Godinama čekaju priliku za rad u struci: Sad se uključilo i ministarstvo

Obvezni staž ukinut je tek za dio mladih zdravstvenih radnika. Inicijativa koja traži isti tretman za sve sada se sastala s ministrom rada.

Za niz zanimanja u zdravstvu do ljeta prošle godine bio je obavezan pripravnički staž. Bez njega nije bilo moguće dobiti licencu za rad niti se zaposliti. No, iako je tu obvezu propisala sama država, ista mladim zdravstvenim radnicima nije omogućila pripravničko mjesto.

Naime, kvote koje je raspisivala za pripravničke pozicije bile su premale u odnosu na stvarni broj onih koji su završavali zdravstvene škole ili studije. Mnogi su godinama zato radili niže plaćene poslove, a vatrogasna mjera države prošle je godine bilo ukidanje obveze stažiranja za neka zdravstvena zanimanja. Međutim, ne za sve.

Predstavnici inicijative koja traži ukidanje staža sastali se s ministrom rada

Oni koji su studij završili prije godine koju određuje spomenuti zakon i dalje moraju na staž, a nedavno se pojavila inicijativa 'Za ukidanje obveze pripravničkog staža'. Predstavnik te inicijative ovih se dana sastao s ministrom rada Alenom Ružićem. Kako je priopćila ova inicijativa, sastanak je protekao u konstruktivnom dijalogu.

- Zaključeno je kako Ministarstvo prepoznaje i razumije ozbiljnost problema s kojima se suočavaju zdravstveni djelatnici koji nisu uspjeli ostvariti pravo na pripravnički staž, kao i posljedice koje takva situacija ima na njihov profesionalni i egzistencijalni status, ali i na korisnike sustava. Dogovoreni su konkretni daljnji koraci te nastavak razgovora kroz novi ciklus sastanaka tijekom kojih će Ministarstvo okupiti sve relevantne i zainteresirane dionike s ciljem pronalaska konkretnog i održivog rješenja navedenog problema u najkraćem roku, priopćeno je iz inicijative.

Dražen Jelavić, začetnik ove inicijative ističe kako je ministar iskazao razumijevanje za životne probleme zdravstvenih djelatnika, ali i na spremnost za pronalazak rješenja.

- Podaci prikupljeni kroz anketu među zdravstvenim djelatnicima bili su jedan od važnih temelja za današnji razgovor s ministrom. Posao još nije završen, a podaci će nam i nadalje biti od velike važnosti stoga pozivamo one zdravstvene djelatnike koji još nisu ostvarili pripravnički staž, a da nisu ispunili anketu, da ju ispune putem poveznice, naveo je Jelavić.

Različit tretman kod izlaska na tržište rada

Podsjetimo, ranije su iz inicijative iznijeli i neke primjere osoba koje su pohađale isti program, međutim ne mogu se zaposliti pod istim uvjetima.

- Imamo primjer koji se odnosi na diplomski studij sanitarnog inženjerstva. Studentica koja je studij upisala 2022./2023. i završila ga mora obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit prije početka rada. S druge strane, studentica koja je isti studij upisala godinu dana kasnije, 2023./2024., iako je na dan upisa imala iste zakonske obveze, nakon izmjena zakona više nema obvezu pripravničkog staža ni stručnog ispita. To znači da dvije osobe koje završavaju isti studij, često u isto vrijeme, imaju potpuno različite uvjete za početak rada u struci, naveli su ranije iz ove inicijative koja je zbog svega podnijela i Ustavnu tužbu.

Zakonske izmjene ljetos su donesene po hitnoj proceduri, a i sama saborska oporba upozoravala je na moguću diskriminaciju zbog različitog tretmana generacija na istom studiju.