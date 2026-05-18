Odgađa se velika promjena za 11.200 srednjoškolaca: 'Jednostavno nemamo dovoljno vremena'

Modularna nastava u zdravstvenim školama neće krenuti od iduće školske godine, kako je planirano, već od 2027./2028. Kažu da nemaju dovoljno vremena.

Modularna nastava u zdravstvenim školama trebala je zaživjeti od sljedeće školske godine, no to se odgađa do školske godine 2027./2028., potvrdili su danas iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Podsjetimo, posebnost ovog sektora leži u tome što njegova zanimanja spadaju u regulirane profesije, što uvodi dodatne zahtjeve u proces reforme. Za izradu, donošenje i provedbu kurikula nužno je usklađivanje s Ministarstvom zdravstva. Zbog toga je ulazak zdravstvenih škola u modularnu nastavu planiran kasnije od ostalih, za školsku godinu 2026./2027. Ipak, to će se dogoditi za još godinu kasnije.

Resorni ministar Radovan Fuchs istaknuo je da su pri samom kraju s definiranjem ishoda i kompetencija. Prema riječima ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčića, do odgode dolazi zbog niza nepredviđenih okolnosti. Podsjetimo, riječ je o smjerovima sanitarni tehničar, farmaceutski tehničar, dentalni asistent, fizioterapeutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, dentalni tehničar, medicinska sestra, odnosno tehničar opće njege, te primalja asistentica. Oni se izvode u ukupno 41 srednjoj školi i 11.200 učenika.

'Pokazalo se da to u ovom trenutku nije moguće'

- Dakle, za svih ovih osam reguliranih profesija bili smo dužni proći sve one korake koji su potrebni za izradu i donošenje kurikula. Zapravo smo morali proći sve ove korake i sa standardima zanimanja i sa standardima kvalifikacija kako bismo mogli započeti rad na kurikulima. Planirali smo da će to biti moguće odraditi u onom prvotno zamišljenom roku, da novi kurikuli budu spremni za 2026./2027. školsku godinu, međutim, s obzirom na zahtjevnost i kompleksnost samog sektora i niz nepredviđenih okolnosti unutar ovih dokumenata, pokazalo se da to u ovom trenutku nije moguće. Iz tog razloga smo mi, kao predlagatelji kurikula, predložili da bismo dokumente dovršili na kvalitetan i potpuno siguran način. Predložili smo da se upis u sektor zdravstva odgodi za školsku godinu 2027./2028., rekao je Živčić.

Jedan od glavnih razloga za ovu odgodu jest izmjena zakonodavnog okvira. Naime, tijekom procesa reforme došlo je do ukidanja pripravničkog staža i stručnog ispita. Ta promjena, naglašava Živčić, izravno utječe na sadržaj strukovnih kurikula. U kurikule treba ugraditi znanja i vještine koje bi učenik stjecao tijekom staža i ispita, a proces integracije ovih sadržaj sadržaja još je u tijeku te im je za većinu kvalifikacija potrebno usuglašavanje s Ministarstvom zdravstva.

'Jednostavno nemamo dovoljno vremena'

Živčić dodaje da nisu stigli pripremiti sve nastavne materijale te je i to jedan od razloga za odgodu.

- Još jedan od razloga zašto smo odgodili i zašto ne žurimo s uvođenjem novih kurikula u sljedeću školsku godinu jest činjenica da mi, dok nismo završili ranije korake, nismo mogli krenuti s pripremama svih nastavnih materijala. Kao što smo često isticali, između ostalog i prilikom uvođenja novih kurikula u ovu školsku godinu, za sve kurikule, za sve sektore, pripremili smo materijale za učenje za sve učenike i nastavnike. Na ovaj način, koliko god bismo žurili s primjenom novih kurikula u sljedećoj školskoj godini, time bismo sigurno načinili štetu jer jednostavno nemamo dovoljno vremena za pripremu drugih obrazovnih materijala za sve kurikule, za cijeli sektor. Iz navedenih razloga smatrali smo da je školska godina 2027./2028. puno bolja opcija za uvođenje novih kurikula u sektor Zdravstva, objasnio je Živčić i zaključio da im je prioritet odgovornost prema učenicima, sustavu i društvo.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić dodala je da je za ishode liječenja pacijenata izuzetno važno da su 'naši zdravstveni djelatnici ispravno educirani'.

- To naglašavam i ujedno i podržavam, odnosno zahvaljujem što je Ministarstvo obrazovanja prihvatilo da odgodimo za godinu dana primjenu odgovarajuće nastave u zdravstvenom sustavu iz ovih razloga. Ministarstvo zdravstva daje podršku Ministarstvu obrazovanja i podržava napore uvođenja modularne nastave. Mi ćemo biti tu da naša modularna nastava, odnosno konačni kurikuli, budu ono što treba i što će se primijeniti u samom zdravstvenom sustavu, a radi sigurnosti pacijenta i ishoda liječenja, poručila je Hrstić.

Ministar Fuchs zaključio je da će 'zasigurno u budućnosti, kada naši prvi diplomirani mladi ljudi izađu iz sustava strukovnog obrazovanja u sektoru Zdravstva, pridonijeti većoj i boljoj kvaliteti usluga u našim bolnicama i ambulantama'.