Objavljena imena najboljih učenika u fizici, jedna škola dominira popisom

10:52 32 d 16.04.2026
18. svibanj 2026.
Zaključeno je državno natjecanje iz Fizike i imena najboljih već su poznata. Najviše prvaka ima zagrebačka XV. gimnazija.
Državna natjecanja polako se privode kraju, a prošloga tjedna u Vodicama je održano i ono iz Fizike. Na tom natjecanju, prema propozicijama, u mogu sudjelovati učenici 8. razreda, ali i oni nižih razreda koji pokazuju izniman interes za područje fizike te učenici sva četiri razreda gimnazije ili srednjih strukovnih škola. Na natjecanju mogu sudjelovati i učenici koji se bave eksperimentalnim radovima.
Imena prvaka već su poznata, a gledajući po školama, najviše, čak četvero prvaka, dolazi iz zagrebačke XV. gimnazije. U kategoriji osnovnih škola, učenici izvode i praktične zadatke te pisanim putem rješavaju fizičke probleme čiji su sadržaji i ishodi obuhvaćeni kurikulumima za 7. i 8. razred i dodatnog sadržaja definiranog posebnim pravilima.
Učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole rješavaju zadatke iz I., II., III. i IV., skupine redom. Kako je objašnjeno u pravilnima ovog natjecanja, učenici srednjih škola tehničkog smjera mogu rješavati zadatke iz niže skupine, ako program te skupine više odgovara nastavnom programu razreda koji pohađaju.
Najbolji među osnovnoškolcima bio je Gabriel Šimek iz Osnovne škole 22. lipnja u Sisku. U skupini I. za srednje škole prvo mjesto dijele Borna Gudac iz Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci i Filip Šuškavčević iz XV. gimnazije Zagreb. I u II. skupini za srednje škole prvo mjesto dijele dvojica školaraca – Borna Ćurić iz XV. gimnazije Zagreb i Robert Trnka iz V. gimnazije Zagreb. U III. skupini prvak je isto učenik iz XV. gimnazije u Zagrebu, Jure Azenić, a iz zagrebačkog MIOC-a dolazi i prvak u IV. skupini – Karlo Brčić.
Kada je riječ o državnom natjecanju iz fizike u eksperimentalnim radovima, među osnovcima su najbolji rad imali Matilda i Timotej Zvonar, oboje učenici OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka. Laura Vuljanić i Klara Mlinarić iz Gimnazije Karlovac imale su najbolji eksperimentalni rad u kategoriji srednjih škola.
U nastavku možete pronaći ovogodišnji poredak sudionika na državnom iz Fizike, a neki od najboljih odlaze i na Europsku fizičku olimpijadu i Međunarodni fizičku olimpijadu 2027. Podsjetimo, u našoj Alumni bazi možete pronaći sve dobitnike Oskara znanja od 2005. godine naovamo.
