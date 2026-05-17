Mit je ipak samo mit: Istraživanje pokazalo da učitelji u gradu nisu bolji od onih na selu

Istraživanje TALIS 2024 pokazalo je da su osnovne škole u Hrvatskoj ujednačene po pedagoškom znanju učitelja i da nema značajnih razlika grad-selo.

Prema istraživanju TALIS 2024, osnovne škole u Hrvatskoj poprilično su ujednačene po pitanju pedagoškog znanja učitelja. Iako se to može činiti neobično onima koji smatraju da su škole u većim gradovima bolje nego na selu, po prosječnom znanju učitelja, koje je mjereno istraživanjem, pokazalo se da to nije istina. U svim školama ima boljih i gorih učitelja, a prosjek je otprilike isti diljem Hrvatske.

Istraživanje je provedeno u proljeće 2024. godine, a u njemu je sudjelovalo 2.282 učitelja od petog do osmog razreda iz 293 osnovne škole u Hrvatskoj. Učitelji su rješavali zadatke kojima se ispitivalo njihovo znanje o poučavanju, učenju i vrednovanju.

Isto istraživanje provedeno je u još sedam zemalja, Čileu, Južnoj Africi, Maroku, Poljskoj, Portugalu, Saudijskoj Arabiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Od svih zemalja, u Hrvatskoj je pedagoško znanje učitelja bilo najujednačenije, odnosno prosjek riješenosti ispita po školama bio je najsličniji diljem države.

Istraživanje je mjerilo i 'indeks nejednakosti'

Govoreći znanstvenim jezikom, među svim sudionicama istraživanja, u Hrvatskoj je varijanca među školama bila najmanja, samo 1,4 posto. To znači da su škole u Hrvatskoj slične po distribuciji općeg pedagoškog znanja učitelja. Najveća varijanca zabilježena je u školama u Južnoj Africi, čak 23 posto, dok je u zemljama OECD-a prosjek 8 posto.

Druga analiza u istraživanju mjerila je indeks nejednakosti, koji pokazuje udio učitelja različitih razina pedagoškog znanja koji bi trebali promijeniti školu da bi se postigla jednaka distribucija po školama. Pritom vrijednost 1 znači da su svi učitelji iz određene skupine koncentrirani u jednoj školi, dok vrijednost 0 znači da su učitelji iz određene skupine posve ravnomjerno raspoređeni među školama.

- I rezultati druge analize potvrđuju da su hrvatske škole ujednačene s obzirom na razinu općega pedagoškog znanja učitelja – indeks nejednakosti učitelja u gornjoj četvrtini distribucije općega pedagoškog znanja za Hrvatsku iznosi 0,4, što upućuje na ravnomjerniju raspoređenost tih učitelja među školama. Najveću vrijednost indeksa nejednakosti bilježe Južna Afrika (0,65) i Čile (0,53), a najmanju Portugal (0,29), dok prosjek OECD-a iznosi 0,4, navedeno je u istraživanju.

Učitelji u gradu nisu boljeg pedagoškog znanja od onih na selu

Iako smo u javnosti imali prilike čuti da je nastava u Hrvatskoj značajno kvalitetnija u velikim gradovima nego u manjim mjestima, istraživanje je pokazalo da to nije točno, barem kad je u pitanju pedagoško znanje učitelja u osnovnim školama. Naime u Hrvatskoj nisu zabilježene značajne razlike ni u prosječnome rezultatu ni u udjelima učitelja na pojedinim razinama općega pedagoškog znanja s obzirom na to radi li se o školama u gradu ili na selu.

Istraživanje nije pronašlo ni poveznice između prosječnog pedagoškog znanja učitelja i sastava učenika u školi, odnosno njihovog socioekonomskog statusa ili udjela učenika koji imaju poteškoća s razumijevanjem jezika i udjela učenika s posebnim obrazovnim potrebama.

Razlike nisu zabilježene ni u Poljskoj, Portugalu i SAD-u. S druge strane, Južna Afrika ističe se kao zemlja u kojoj se prosječan rezultat iz općega pedagoškog znanja značajno razlikuje prema svim promatranim karakteristikama škola.

