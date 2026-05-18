Učenice oduševile Europu, budućnost su IT-a: U kockicama Hrvatskoj osigurale čak tri medalje

Lana Škarica, Mare Zrno Agoli i Ozana Margotić osvojile su broncu na EGOI natjecanju u Italiji. U našem timu je bila i Zoe Posokhova.

I ove godine učenice iz Hrvatske osvojile su medalje na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke (EGOI).

Brončane su bile dvije maturantice XV. gimnazije u Zagrebu, Lana Škarica i Mare Zrno Agoli, a broncu je kući ponijela i Ozana Margotić, učenica trećeg razreda Prve gimnazije Varaždin. U hrvatskoj ekipi bila je i Zoe Posokhova, učenica trećeg razreda XV. gimnazije u Zagrebu.

Svaku zemlju predstavlja tim od četiri učenice

Prvenstvo je održano u Cesenaticu u Italiji, od 12. do 18. svibnja. Voditelji naše ekipe su Sofija Velkovska i Krešimir Malnar, tajnik Hrvatskog saveza informatičara.

Učenice se natječu u rješavanju osam problemskih zadataka na Linuxu, za što koriste Python ili C++. Natjecateljice nastupaju pojedinačno, a svaku zemlju predstavlja tim od četiri učenice i dva voditelja.

I dalje značajno manji broj žena u IT-u

Inicijativa za pokretanje ovog natjecanja kojim bi se kod djevojaka potaknuo interes za računarstvo nastala je na europskoj razini prije šest godina.

- Poticaj je bila činjenica da se značajno manji broj žena u odnosu na broj muškaraca u svijetu, pa tako i kod nas, odlučuje na studiranje ili rad u sektoru računarstva, a što se očituje i u broju ženskih i muških natjecatelja i na informatičkim natjecanjima, navodi Hrvatski savez informatičara, koji organizira naše sudjelovanje na natjecanju.

Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske.