Velika gesta maturanata iz Pule: Uoči norijade doniraju 200 kilograma brašna

Maturanti Medicinske škole Pula na norijadi se neće gađati brašnom, već će ga donirati potrebitim obiteljima, i to 200 kilograma.

Svoju srednjoškolsku priču maturanti Medicinske škole Pula zaokružit će dobrim djelom. Dan uoči norijade, u četvrtak 21. svibnja, pulskom Gradskom društvu Crvenog križa donirat će 200 kilograma brašna, piše Regional Express. Tako će pomoći potrebitim obiteljima.

Sudjeluje više od 100 maturanata

U akciji će sudjelovati 109 maturanata koji se školuju za medicinske sestre i tehničare opće njege, fizioterapeutske tehničare te dentalne tehničare. Pridružit će im se i razrednici Snježana Svitlić-Budisavljević, Monika Buršić, Anja Dević, Goran Jovanović i Petra Klunić Zoričić.

Podsjetimo, maturanti su godinama imali praksu 'gađanja' brašnom i jajima na norijadi. Ipak, ova je škola tu praksu zamijenila humanitarnim djelom još prije 27 godina. Humanitarnu je akciju, naime, 1999. godine pokrenula pedagoginja Ljiljana Rotar.

- Ovaj događaj je važan kako bismo podigli svjesnost o važnosti hrane, time također pomažemo onima koji si ne mogu priuštiti određen obrok. Nama bi to bilo par sati zabave i nereda, dok bi nekome tko je u potrebi to mogao biti obrok, rekla nam je maturantica Lena iz Medicinske škole Pula.



Do sad donirali oko 4.300 kilograma brašna

Tijekom svih ovih godina maturanti ove škole donirali su oko 4.300 kilograma brašna. Sada pozivaju i maturante drugih škola u Hrvatskoj da im se pridruže.

- Norijadu ćemo provesti kao i ostatak maturanata, imamo organiziran program a umjesto gađanja hranom ćemo se gađati akrilnim bojama i pjenama za brijanje. Sve dolazi u obzir osim hrane. Apeliramo na sve maturante diljem Hrvatske da učine isto, jer hrana nije rekvizit za slavlje, slavlje prolazi, a poštovanje i ljudskost ostaju. Također, apeliramo i na medije da poprate naš važan događaj kako bi mogli proširiti važnost ove humanitarne akcije, poručuje Lena.

Podsjetimo, ranije smo pisali kako će izgledati ovogodišnja norijada u Puli. Maturanti će ove godine partyjati na novoj lokaciji. Umjesto parkirališta Društvenog centra Rojc, gdje su u tijeku radovi, uputit će se prema parkiralištu Aldo Drosina. Program će započeti u 9 sati i trajati do 13 sati, a za dobru atmosferu bit će zaduženi DJ Nino te harmonikaš Ivan Licul. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost Gradskog društva Crvenog križa Pula, tima Zavoda za hitnu medicinu, redarske službe i ostalih nadležnih službi.