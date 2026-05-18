Objavljeni detalji norijade u Zagrebu, evo tko nastupa: Glazba na Bundeku do 20 sati

Maturanti će se i ove godine u povorci od glavnog trga zaputiti do Bundeka, gdje ih čeka glazbeni program. Glazba će se oriti od 13 pa sve do 20 sati.

Grad Zagreb priopćio je kako će i ove godine organizirati tradicionalnu proslavu posljednjeg dana nastave za učenike završnih razreda zagrebačkih srednjih škola, poznatu pod nazivom Dan zagrebačkih maturanata. Kao i u većini ostalih krajeva Hrvatske, obilježava se u petak, 22. svibnja 2026.

- Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Glazbeni program predvodi Miach

Program na Bundeku traje od 13:00 do 20:00 sati. Voditelj programa je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

Organizirana je i tradicionalna povorka maturanata od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi. Povorka s Trga kreće u 12:00 sati.

Već tradicionalna trasa povorke

Maturanti će do Bundeka u povorci ići slijedećom trasom: Praška – Trg N.Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek. Povorku će pratiti ekipa Hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari.

- U parku Bundek, s ciljem sigurnog i primjerenog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata, tijekom održavanja programa dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci te zaštitarska služba. Nakon završetka programa, radi lakšeg i bržeg povratka mladih svojim domovima, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza, stoji u priopćenju.