Zabrinjavajući trend među mladima, to najčešće rade gen Z i Y: Potrebne su promjene u obrazovanju

Istraživanje Marijane Grbeše Zenzerović i Ivana Burić pokazalo je da vijesti najčešće slučajno izbjegava gen Z, dok gen Y to radi namjerno.

Gotovo pola hrvatskih građana namjerno izbjegava vijesti, a osam posto ih uopće ne prati. Građani uglavnom izbjegavaju vijesti vezane uz određene teme, pa tako čak 40 posto građana izbjegava vijesti vezane uz politiku, a svaki četvrti Hrvat izbjegava vijesti vezane uz ideološke ili svjetonazorske rasprave.

Ove podatke otkrilo je istraživanje koje su proveli profesorica Marijana Grbeša Zenzerović i profesor Ivan Burić. Istraživanje je predstavljeno javnosti u četvrtak u sklopu konferencije 'Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti'.

Istraživanje je pokazalo da 48 posto građana povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti. Vijesti najčešće slučajno izbjegavaju pripadnici generacije Z, rođeni između 1997. i 2012. godine dok ih često i dugotrajno namjerno izbjegavaju pripadnici generacije Y, rođeni između 1981. i 1996. godine.

'Mladi u nas imaju slab ili nikakav doticaj s novinarskim sadržajima'

Ispitanici, pogotovo oni mlađih generacija, su istaknuli da bi ih veći broj pozitivnih vijesti potaknuo da ih češće prate. Istraživanje je zabilježilo velike razlike u medijskim navikama među generacijama, pri čemu se generacije Z i Y uglavnom informiraju s portala i društvenih mreža, imaju pasivan odnos prema vijestima i češće ih izbjegavaju.

- Iako je sličan trend prisutan i u drugim zemljama, zbog izostanka sustavnog medijskog obrazovanja u Hrvatskoj, mladi u nas imaju slab ili nikakav doticaj s novinarskim sadržajima, upozorila je profesorica Grbeša Zenzerović.

'Potrebno je medijsku pismenost uvesti i u osnovnoškolsko obrazovanje'

Na konferenciji je sudjelovao i državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl, koji je istaknuo važnost ulaganja u sustav obrazovanja i medijske pismenost, kao i ulaganja u profesionalno i konstruktivno novinarstvo.

- Agencija za medije već godinama ulaže u razvoj medijske pismenosti, i to je smjer koji moramo nastaviti njegovati. Potrebno je medijsku pismenost uvesti i u osnovnoškolsko obrazovanje kako bi mladima od najranije dobi objasnili što su mediji i kako funkcioniraju društvene mreže. Razvoj tehnologije se ne može zaustaviti, ali zato možemo izučiti generaciju informiranih građana i paralelno raditi na uvođenju regulacija, izjavio je Partl.

'Izbjegavanje vijesti izaziva jedan društveno vrlo negativan ciklus'

Objašnjenje za to zašto tako veliki dio populacije izbjegava vijesti ponudila je Ruth Palmer, profesorica komunikologije iz Madrida. Naglasila je da taj fenomen nije jedinstven za Hrvatsku, već i da u cijelom svijetu značajan udio populacije namjerno izbjegava vijesti. Rekla je da to uglavnom čine manje privilegirane grupe: mladi, žene, ljudi slabijeg socioekonomskog statusa te pojedinci koje manje zanima politika, jer brojni ljudi poistovjećuju vijesti, a samim time i medije, s politikom.

- Izbjegavanje vijesti pritom izaziva jedan društveno vrlo negativan ciklus – mediji manje pišu o temama skupina koje ne prate vijesti; političke figure se zbog toga ne bave njihovim problemima; a te iste grupe bivaju dodatno otuđene od vijesti, upozorila je Palmer na konferenciji.

Više pozitivnih vijesti i kraće medijske forme

Kao neka rješenja koja bi medije približila i toj populaciji predložila je plasiranje više pozitivnih vijesti, kraće medijske formate, ali i da se objasni pozadina informacije za publiku koja ne konzumira redovito vijesti, pa ne razumije o čemu je riječ bez dodatnog konteksta.

Konferencija je organizirana u okviru mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 'Uspostava sustava provjere točnosti informacija', koja se financira iz Mehanizma za oporavka i otpornost Europske unije.