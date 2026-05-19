Mladi od danas dobivaju 100 eura za 18. rođendan: Obratite pažnju na e-Dnevnik

Osamnaestogodišnjaci od danas dobivaju 100 eura koje mogu potrošiti na kulturu, odnosno na ulaznice za kazalište, kino ili koncerte, kupovanje knjiga, plaćanje medijskih pretplata i druge oblike kulturnog uzdizanja. Novac se nalazi na kulturnoj iskaznici, koju osamnaestogodišnjaci mogu preuzeti prijavom u sustav e-Građani s AAI@EduHr identitetom.

Kulturnu iskaznicu danas je predstavila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u prostoru HNK 2 u Zagrebu. Iskaznicu već mogu preuzeti svi koji su ove godine napunili 18. rođendan, a za oni koji će ga napuniti ove godine moći će je koristiti od svog rođendana. Projekt je vrijedan 4,9 milijuna eura, od kod je 3,5 milijuna eura za vaučere, dok je 1,4 milijuna eura utrošeno za razvijanje platforme i druge troškove.

- Suočeni smo sa situacijom da se kad mladi izađu iz procesa formalnog obrazovanja, gdje drugi ljudi biraju kulturne sadržaje koje će konzumirati, događa lom u kojem jedan dio mladih prestane sudjelovati u kulturi. Ovo je financijska podrška da koncertne dvorane, galerije i ostalu budu dostupnije, ali je i poruka da trebamo mlade ljude koji će sudjelovati u kulturi. Da se mladi ljudi nastavljaju razvijati, da budu misleći ljudi koji će doprinijeti svojem društvu, rekla je ministrica.

Aplikacija Kooltura već je dostupna za preuzimanje

Glavni suradnik Ministarstva u ovom projektu bila je FINA, a CARNET je omogućio da učenicima u e-Dnevniku dođe obavijest o tome kad mogu aktivirati kulturnu iskaznicu. Oni koji su ove godine napunili 18 godina iskaznicu mogu koristiti već od danas, a Iva Sabljak iz FINA-e objasnila je kako se aktivira.

Za aktivaciju kulturne iskaznice potrebno je otići na web stranicu kulturnaiskaznica.gov.hr, gdje se zatim treba prijaviti u sustav e-Građani, a dovoljna je razina sigurnosti koji omogućava prijava putem AAI@EduHr identiteta. Nakon prijave u sustav učenici će dobiti QR kod koji mogu skenirati mobitelom i pristupni kod koji mogu upisati u aplikaciju. Mobilne aplikacije Kooltura dostupne su za Apple i Android uređaje, međutim za korištenje kulture iskaznice nije potrebno preuzeti aplikaciju, već je moguće i kupovanje putem weba.

Predstavljanje kulturne iskaznice | Foto: Srednja.hr

Njome nećete moći kupiti kokice u kinu

U aplikaciji i na webu korisnici mogu generirati bar kod koji će koristiti za kupovinu te ondje mogu pronaći popis pružatelja usluga koji su se uspješno registrirali. Ondje također mogu vidjeti koliko su sredstava potrošili i koliko im je ostalo. Učenici koji baš žele mogu doći u poslovnice FINA-e i ondje preuzeti fizički bar kod koji mogu koristiti.

- FINA već godinama sudjeluje u nizu digitalnih sustava i aplikacija za državu, ali nas ovaj projekt povezuje s drugačijom energijom mladih na koju nismo navikli. Interes pružatelja usluga je velik, što znači da će biti sve više i više sadržaja. Kad smo radili aplikaciju trudili smo se da bude jednostavna, baš kakva aplikacija treba biti. Trudili smo se da je korisničko iskustvo jako dobro. Uputite nam prijedloge i kritike jer nam je cilj unaprjeđivati aplikaciju da bude sve bolja i bolja, poručila je Vinka Ivak iz FINA-e.

Na kraju predstavljanja državni tajnik iz Ministarstva kulture Krešimir Partl odgovarao je na pitanja učenika i novinara. Partl objašnjava da se kulturna iskaznica ne može koristiti za kupovinu bilo čega. Na primjer u kinu na nju mogu kupiti kartu za film, ali ne i kokice, u knjižaru mogu kupiti knjigu, ali ne i majicu ili markere. Ministrica je u obraćanju novinarima rekla da se kulturnom iskaznicom ne mogu kupiti karte za sve glazbene žanrove, već samo za klasičnu i jazz glazbu jer je riječ o prvoj fazi projekta te su se morali nekako ograničiti.

'Prijavilo se više od 84 pružatelja usluga'

Uz korištenje iskaznice ne treba priložiti nikakav dokument. Nema ograničenja na jednu kupovinu, dakle učenici kao žele mogu sva sredstva potrošiti u jednoj kupovini. Za slučaj da potroše sva sredstva prilikom kupovine, moći će nadoplatiti ostatak do pune cijene proizvoda karticom ili gotovinom. Za slučaj da na primjer naručuju knjige kulturnom iskaznicom, njom će moći platiti i trošak poštarine.

Za slučaj da učenici izgube pristup svom bar kodu ili sumnjaju na mogućnost zloupotrebe, mogu ga osvježiti u aplikaciji. Stari kod postaje nevažeći i odmah mogu koristiti novi, a sredstva na kartici ostaju im u istom stanju kao prije.

- Prijavilo se više od 84 pružatelja usluga s preko 200 poslovnica. Taj broj svakim danom raste. Očekujemo da će svakim danom biti sve više pružatelja usluga. U svakom gradu postoji neko mjesto u blizini gdje se neki pružatelj usluga prijavio. Ovo je pilot projekt, kad završi vidjet ćemo gdje se, kako i gdje trošilo, poručili su iz FINA-e.

Korisnici sredstva trebaju potrošiti do 19. rođendana

Korisnici sredstva na kulturnoj iskaznici mogu potrošiti do svog 19. rođendana, nakon čega će ona prestati važiti. Ako im na kulturnoj iskaznici ostane par eura, kojima ne mogu kupiti ništa, uvijek mogu nadoplatiti iznos nekim drugim načinom plaćanja, što znači da novac na njoj neće 'propasti'.

- Naravno da nam je važno da se prijave centri za kulturu, pučka otvorena učilišta, kino dvorane u manjim gradovima, jer je namjera da kultura bude dostupna svima, tako da posebno ćemo stimulirati dodatnim bodovima pružatelje da se prijave. Oni su svi tu, traže svoju publiku i vjerujem da neće trebati neki dodatni poticaj, pozvala je ministrica Obuljen Koržinek.

Kako napreduje implementacija?

Kulturnu iskaznicu mladi za sad mogu koristiti u dvjestotinjak poslovnica, iako je u planu da taj broj poraste kako pilot projekt napreduje. Pitali smo FINA-u kako pružateljima usluga ide registracija i koliko vremena je potrebno za implementaciju sustava plaćanja.

- Implementacija traje u roku u kojem su se pružatelji usluga uspjeli angažirati i pripremiti. Neki su implementaciju odradili u tišini bez pitanja, a drugima treba više vremena. Što se tiče problema, ne mogu reći da ih je bilo, no naravno da se pružatelji usluga moraju naučiti na sustav, pripremiti i to odraditi, odgovorili su nam iz FINA-e na pitanje o tome kako se s novim sustavom snalaze pružatelji usluga.