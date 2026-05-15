U minutu smo objasnili što se događa sa svjedodžbama: 'Ako škole odluče da im ne trebaju...'

Učenici će ove godine uz papirnate dobiti i digitalne svjedodžbe, o čemu smo pisali nakon predstavljanja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Sada smo sve objasnili u kratkom videozapisu.

Hoće li papirnate otići u povijest?

Zašto su digitalne svjedodžbe toliko važne? Njima bi se, naime, trebalo stati na kraj krivotvorenju ovih dokumenata. Svaka će imati svoj QR kod koji će dokazivati autentičnost dokumenta. Osim toga, uštedjet će vrijeme školama.

A prema riječima ministra Radovana Fuchsa, ako škole odluče da im papirnate svjedodžbe uopće ne trebaju, neće ih više morati tiskati. One bi tako u jednom trenutku mogle u potpunosti otići u povijest.

Jednog dana će se automatski povlačiti iz sustava

Uz ovogodišnje, ravnatelji osnovnih i srednjih škola u digitalni će oblik prebaciti i prošlogodišnje svjedodžbe. Njima će se moći pristupiti putem platforme e-Građani, pa ako vam za deset godina zatreba neka stara svjedodžba koju ste izgubili, nećete morati tlačiti ravnatelja i školu za novu. Cilj je i da se jednog dana za upis u srednju školu ili na fakultet one mogu automatski povlačiti iz sustava.

Dodajmo da studenti digitalne diplome dobivaju od 2024. godine. Fakulteti pak imaju obvezu u sustav unijeti sve diplome još od 1984. godine.