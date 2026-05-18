Škola se oprostila od ubijenog učenika: 'Idući tjedan trebao je imati maturalnu i kupljeno odijelo'

Velika tuga u slavonskoj školi, preminula učenica: 'Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost'
Gimnazija u Novoj Gradiški dirljivim se riječima oprostila od učenice preminule od posljedica teške nesreće.
14:13 6 d 12.05.2026
18. svibanj 2026.
Nakon ubojstva maturanta Luke M. reagirala je škola, košarkarški klub i grad. U Drnišu je proglašen dan žalosti, a najavljen je i mirni prosvjed.
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da će u Srednju školu Ivana Meštrovića, koju je pohađao učenik koji je u subotu u večernjim satima ubijen, biti upućen krizni tim za psihološku pomoć.
- Situacija je takva da je učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć. Odrađujemo sve sukladno pravilima struke i mislim da će se to
Ubojstvo devetnaestogodišnjeg maturanta Luke M. u Drnišu potreslo je cijelu Hrvatsku. Za ubojstvo je osumnjičen Kristijan Aleksić, koji je čitavu nedjelju bio u bijegu, a uhićen je oko 6:20 u ponedjeljak te je priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Policija vjeruje da je osumnjičeni mladića ubio na svom kućnom pragu, kad mu je on dostavio pizzu. 50-godišnji Aleksić već je bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, a tad mu je izrečeno bilo 12 godina zatvora, kasnije povećanih na 14.
U Drnišu će zbog ovog tragičnog događaja u utorak 19. svibnja biti dan žalosti. Tragediju je za Slobodnu Dalmaciju komentirao i gradonačelnik Tomislav Dželalija.
- Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebao je imati maturalnu večer 29. svibnja i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome govoriti, priznaje gradonačelnik.
Drniš će taj dan od ubijenog mladića oprostiti na groblju Sveti Ivan, a prije sprovoda komemoracija će biti održana i u njegovoj školi, Srednjoj školi Ivana Meštrovića.
- S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici, objavili su na društvenim mrežama škole.
Ravnatelj Hrvoje Pekas za HRT je rekao da je ubijeni mladić bio uzoran i dobar učenik i sportaš te da dolazi iz dobre i plemenite obitelji. Trenirao je košarku u Košarkaškom klubu DOŠK Drniš.
- Bio je vedrog duha, omiljen među svojim vršnjacima i suigračima, mladić pred kojim je bio život pun snova i nade. Njegov odlazak ostavlja neizbrisivu prazninu, ne samo u srcima njegovih najbližih, već i među svima koji su ga poznavali i dijelili s njim sportske trenutke, prijateljstvo i odrastanje. Neka mu je vječni mir, a njegovim najmilijima snaga da izdrže ovu nezamislivu bol., priopćili su iz Hrvatskog košarkaškog saveza.
U sjećanje na prerani i tragični odlazak mladog košarkaša, bit će održana minuta šutnje na trećoj finalnoj utakmici Premijer ženske lige koja će biti odigrana u Slavonskom Brodu, trećoj četvrtfinalnoj utakmici SuperSport Premijer lige u Draženovom domu, kao i na izlučnoj utakmici KK Ribola Kaštela – KK Dinamo Zagreb u Sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu, u njegovoj rodnoj Dalmaciji.
U utorak se pred Županijskim sudom u Zadru i Šibeniku održava mirni prosvjed '19 minuta šutnje za Luku'. Građani će se okupiti u 12 sati i ondje šutjeti 19 minuta u znak opomenu sustavu.
- Čovjek kod kojeg je još 2023. pronađeno ilegalno oružje, protiv kojeg je potvrđena optužnica i koji je već bio osuđen za brutalno ubojstvo, godinama je bio na slobodi bez početka suđenja. Sustav je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. A sinoć je jedan mladi život ugašen. Zato ćemo u utorak 19.5. u 12 sati zajedno stajati u tišini. 19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut i zbog neodgovornosti države, najavio je organizator prosvjeda Daniel Radeta.
