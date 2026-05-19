Dirljive riječi razrednice preminulog maturanta: 'Radim 30 godina, sahranjujem trećeg učenika'

Bivša premijerka: 'Maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati norijade'
Diljem Hrvatske u petak se održavaju norijade. Bivša premijerka Jadranka Kosor smatra da zbog ubojstva maturanta u Drnišu iste treba otkazati.
10:59 19.05.2026
19. svibanj 2026.
'Mogu samo reći sokole moj poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo' - dio je poruke razrednice preminulog maturanta Luke Milovca.
U Srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu održana je komemoracija za preminulog maturanta Luku Milovca. Preminuo je nakon što ga je vatrenim oružjem na svom kućnom pragu upucao Kristijan Aleksić, u trenutku kada mu je Luka dostavljao hranu.
Sahrana maturanta za kojim tuguje čitava Hrvatska održava se u 17 sati u Drnišu, a nakon komemoracije Ivana Grabić Marin, Lukina razrednica i nastavnica fizike održala je emotivno obraćanje javnosti. Rekla je da se je radovala ovom petku, posljednjem danu nastave za maturante.
- S nestrpljenjem sam čekala upravo to što čeka svaki nastavnik, maturant, roditelj kada ispraća svoje punoljetno dijete na novi životni put. Dođe taj vikend, današnji utorak, petka nema. Bila sam u kabinetu, gledam rekvizite što su trebali koristiti, proveseliti ispred škole i ići svojim putem. Netko je to naprasito prekinuo i odgovor na to pitanje nemam, rekla je Grabić Marin, prenosi N1.
Potvrdila je da je Luka bio fantastičan učenik. Sigurna je, navodi, da bi gradio bolju Hrvatsku. Vjeruje da će sada možda 'graditi nešto negdje gore'.
- Poručujem svim roditeljima da svakom djetetu učinimo život boljim i sigurnijim i to je naša obveza. Pozivam sve, prvu sebe, da budem savjesniji nastavnik, vas novinare da profesionalno obavljate svoj posao, što i radite, sve u institucijama da ona plava kuverta ne bude nikome i više nigdje potrebna. Živi skromno i dostojno odradi svoj život, to učim svoje učenika, učila sam i njega te znam da bi bio takav građanin. Mogu samo reći sokole moj poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti hrvatska zemlja, rekla je razrednica, prenosi N1.
Učenici su teško prihvatili ovaj tragičan događaj, nekome od njih je na komemoraciji pozlilo.
- Moram biti iskrena, u nastavi sam 30-ak godina, Drniš pamti ružne priče, sahranjujem trećeg učenika. Svaki put bio je maturant i svaki put pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da ne mogu više jer moram radi njih, ali nekog tamo molim da se to više ne dogodi. Dvoje je stradalo od onih koji nose ljudsko tijelo, ali u njima duše i empatije nema, poručila je razrednica, prenosi N1 televizija.
Podsjetimo, u Drnišu je danas Dan žalosti, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u ponedjeljak je potvrdilo da će u školu poslati krizni tim za psihološke intervencije. Osumnjičeni Kristijan Aleksić pobjegao je nakon svoga čina, a policija ga je pronašla u ponedjeljak u 2:30 ujutro. Sumnjiče ga da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Danas će biti saslušan u Državnom odvjetništvu u Šibeniku u svojstvu osumnjičenika. Ranije je optužen i u zatvoru je proveo 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine. Prije tri godine policija mu je oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, optužnica je podignuta 2023., međutim suđenje Aleksiću nikada nije počelo.
Pred Županijskim sudom u Zadru i Šibeniku održano je u podne mirno okupljanje, a s 19 minuta šutnje, koliko je godina Luka imao, odana je počast preminulom maturantu. Portal Šibenik.in izvijestio je kako su se na okupljanju mogli vidjeti i brojni srednjoškolci, Lukini vršnjaci.
