Velika gesta maturanata iz Pule: Uoči norijade doniraju 200 kilograma brašna

Ovi gradovi već su najavili što planiraju za norijadu: U jednom traje čak tri dana
Maturanti sljedeći tjedan završavaju srednju školu, a gradovi diljem Hrvatske za 22. svibnja pripremaju norijade. Neki su već najavili program.
15:43 1 d 14.05.2026
15. svibanj 2026.
Maturanti Medicinske škole Pula na norijadi se neće gađati brašnom, već će ga donirati potrebitim obiteljima, i to 200 kilograma.
Svoju srednjoškolsku priču maturanti Medicinske škole Pula zaokružit će dobrim djelom. Dan uoči norijade, u četvrtak 21. svibnja, pulskom Gradskom društvu Crvenog križa donirat će 200 kilograma brašna, piše Regional Express. Tako će pomoći potrebitim obiteljima.
U akciji će sudjelovati 109 maturanata koji se školuju za medicinske sestre i tehničare opće njege, fizioterapeutske tehničare te dentalne tehničare. Pridružit će im se i razrednici Snježana Svitlić-Budisavljević, Monika Buršić, Anja Dević, Goran Jovanović i Petra Klunić Zoričić.
Podsjetimo, maturanti su godinama imali praksu 'gađanja' brašnom i jajima na norijadi. Ipak, ova je škola tu praksu zamijenila humanitarnim djelom još prije 27 godina. Humanitarnu je akciju, naime, 1999. godine pokrenula pedagoginja Ljiljana Rotar.
- Ovaj događaj je važan kako bismo podigli svjesnost o važnosti hrane, time također pomažemo onima koji si ne mogu priuštiti određen obrok. Nama bi to bilo par sati zabave i nereda, dok bi nekome tko je u potrebi to mogao biti obrok, rekla nam je maturantica Lena iz Medicinske škole Pula.
Tijekom svih ovih godina maturanti ove škole donirali su oko 4.300 kilograma brašna. Sada pozivaju i maturante drugih škola u Hrvatskoj da im se pridruže.
- Norijadu ćemo provesti kao i ostatak maturanata, imamo organiziran program a umjesto gađanja hranom ćemo se gađati akrilnim bojama i pjenama za brijanje. Sve dolazi u obzir osim hrane. Apeliramo na sve maturante diljem Hrvatske da učine isto, jer hrana nije rekvizit za slavlje, slavlje prolazi, a poštovanje i ljudskost ostaju. Također, apeliramo i na medije da poprate naš važan događaj kako bi mogli proširiti važnost ove humanitarne akcije, poručuje Lena.
Podsjetimo, ranije smo pisali kako će izgledati ovogodišnja norijada u Puli. Maturanti će ove godine partyjati na novoj lokaciji. Umjesto parkirališta Društvenog centra Rojc, gdje su u tijeku radovi, uputit će se prema parkiralištu Aldo Drosina. Program će započeti u 9 sati i trajati do 13 sati, a za dobru atmosferu bit će zaduženi DJ Nino te harmonikaš Ivan Licul. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost Gradskog društva Crvenog križa Pula, tima Zavoda za hitnu medicinu, redarske službe i ostalih nadležnih službi.
