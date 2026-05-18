Petrin sastavak u školi zabrinuo razrednicu: 'Profesorica je reagirala, to je bio alarm'

Gošća prošlotjedne emisije Nedjeljom u 2 bila je Petra Popović, studentica prve godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Petra je u emisiji govorilo o životu s depresijom, poremećajem hranjenja, autizmom i ADHD-om.

Zbog teškoća s kojima se suočavala često je izostajala iz škole. Zbog toga su joj savjetovali individualizirani pristup. Mjesecima je bila protiv toga, no na kraju je shvatila da s toliko izostanaka neće moći pratiti gradivo te je prihvatila tu opciju.

'Oko 11. godine sam nekako izgubila volju za svim'

Prisjećajući se djetinjstva, rekla je da je bilo sasvim obično i sretno, kao i drugih djevojčica u gradu. Bila je u dobrim odnosima s roditeljima i bratom, a posebno se prisjetila odlazaka u kazalište i prirodu. Međutim idilu su prekinule promjene koje je počela primjećivati.

- Oko 11. godine sam nekako izgubila volju za svim. Nisam jednostavno uživala toliko u stvarima. Također sam se počela i izolirati od obitelji, zapravo od prijatelja. Sve mi je bilo nekako bez veze, priča Popović.

Kad sam završila u bolnici, bili su svi uz mene

Dugo nije obitelji htjela reći što osjeća jer se bojala da će im tako biti teret. Uspjela je biti dobra u školi i ne privlačiti pažnju, međutim sve to vrijeme u sebi je patila. Prisjeća se da je osjećala umrtvljenost ili preplavljujuće emocije koje nije mogla ni imenovati. Roditelji su prvo mislili da su njene mentalne promjene samo dio puberteta, no ni u jednom trenutku nije se osjećala odbačeno.

- Oduvijek smo mi bili svi zajedno i povezani. Kad je to krenulo, kad sam završila u bolnici, bili su svi uz mene, iako je još bila taman rastava roditelja. Svejedno su svi bili uz mene. Bila je korona pa smo se vidjeli 15 minuta dnevno, ali stvarno su se svi trudili koliko su mogli, prisjeća se Petra.

Škola digla uzbunu zbog teksta u zadaćnici

Kako bi skrenula misli vrijeme je ispunjavala raznim obvezama, uz one regularne tu su bila i brojna natjecanja i izvannastavne aktivnosti. Budući da nije imala energije ni volje prestala se aktivno baviti atletikom. Kad je imala 12 godina tekst koji je napisala za Hrvatski zabrinuo je učiteljicu i razrednicu.

- Godinu prije se moj najdraži pjevač ubio, Chester Bennington iz benda Linkin Park i tad su meni počele depresivne misli i suicidalnost. Onda sam počela malo više istraživati i to mi je bilo kao sad bih ja mogla o mentalnom zdravlju napisati sastavak, ali sastavak je bio dosta detaljan i težak. Na kraju se glavni lik ubio. Moja profesorica iz Hrvatskog je reagirala i poslala sastavak razrednici koja je proslijedila mojim roditeljima. To je bio alarm, priča Petra.

U to vrijeme Petra je već zbog treme išla na obradu u Kukuljevićevu bolnicu. Ondje je njena majka pokazala sastavak psihologinji, koja je rekla da nije riječ o suicidalnosti, već je Petra samo zrela za svoje godine. Međutim u narednom razdoblju razvila je 'negativni perfekcionizam' te je osjećala kao da ništa nije dovoljno dobro, a čak su i komplimenti nekad imali loš učinak. Dok su prijatelje zanimali izlasci, ona se sve više usmjerila na školu i natjecanja.

Teško joj je bilo reći da ima problem

Prvi simptomi anoreksije javili su se oko 14. godine. Završila je u bolnici, prvo u Vinogradskoj, a zatim i na Rebru. Rekla je da se u Vinogradskoj nije osjećala sigurno, no da su iskustva s Rebra puno bolja. Ondje se zbog individualnih i grupnih razgovora i dobrog odnosa s medicinskim sestrama i tehničarima osjećala prihvaćenije.

Prvi simptomi anoreksije javili su se kao želja za gubitkom kilograma, a bolest je onda prerasla u želju za kontrolom. Kad bi se odupirala gladi javljao se osjećaj uspjeha i toga da upravlja svojim životom. Bilo joj je teško priznati da ima problem.

- Kad je počelo žešće samoozljeđivanje i kad je to bilo malo vidljivije, vidjela sam da me kolege gledaju drugačije, da me možda izbjegavaju. To je bilo dosta teško. Tata mi je rekao da ako ne mogu govoriti o problemu da napišem. U tom sam trenutku plakala, i mislim da sam imala napadaj panike, hiperventilirala, nisam mogla izustiti ni riječ. I onda sam samo napisala na papir 'ne mogu jesti' i tu je počelo shvaćanje da je ipak to više nego somatski problem, ispričala je Petra.

Matura je bila izrazito izazovna

Nakon liječenja osjeća se bolje, no dodaje da stručnjaci često kažu da se poremećaji hranjenja nikad ne mogu posve izliječiti. I dalje ide u dnevnu bolnicu i lakše se bori s tim teškim mislima. Kako bi joj odredili najbolji terapiju bila je i na farmakogenetičkom testiranju na Jankomiru.

Iz Jankomira je izašla otprilike mjesec dana prije državne mature. Usprkos teškom periodu uspjela se pripremiti i položiti je te upisati željeni fakultet. Priznaje da nije bilo lako, da je teško ustajala prije ispita i da je znala doslovno zaspati na maturi. Trud se na kraju isplatilo i sad je studentica na prvoj godini studija socijalne pedagogije.

- Mislim da sam kad sam bila u lošijem stanju i razmišljala zašto vrijedi živjeti tražila nešto konkretno. Ali mislim da je to više u malim stvarima i imam neku filozofiju života. Nevjerojatno mi je koliko su stvari povezane, kako nešto malo vodi nečemu bitnome. Prijatelji, ljubav, psi i da mogu pomoći nekome, da se netko na trenutak osjeća lakše zbog mene, to već puno znači, zaključila je.