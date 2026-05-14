Oni znaju kako izabrati srednju, imaju poruku za osmaše: 'Roditelji te tjeraju? To završava katastrofalno'

Na 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove 2026', manifestaciji na kojoj se zagrebačke srednje škole predstavljaju osmašima, srednjoškolce smo upitali za savjet kako izabrati srednju školu za sebe. Neki su nam ispričali i čime su se oni vodili pri odabiru.

Kako izabrati srednju školu: 'To uvijek završi katastrofalno'

Matija iz Veterinarske škole poručuje da osmaši prvenstveno trebaju slušati sebe, a ne okolinu.

- Neka idu po osjećaju. Drugačije se ne može. Jedino ako ih roditelji tjeraju da upišu nešto teško, ali to uvijek završi katastrofalno, kaže Matija.

Na tom tragu učenike savjetuje i Andrija iz I. tehničke škole Tesla. Kako kaže, mišljenja drugih nisu toliko važna.

- Znači iskreno, idi za što želiš. Ima puno ljudi što hoće specifično nešto za uspjeh, to nije bitno. Mene struka iskreno jako zanima. Gimnazije su mi bile malo izvan dosega, ali mislim da sam ovdje naučio više nego što bi tamo, objašnjava Andrija.

Njegovi kolege Karlo i Ema imaju isti savjet. Ipak, Karlo kaže da su ga struja i elektrotehnika zanimale odmalena te da je Tesla oduvijek bila njegov prvi izbor, pa je tako i odlučio. Emu je pak malo usmjerila mama.

- Pa moj zapravo nije bio uopće izbor. Ja sam htjela gimnaziju, ali je mama rekla da bi trebala u školu s jakom matematikom i fizikom, navodi Ema.

Uzor u roditeljima

I Ivana i Ana, učenice Trgovačke škole u Zagrebu, smjer komercijalist, smatraju da je najvažnije ići za onime što zaista želiš.

- S obzirom na to da jako volim rad s ljudima, ja sam to gledala, da imam takvog kontakta s ljudima. I evo, Trgovačka mi je bila top izbor za to, ističe Ivana.

Njezina kolegica Ana dodaje da su joj uzor u odabiru bili roditelji, a ima i još pokoji savjet za osmaše.

- Ja sam isto tako htjela neki rad s ljudima. Gledala sam svoje roditelje koji su u sličnom poslu i znala sam da hoću tako nešto. Nemojte biti sramežljivi, svatko će vam doći raširenih ruku s velikim osmijehom. Na kraju četvrtog razreda ćete svi biti opet sretni što ste se upoznali i što ste imali priliku provesti četiri godine u istoj klupi, poručuje Ana.

Učenica Tea iz Škole za primalje također smiruje maturante porukom - prijatelje je lako upoznati. Stoga srednju školu nije nužno birati samo po tome gdje će ići tvoji prijatelji.

- Možda se sramite prvi dan, ali treba malo izaći iz comfort zone i možda se s nekim odmah sprijateljite, zaključuje Tea.

