Mladi od danas dobivaju 100 eura za 18. rođendan: Obratite pažnju na e-Dnevnik

Svima u Hrvatskoj za 18. rođendan stiže poklon: Doznali smo kad sve kreće
08:03 133 d 06.01.2026
19. svibanj 2026.
Osamnaestogodišnjaci od danas mogu preuzeti kulturnu iskaznicu, na kojoj će imati 100 eura koje mogu potrošiti na koncerte, kino, knjige i drugo.
Osamnaestogodišnjaci od danas dobivaju 100 eura koje mogu potrošiti na kulturu, odnosno na ulaznice za kazalište, kino ili koncerte, kupovanje knjiga, plaćanje medijskih pretplata i druge oblike kulturnog uzdizanja. Novac se nalazi na kulturnoj iskaznici, koju osamnaestogodišnjaci mogu preuzeti prijavom u sustav e-Građani s AAI@EduHr identitetom.
Kulturnu iskaznicu danas je predstavila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u prostoru HNK 2 u Zagrebu. Iskaznicu već mogu preuzeti svi koji su ove godine napunili 18. rođendan, a za oni koji će ga napuniti ove godine moći će je koristiti od svog rođendana. Projekt je vrijedan 4,9 milijuna eura, od kod je 3,5 milijuna eura za vaučere, dok je 1,4 milijuna eura utrošeno za razvijanje platforme i druge troškove.
- Suočeni smo sa situacijom da se kad mladi izađu iz procesa formalnog obrazovanja, gdje drugi ljudi biraju kulturne sadržaje koje će konzumirati, događa lom u kojem jedan dio mladih prestane sudjelovati u kulturi. Ovo je financijska podrška da koncertne dvorane, galerije i ostalu budu dostupnije, ali je i poruka da trebamo mlade ljude koji će sudjelovati u kulturi. Da se mladi ljudi nastavljaju razvijati, da budu misleći ljudi koji će doprinijeti svojem društvu, rekla je ministrica.
Svima u Hrvatskoj za 18. rođendan stiže poklon: Doznali smo kad sve kreće
08:03 133 d 06.01.2026
Stiže poklon svima u Hrvatskoj koji navrše 18: Dobit ćete namjenskih 100 eura od države
13:34 194 d 06.11.2025
Glavni suradnik Ministarstva u ovom projektu bila je FINA, a CARNET je omogućio da učenicima u e-Dnevniku dođe obavijest o tome kad mogu aktivirati kulturnu iskaznicu. Oni koji su ove godine napunili 18 godina iskaznicu mogu koristiti već od danas, a Iva Sabljak iz FINA-e objasnila je kako se aktivira.
Za aktivaciju kulturne iskaznice potrebno je otići na web stranicu kulturnaiskaznica.gov.hr, gdje se zatim treba prijaviti u sustav e-Građani, a dovoljna je razina sigurnosti koji omogućava prijava putem AAI@EduHr identiteta. Nakon prijave u sustav učenici će dobiti QR kod koji mogu skenirati mobitelom i pristupni kod koji mogu upisati u aplikaciju. Mobilne aplikacije Kooltura dostupne su za Apple i Android uređaje, međutim za korištenje kulture iskaznice nije potrebno preuzeti aplikaciju, već je moguće i kupovanje putem weba.
U aplikaciji i na webu korisnici mogu generirati bar kod koji će koristiti za kupovinu te ondje mogu pronaći popis pružatelja usluga koji su se uspješno registrirali. Ondje također mogu vidjeti koliko su sredstava potrošili i koliko im je ostalo. Učenici koji baš žele mogu doći u poslovnice FINA-e i ondje preuzeti fizički bar kod koji mogu koristiti.
- FINA već godinama sudjeluje u nizu digitalnih sustava i aplikacija za državu, ali nas ovaj projekt povezuje s drugačijom energijom mladih na koju nismo navikli. Interes pružatelja usluga je velik, što znači da će biti sve više i više sadržaja. Kad smo radili aplikaciju trudili smo se da bude jednostavna, baš kakva aplikacija treba biti. Trudili smo se da je korisničko iskustvo jako dobro. Uputite nam prijedloge i kritike jer nam je cilj unaprjeđivati aplikaciju da bude sve bolja i bolja, poručila je Vinka Ivak iz FINA-e.
Na kraju predstavljanja državni tajnik iz Ministarstva kulture Krešimir Partl odgovarao je na pitanja učenika i novinara. Partl objašnjava da se kulturna iskaznica ne može koristiti za kupovinu bilo čega. Na primjer u kinu na nju mogu kupiti kartu za film, ali ne i kokice, u knjižaru mogu kupiti knjigu, ali ne i majicu ili markere. Ministrica je u obraćanju novinarima rekla da se kulturnom iskaznicom ne mogu kupiti karte za sve glazbene žanrove, već samo za klasičnu i jazz glazbu jer je riječ o prvoj fazi projekta te su se morali nekako ograničiti.
Dva ministarstva udružila snage, imaju poziv za škole i vrtiće: Vrijednost 300.000 eura
08:28 485 d 19.01.2025
Uz korištenje iskaznice ne treba priložiti nikakav dokument. Nema ograničenja na jednu kupovinu, dakle učenici kao žele mogu sva sredstva potrošiti u jednoj kupovini. Za slučaj da potroše sva sredstva prilikom kupovine, moći će nadoplatiti ostatak do pune cijene proizvoda karticom ili gotovinom. Za slučaj da na primjer naručuju knjige kulturnom iskaznicom, njom će moći platiti i trošak poštarine.
Za slučaj da učenici izgube pristup svom bar kodu ili sumnjaju na mogućnost zloupotrebe, mogu ga osvježiti u aplikaciji. Stari kod postaje nevažeći i odmah mogu koristiti novi, a sredstva na kartici ostaju im u istom stanju kao prije.
- Prijavilo se više od 84 pružatelja usluga s preko 200 poslovnica. Taj broj svakim danom raste. Očekujemo da će svakim danom biti sve više pružatelja usluga. U svakom gradu postoji neko mjesto u blizini gdje se neki pružatelj usluga prijavio. Ovo je pilot projekt, kad završi vidjet ćemo gdje se, kako i gdje trošilo, poručili su iz FINA-e.
Europska država tinejdžerima daje 400 eura da ih potroše na koncerte, kino ulaznice i knjige
08:07 1678 d 14.10.2021
Korisnici sredstva na kulturnoj iskaznici mogu potrošiti do svog 19. rođendana, nakon čega će ona prestati važiti. Ako im na kulturnoj iskaznici ostane par eura, kojima ne mogu kupiti ništa, uvijek mogu nadoplatiti iznos nekim drugim načinom plaćanja, što znači da novac na njoj neće 'propasti'.
- Naravno da nam je važno da se prijave centri za kulturu, pučka otvorena učilišta, kino dvorane u manjim gradovima, jer je namjera da kultura bude dostupna svima, tako da posebno ćemo stimulirati dodatnim bodovima pružatelje da se prijave. Oni su svi tu, traže svoju publiku i vjerujem da neće trebati neki dodatni poticaj, pozvala je ministrica Obuljen Koržinek.
Kulturnu iskaznicu mladi za sad mogu koristiti u dvjestotinjak poslovnica, iako je u planu da taj broj poraste kako pilot projekt napreduje. Pitali smo FINA-u kako pružateljima usluga ide registracija i koliko vremena je potrebno za implementaciju sustava plaćanja.
- Implementacija traje u roku u kojem su se pružatelji usluga uspjeli angažirati i pripremiti. Neki su implementaciju odradili u tišini bez pitanja, a drugima treba više vremena. Što se tiče problema, ne mogu reći da ih je bilo, no naravno da se pružatelji usluga moraju naučiti na sustav, pripremiti i to odraditi, odgovorili su nam iz FINA-e na pitanje o tome kako se s novim sustavom snalaze pružatelji usluga.
Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 1 d 18.05.2026
Mladi ne žele raditi? Zoran je mehaničar sa 40 godina iskustva i ne slaže se: 'Izrastaju u jako dobre meštre'
Mehaničar koji više od 40 godina radi na istom radnom mjestu ispričao nam je što misli o mladim kolegama, poslu danas i svojim planovima za mirovinu.
16:28 6 d 13.05.2026
Zoran Vakula razbija mit s društvenih mreža: Ovog tjedna posebno se tiče maturanata
Zoran Vakula potvrdio nam je da je mit o 'postotku kod kapljice' zaista samo mit. Riječ je o vjerojatnosti oborina - što znači baš to kako zvuči.
15:08 2 h 19.05.2026
Govor maturanta oduševio stotine tisuća ljudi, morate ga čuti: 'Molim vas, nemojte ostati prosječni i mlaki'
Maturant Franjevačke klasične gimnazije u Visokom (FKG) Antonio Musa održao je u ime generacije pozdravni govor i oduševio publiku.
15:08 2 h 19.05.2026
Dirljive riječi razrednice preminulog maturanta: 'Radim 30 godina, sahranjujem trećeg učenika'
'Mogu samo reći sokole moj poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo' - dio je poruke razrednice preminulog maturanta Luke Milovca.
14:45 2 h 19.05.2026
Bivša premijerka: 'Maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati norijade'
Diljem Hrvatske u petak se održavaju norijade. Bivša premijerka Jadranka Kosor smatra da zbog ubojstva maturanta u Drnišu iste treba otkazati.
10:59 6 h 19.05.2026
Novi ročnici stigli u vojarne, dragovoljaca je značajno manje: Evo koliko je priziva savjesti
Ovog ponedjeljka drugi je naraštaj kadeta stigao u vojarne. Ima ih 100 više, ukupno 900, no dragovoljaca je više od 20 posto manje.
09:17 8 h 19.05.2026
Odgađa se velika promjena za 11.200 srednjoškolaca: 'Jednostavno nemamo dovoljno vremena'
Modularna nastava u zdravstvenim školama neće krenuti od iduće školske godine, kako je planirano, već od 2027./2028. Kažu da nemaju dovoljno vremena.
16:06 1 d 18.05.2026