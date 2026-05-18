Objavljeni datumi upisa u srednje škole u 2026. Uvodi se sedam novih smjerova

Prijava u sustav upisa u srednje škole započinje 1. lipnja, a od 24. lipnja učenici mogu prijavljivati smjerove. Ove ih je godine čak sedam novih.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uputilo je u javno savjetovanje odluku o upisima u srednje škole u 2026. U osmim razredima ove je godine oko 38 tisuća učenika osnovnih škola, a planirani broj upisnih mjesta u srednjim školama kojima je osnivač država je 44.724.

Od toga je u gimnazijskim smjerovima 11.225 mjesta, u strukovnim četverogodišnjim školama 18.545 mjesta, u trogodišnjima 11.471 mjesto, a u medicinskima 1.246 mjesta.

U prvom srednje više mjesta nego osmaša

Preostali broj mjesta je za učenike s teškoćama te u glazbenim i plesnim programima. Broj upisnih mjesta smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za oko petsto jer je i 950 osmaša manje koji konkuriraju na upisima.

- Ministarstvo svake godine planira nekoliko tisuća upisnih mjesta više u odnosu na broj učenika koji završava osmi razred. Mi ne znamo kako će učenici gravitirati srednjim školama. Oni imaju pravo prijaviti i do šest obrazovnih programa, godišnje imamo i oko tisuću učenika koji su povratnici u Hrvatsku, koji su ponavljači prvog razreda, učenike strance koje također moramo ubrojiti u kvotu upisnih mjesta, a pokušavamo zadovoljiti i sve potrebe koje se pojavljuju na tržištu rada, rekla je Ivana Pilko Čunčić, načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja.

Škole natječaje za upise moraju objaviti najkasnije do 19. lipnja 2026. godine na mrežnim stranicama. Iz tih natječaja učenici će moći vidjeti koji su uvjeti upisa u svaku školu, odnosno je li škola odredila bodovni prag. Dio odluke o upisima upućeno u javno savjetovanje su i datumi upisa.

Ljetni rok upisa u srednje 2026.

Kada je riječ o ljetnom roku, sama prijava u online sustav e-Upisa u srednje škole započet će 1. lipnja. Prema planu Ministarstva, učenici će smjerove koje žele upisati, njih najviše šest, prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Iznimka su srednje koje provode prijemne i za koje prijave započinju 24. lipnja, ali traju do 26. lipnja.

Konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku bit će objavljene 7. srpnja, a do 9. srpnja učenici školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis. Konačni broj upisnih mjesta za jesenski rok bit će poznat 10. kolovoza. Prijedloge datuma upisa u srednje u ljetnome roku možete vidjeti u nastavku.

Datumi ljetnog roka upisa u srednje 2026.

Valja napomenuti da za učenike s teškoćama i one koji se upisuju u sportske razrede vrijedi drugačiji raspored objavljen u e-Savjetovanju. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe od 1. do 12. lipnja. Ljestvice poretka za učenike s teškoćama izlaze 23. lipnja. Prijave za učenike sportaše traju od 1. do 5. lipnja, dok liste za njih izlaze 19. lipnja.

Jesenski rok upisa u srednje u 2026.

Što se tiče jesenskog upisnog roka, prijave srednjih škola trajat će od 24. do 28. kolovoza, s time da dva dana ranije završavaju prijave srednjih koje imaju prijemne ispite. Konačne liste poretka u jesenskom roku bit će objavljene 31. kolovoza, dok će 3. rujna biti poznato u kojim je srednjima ostalo mjesta i nakon drugog upisnog roka. Prijedloge datuma upisa u srednje u jesenskom roku možete vidjeti u nastavku.

Datumi jesenskog roka upisa u srednje 2026.

Aktivira se i Viber kanal za osmaše i roditelje, učenici će imati i personalizirani hodogram

Iz Ministarstva navode i da je aktivan Viber kanal putem kojeg učenici i roditelji mogu zaprimati najvažnije informacije o upisima.

- Ondje imamo svake godine preko 40.000 korisnika i gdje mi zapravo komuniciramo o svim bitnim nadolazećim koracima koji se događaju oko upisa. On će ponovno biti uspostavljen od 1. lipnja, navela je Pilko Čunčić.

Prošle je godine uveden u sustavu e-Upisi personalizirani hodogram upisa za svakog učenika. U trenutku kada učenik prijavi svoje obrazovne programe, pojavljuje mu se hodogram s personaliziranim datumima bitnima za program koji je prijavio. Na primjer, učenici koji su prijavili školu s prijemnim ispitom, dobivaju obavijest u koliko sati moraju izaći na ispit.

Novost je i da će učenici s teškoćama, koji su škole prijavljivali županijskim uredima, sada biti omogućena izmjena liste prioriteta, što ranije nije bila opcija. Kada je riječ o dokumentaciji koja će biti potrebna na upisima, ona će se moći učitati u aplikaciju e-Upisi, odnosno učenici i roditelji ne moraju je donositi u škole ili slati mailovima.

Pokreće se sedam novih smjerova u modularnoj nastavi

Pilko Čunčić navela je i da se u 2026./2027. u sklopu modularne nastave u srednje strukovne škole uvodi sedam novih zanimanja. Oni nisu krenuli od prošle jeseni, kada je modularna ušla u strukovne škole, jer je bila nužna provjera materijalnih i kadrovskih uvjeta u školama.

- Nova su zanimanja kućni majstor/domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu, arborist, tehničar prometne logistike i arhivski tehničar, rekla je Pilko Čunčić, a na fotografiji u nastavku možete vidjeti i kojim su školama odobreni ovi novi smjerovi. Novi smjerovi u srednjim školama | foto: srednja.hr

I upisi u učeničke domove odvijaju se online i to putem sustava ISPUUD. Prijave u sam sustav počinju 29. lipnja, prijava domova trajat će od 7. do 13. srpnja, a dan nakon bit će poznate liste upisa u učeničke domove, nakon čega slijedi dostava dokumentacije. Javna rasprava oko odluke o upisima u prvi razred srednjih škola otvorena je do 25. svibnja, a možete joj se priključiti ovdje.

