godišnjaka, i više od 70 posto adolescenata energetska pića konzumira redovito te da ih sve češće miješaju s alkoholom.

- Energetska pića su simbol vremena u kojem živimo, u kojem industrija djeci govori da moraju biti brži, budniji i jači nego što to njihovo malo srce u nekom trenutku možda može podnijeti. Pogledajte samo kako se ta pića reklamiraju. Ne prodaje se samo okus, čak ni napitak, prodaje se slika života bez umora, slika čovjeka koji uvijek mora biti na maksimumu, uvijek online, uvijek budan, uvijek spreman i najtužnije što se ta filozofija počinje prodavati djeci prije nego shvate da je umor posve normalna stvar, komentirala je Glasovac.

Istaknula je da pretjerana konzumacija energetskih pića može uzrokovati poremećaje sna, srčane aritmije, povišeni krvni tlak, napadaje panike, nervozu, dehidraciju, stvaranje navike da se umor ne rješava odmorom već stimulansom, ovisnost o kofeinu te da se simptomi dodatno pogoršavaju ako se energetska pića miješaju s alkoholom.

Glasovac istaknula da u školama nema zadovoljavajućeg zdravstvenog odgoja

SDP stoga predlaže zabranu posluživanja energetskih pića maloljetnicima praktički po istom modelu po kojem im je zabranjeno posluživanje alkohola, pri čemu Hrvatska ne bi bila prva jer je takav zakon izglasao niz europskih zemalja, uključujući i Sloveniju. Zastupnica Glasovac argumentirala je da bi se zabrana trebala odnositi na sve maloljetnike zato što u školama nije dostupan po njenom sudu dovoljno kvalitetan zdravstveni odgoj, kojim bi se mladi pravovremeno informirali o štetnosti energetskih pića.

Nakon njenog izlaganja javio se niz oporbenih zastupnika koji su podržali prijedlog SDP-a, a mnogi su istaknuli i da je problematično što se Sabor ovom temom nije bavio osam godina. Međutim u Sabornici nisu bili ni prisutni predstavnici vladajuće koalicije, tako da se rasprava u stvari svela na deklarativnu podršku zabrani i prozivanje neprisutnih zastupnika što nisu ranije djelovali.

Sličan zakon već je u javnoj raspravi

U ime Vlade na kraju rasprave javila se državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Rekla je da će o ovoj temi više raspravljati kad na dnevni red Sabora dođe i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti negdje polovicom lipnja.

- HZJZ uz podršku Ministarstva zdravstva i obrazovanja u okviru istraživanja o zdravstvenom ponašanju mladih prate navike mladih u dobi od 11, 13 i 15 godina vezane uz konzumaciju energetskih pića. Provedena su dva istraživanja na temelju kojih je donesena odluka da predmetna zabrana bude dio nacrta zakona koji uskoro upućujemo na sjednicu Vlade, a onda i u Hrvatski sabor, odnosno pred vas, najavila je Udovičić.

Rekla je da su istraživanja utvrdila i povezanost povećane konzumacije energetskih pića i rizičnih ponašanja te depresije i lošijeg akademskog uspjeha. Naglasila je da je radna skupina za izradu novog zakona osnovana prošle godine i da im je prvi sastanak bio 27. srpnja. Nacrt prijedloga novog zakona trenutačno je na javnom savjetovanju koje traje do 18. svibnja.

Kazne bi bile do 5.300 eura

Udovičić je istaknula da je u tom prijedlogu zakona također propisana zabrana konzumacije energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina. Ista zabrana propisana je i za iznajmljivače, za OPG-ove te za obrtnike na proslavama i manifestacijama.

Kazne bi prema tom prijedlogu zakona iznosile za obrtnike iznosile do 5.300 eura, a za iznajmljivače ili OPG-ove do 1.300 eura.