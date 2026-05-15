Učiteljice uočile problem i dale zanimljiv zadatak: 'Zabrinulo nas je, ali i motiviralo da nešto promijenimo'

Učenici su dobili zadatak putem aplikacije identificirati biljke i životinje u školskom dvorištu, a potom su izradili digitalni herbarij.

Učenici Osnovne škole Vladimir Nazor u Čepinu zajedno su izradili digitalni herbarij koji ostavljaju 'u nasljeđe' budućim generacijama kao vrijedan materijal za učenje. Sve je počelo kada su ih učiteljica biologije i kemije Monika Pavić te školska knjižničarka Ingrid Propadalo upitale znaju li imenovati bar nekoliko vrsta drveća iz školskog dvorišta. Međutim, nisu dobile konkretne odgovore.

- Primijetile smo da učenici često ne obraćaju pažnju na biljke koje ih svakodnevno okružuju, niti znaju prepoznati osnovne vrste. To nas je istovremeno zabrinulo i rastužilo, ali i snažno motiviralo da nešto promijenimo. Bilo nam je jasno da tehnologiju ne možemo, niti trebamo, oduzeti učenicima. Ona je sastavni dio njihove svakodnevice i njihov način komunikacije sa svijetom. Upravo zato naš je cilj bio iskoristiti tu istu tehnologiju u edukativne svrhe. Željele smo iznijeti tehnologiju iz učionice u prirodu i pokazati učenicima da mobilni uređaji mogu biti alat za istraživanje, a ne samo za zabavu, pričaju nam Pavić i Propadalo, koje su ovaj projekt predstavile i na CUC-u 2026, godišnjem okupljanju CARNET-ovih korisnika.

Iz enciklopedija u knjižnici provjeravali rezultate AI-ja

Učenici su u ovom projektu preuzeli ulogu pravih istraživača, a to je uvelike utjecalo i na njihovu motivaciju i angažiranost. Na samom početku podijelile su ih u manje timove kako bi potaknule suradničko učenje i razmjenu ideja. Svaki tim dobio je jasan zadatak: pronaći i identificirati tri biljne i tri životinjske vrste u školskom dvorištu.

Za istraživanje su koristili aplikaciju PlantNet, koju su učiteljica i knjižničarka odabrale jer je besplatna, jednostavna za korištenje i učenicima lako dostupna putem mobilnih uređaja. Učenici su fotografirali biljke i pokušavali ih identificirati s pomoću aplikacije, što im je bilo izuzetno zanimljivo jer su odmah dobivali povratne informacije.

- Proces izrade herbarija tekao je u više faza i uključivao je kombinaciju terenskog rada, digitalnih alata i istraživanja u knjižnici. Sve je započelo izlaskom učenika u školsko dvorište, gdje su promatrali biljke, fotografirali ih i prikupljali osnovne podatke. Umjesto klasičnog sakupljanja biljaka, naglasak smo stavile na digitalni pristup, učenici su stvarali 'digitalni herbarij', objašnjavaju Pavić i Propadalo.

Prvi korak bio je fotografiranje biljaka i njihova identifikacija s pomoću aplikacije. Učenici su unosili fotografije i dobivali prijedloge naziva biljaka. Taj dio bio im je posebno zanimljiv jer je pružao brz i naizgled jednostavan odgovor. Nakon toga je uslijedio ključni dio procesa - provjera dobivenih informacija.

- U školskoj knjižnici učenici su analizirali rezultate, uspoređivali ih s podacima iz enciklopedija, botaničkih priručnika i udžbenika biologije. Knjižnica je u tom trenutku postala pravi mali laboratorij znanja. Učenici su učili kako istraživati, kako bilježiti izvore i kako kritički pristupiti informacijama, navode Pavić i Propadalo.

Učenici uz digitalni herbarij razvijali istraživačke vještine i kritičko mišljenje

Jedan od ključnih dijelova projekta bio je prepoznavanje ograničenja umjetne inteligencije (AI). Učenici su u više navrata primijetili da aplikacija daje netočne ili previše specifične rezultate.

- Jedan od zanimljivijih primjera bio je kada je božikovina prepoznata kao Thunbergova žutika. Iako obje biljke imaju bodlje, riječ je o potpuno različitim vrstama. Slična situacija dogodila se i kod četinjača, gdje je bor pogrešno identificiran kao himalajski cedar. Posebna vrijednost projekta bila je u aktivnom sudjelovanju učenika, koji su razvijali istraživačke vještine, kritičko mišljenje i timski rad, ističu Pavić i Propadalo.

Zaključak ovog projekta jest da je AI vrijedan alat, ali samo ako se koristi kritički i promišljeno. Kroz ovaj projekt učenici su naučili da AI nije nepogrešiv izvor znanja, nego partner u učenju čije rezultate treba analizirati i provjeravati.

- Najvažnije je da učenici nauče razmišljati, a ne samo prihvaćati informacije. Zadovoljne smo radom naših učenika i mislimo da im je to jedno veliko iskustvo u radu s umjetnom inteligencijom, zaključuju Pavić i Propadalo.