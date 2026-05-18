Škola se oprostila od ubijenog učenika: 'Idući tjedan trebao je imati maturalnu i kupljeno odijelo'

Nakon ubojstva maturanta Luke M. reagirala je škola, košarkarški klub i grad. U Drnišu je proglašen dan žalosti, a najavljen je i mirni prosvjed.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da će u Srednju školu Ivana Meštrovića, koju je pohađao učenik koji je u subotu u večernjim satima ubijen, biti upućen krizni tim za psihološku pomoć.

- Situacija je takva da je učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć. Odrađujemo sve sukladno pravilima struke i mislim da će se to

Ubojstvo devetnaestogodišnjeg maturanta Luke M. u Drnišu potreslo je cijelu Hrvatsku. Za ubojstvo je osumnjičen Kristijan Aleksić, koji je čitavu nedjelju bio u bijegu, a uhićen je oko 6:20 u ponedjeljak te je priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

'Stradao je mladić kojem je život tek krenuo'

Policija vjeruje da je osumnjičeni mladića ubio na svom kućnom pragu, kad mu je on dostavio pizzu. 50-godišnji Aleksić već je bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, a tad mu je izrečeno bilo 12 godina zatvora, kasnije povećanih na 14.

U Drnišu će zbog ovog tragičnog događaja u utorak 19. svibnja biti dan žalosti. Tragediju je za Slobodnu Dalmaciju komentirao i gradonačelnik Tomislav Dželalija.

- Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebao je imati maturalnu večer 29. svibnja i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome govoriti, priznaje gradonačelnik.

Reagirala je i škola

Drniš će taj dan od ubijenog mladića oprostiti na groblju Sveti Ivan, a prije sprovoda komemoracija će biti održana i u njegovoj školi, Srednjoj školi Ivana Meštrovića.

- S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici, objavili su na društvenim mrežama škole.

'Njegov odlazak ostavlja neizbrisivu prazninu'

Ravnatelj Hrvoje Pekas za HRT je rekao da je ubijeni mladić bio uzoran i dobar učenik i sportaš te da dolazi iz dobre i plemenite obitelji. Trenirao je košarku u Košarkaškom klubu DOŠK Drniš.

- Bio je vedrog duha, omiljen među svojim vršnjacima i suigračima, mladić pred kojim je bio život pun snova i nade. Njegov odlazak ostavlja neizbrisivu prazninu, ne samo u srcima njegovih najbližih, već i među svima koji su ga poznavali i dijelili s njim sportske trenutke, prijateljstvo i odrastanje. Neka mu je vječni mir, a njegovim najmilijima snaga da izdrže ovu nezamislivu bol., priopćili su iz Hrvatskog košarkaškog saveza.

U sjećanje na prerani i tragični odlazak mladog košarkaša, bit će održana minuta šutnje na trećoj finalnoj utakmici Premijer ženske lige koja će biti odigrana u Slavonskom Brodu, trećoj četvrtfinalnoj utakmici SuperSport Premijer lige u Draženovom domu, kao i na izlučnoj utakmici KK Ribola Kaštela – KK Dinamo Zagreb u Sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu, u njegovoj rodnoj Dalmaciji.

19 minuta šutnje za Luku

U utorak se pred Županijskim sudom u Zadru i Šibeniku održava mirni prosvjed '19 minuta šutnje za Luku'. Građani će se okupiti u 12 sati i ondje šutjeti 19 minuta u znak opomenu sustavu.

- Čovjek kod kojeg je još 2023. pronađeno ilegalno oružje, protiv kojeg je potvrđena optužnica i koji je već bio osuđen za brutalno ubojstvo, godinama je bio na slobodi bez početka suđenja. Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen. Zato ćemo u utorak 19.5. u 12 sati zajedno stajati u tišini. 19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut i zbog neodgovornosti države, najavio je organizator prosvjeda Daniel Radeta.