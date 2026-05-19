Novi ročnici stigli u vojarne, dragovoljaca je značajno manje: Evo koliko je priziva savjesti

Ovog ponedjeljka drugi je naraštaj kadeta stigao u vojarne. Ima ih 100 više, ukupno 900, no dragovoljaca je više od 20 posto manje.

Početkom ovog tjedna drugi naraštaj ročnika stigao je na obvezni vojni rok u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi. U drugom naraštaju je 100 ročnika više nego u prvom, jer je kapacitet vojarne u Kninu povećan.

Na obuku je stiglo ukupno 847 ročnika i 53 ročnice, što znači da je udio žena u obuci gotovo šest posto. To je manji udio nego u prvom naraštaju u kojem je bilo više od 10 posto žena. Ovaj put na obuku se dragovoljno prijavilo 274 ročnika i ročnica, odnosno 30,4 posto naraštaja, što je značajan pad od prvog naraštaja u kojem su dragovoljci činili čak 55,75 posto ročnika.

Ministarstvo obrane priopćilo je da stopa prigovora savjesti među mladićima pozvanima na obvezno služenje vojnog roka ukupno za oba naraštaja iznosi 3,3 posto. U vojarnu u Kninu u ovom naraštaju smješteno je 300 ročnika, u Požegi 400, a u Slunju 200. Sve ročnice smještene su u vojarni u Požegi, gdje imaju odvojene spavaonice.

U trećem naraštaju planirano čak tisuću ročnika

U planu je da treći naraštaj ročnika čini 100 ročnika više, vrata za kadete otvara i vojarna u Vinkovcima, gdje će ih biti smješteni. Time bi se kapacitet obuke ročnika po naraštaju podigao s početnih 800 na 1.000.

Ministarstvo obrane istaknulo je da je u prvom naraštaju i hrvačica Veronika Vilk. Za MORH nekoliko dragovoljaca u ovom naraštaju reklo je zašto su se prijavili na obuku. Osamnaestogodišnji Lovro Bratušek iz okolice Velike Gorice jučer je stigao u Slunj.

- Očekujem steći disciplinu, kondiciju i dobro druženje. Veselim se što ćemo steći nova znanja i naučiti nešto što do sada nismo radili – od rastavljanja puške, poligona i drugo, rekao je Lovro Bratušek.

Oko trećina ročnika prvog naraštaja ostala u vojsci

Elena Novak iz Čazme, kao i sve ročnice, obuku će pohađati u vojarni u Požegi. Uvjeti za muškarce i žene na temeljnom vojnom osposobljavanju su isti, osim što imaju odvojene spavaonice i toalete.

- Od temeljne vojne obuke očekujem nove vještine i daljnje napredovanje. Želja mi je napredovati u vojsci, to mi je želja od malena, izjavila je Elena Novak.

Što se tiče ostanka u vojsci, ministar obrane Ivan Anušić prije dva tjedna je rekao da od prvog naraštaja ročnika u Oružanim snagama ostaje njih 260, odnosno 32,5 posto, gotovo trećina. U prvom naraštaju ročnika bilo je čak 446 dragovoljaca, što znači da značajan udio dragovoljaca nije ostao u vojsci. Među njima je i učiteljica Blaženka Bošnjak, koja se dragovoljno prijavila na vojni rok, a nakon dva mjeseca vratila u školu.

Kako izgleda obuka?

Ročnici će u narednih dva mjeseca morati naučiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Vojnički život znači buđenje u šest i odlazak na spavanje u 22 sata, a mobitele mogu koristiti u slobodno vrijeme.

Program je prilagođen i onima lošije kondicije te se očekuje da će je do kraja obuke uz trening i disciplinu poboljšati. Obuka se sastoji od miksa fizičkih vježbi, teorijske nastave i praktičnog rada kroz pet teorijskih i praktičnih osnova.

Podsjetimo, kandidati koji na liječničkom pregledu dobiju ocjenu 'sposoban', ali iz vjerskih ili moralnih razloga ne žele u vojarnu, mogu se pozvati na priziv savjesti te će proći obuku u civilnoj zaštiti, što traje tri mjeseca ili u jedinicama lokalne i regionalne uprave, što traje četiri mjeseca.