Zoran Vakula razbija mit s društvenih mreža: Ovog tjedna posebno se tiče maturanata

Zoran Vakula potvrdio nam je da je mit o 'postotku kod kapljice' zaista samo mit. Riječ je o vjerojatnosti oborina - što znači baš to kako zvuči.

Hrvatsku posljednjih tjedana pogodilo je izrazito promjenjivo i nestabilno vrijeme, a ovaj tjedan posebno je 'napeto' zbog proslave kraja školske godine za maturante, koje se održavaju diljem Hrvatske. Tako je maturantima jedno od ključnih pitanja ovog tjedna hoće li im baš za norijadu pasti kiša.

Zbog toga jedna internetska glasina ponovno je aktualna. Naime prije nekog vremena društvenim mrežama se proširila dezinformacija o tome što znači postotak naveden uz ikonicu kiše u vremenskoj prognozi. Mnogi su prije bili sigurni da je to vjerojatnost da na njihovom području padne kiša, međutim ova glasina tvrdi da je u stvari riječ o postotku površine, primjerice određenog grada, na kojem će padati kiša.

Nekad se vjerojatnost za kišu računala iz povijesnih podataka

Kako bismo otklonili sumnje odlučili smo se javiti najpoznatijem meteorologu u Hrvatskoj, Zoranu Vakuli. On nam odgovara da su u njegovih 31 i pol godina staža meteorolozi-prognostičari uvijek komunicirali vjerojatnost oborine na nekoj lokaciji ili području, a ne na udjelu prostora na lokaciji. Međutim ta vjerojatnost drugačije se računala kroz vrijeme.

- Nekada se postotak vjerojatnosti oborine za neko mjesto i neki dan ili razdoblje računao iz povijesnih podataka, a to je tako zvana statistička ili klimatološka vjerojatnost oborine. Pojavom računalnih modela atmosfere - prognostičkih izračuna - počele su se računati prognostičke vjerojatnosti oborine, pojašnjava nam Vakula.

Danas postoje preciznije ansambl prognoze

U vrijeme kad je postojao samo jedan izračun jednog modela atmosfere prognostičko-statističke vjerojatnosti za oborinu na nekoj lokaciji, bilo je potrebno izračunati uspješnost prognoziranja modela prošlih sezona i godina te se taj postotak koristio kao procjena za budućnost. Preciznost prognoze mjerila se prema najbližoj meteorološkoj postaji i to u smislu postotka njenog ostvarenja prema pojedinim pragovima - tragovi, od tragova do 1 mm, od 1 do 5 mm, više od 5 mm..

- Čak smo svojedobno svakodnevno objavljivali takve procjene na mrežnim stranicama DHMZ-a. Pojavom ansambl prognoza počele su se izračunavati prognostičke vjerojatnosti oborine za neku lokaciju i razdoblje. Ansambl prognoze su skupovi prognostičkih izračuna za istu lokaciju za isto razdoblje, pojašnjava Vakula.

'Teorija kaosa na djelu'

Izračuni ansambl prognoza dobiju se malim promjenama početnih uvjeta. Međutim one mogu stvoriti jako različite prognoze, pogotovo za više dana unaprijed.

- Teorija kaosa na djelu. Kod nestabilne atmosfere znatniji rasap prognostičkih izračuna pojavljuje se već u ranim danima - postoji već za tekući i sutrašnji dan, a kad je atmosfera stabilna - rasap je mali, zaključuje Vakula.

Iako smo u izrazito vremenski promjenjivom tjednu, za sad u petak, kad maturanti slave kraj školske godine, u većim gradovima u Hrvatskoj nije najavljena kiša. Međutim kratkotrajna prognoza preciznije je od dugoročne, pa svakako provjerite kakvo će vrijeme biti prije nego se zaputite na norijadu.