Bivša premijerka: 'Maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati norijade'

Diljem Hrvatske u petak se održavaju norijade. Bivša premijerka Jadranka Kosor smatra da zbog ubojstva maturanta u Drnišu iste treba otkazati.
Čitava Hrvatska zavijena je u crno nakon ubojstva 19- godišnjeg maturanta Luke Milovca iz Drniša, čija se sahrana održava ovog utorka u podne. Na terasi svoje kuće upucao ga je vatrenim oružjem Kristijan Aleksić, kojemu je Luka dostavljao pizzu. Luka je bio učenik završnog razreda Srednje škole Ivana Meštrovića u istome gradu. Trebao je idući tjedan imati maturalnu, a prije toga ovog petka norijadu. Bivša premijerka Jadranka Kosor smatra da bi maturanti zbog ove tragedije trebali odgoditi norijade.
- Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja, napisala je Jadranka Kosor na X-u.
U Drnišu je ovog utorka proglašen Dan žalosti, a Luka će biti sahranjen u 17 sati na groblju sv. Ivana u Badnju – Drniš. Prije toga se u školi koju je pohađao održava komemoracija u spomen na Luku.
Uz to, u Drnišu jučer nije bilo nastave, niti su radili vrtići, a takva je odluka donesena dan prije kada je policija tragala za počiniteljem. Aleksić, koji je 1994. ubio 22-godišnju djevojku i za to je bio u zatvoru 12 godina, nakon ovog je čina pobjegao. Pronađen je 18. svibnja na području Drniša, na prilazu u grad, u 2:30 sati.
- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je jutros PU šibensko-kninska.
