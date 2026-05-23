Država kaže da škole ne bi trebale imati prosječno manje od 13 učenika po razredu: U mnogima se to krši

Osnovne škole ne bi trebale imati u prosjeku manje od 13 učenika po razredu. Psihologinja kaže da to ima utjecaj na socijalni i emocionalni razvoj.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisuje da škole ne bi trebale imati u prosjeku manje od 13 učenika po razredu. Zašto je to važno upitali smo Nataliu Dujić, psihologinju u OŠ Matije Gupca u Zagrebu i predsjednicu Stručnog razreda za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore.

Kako kaže, iz psihološke perspektive veličina razreda može imati značajan utjecaj na socijalni, emocionalni i obrazovni razvoj djece i mladih. Ipak, važno je naglasiti da broj učenika nije jedini ni presudni element koji određuje kvalitetu školskog iskustva. Jednako važni su sastav razreda, kvaliteta odnosa među učenicima, razredna klima, podrška učitelja i nastavnika te mogućnost da učenik pronađe svoje mjesto unutar vršnjačke skupine. Upravo međudjelovanje svih tih elemenata oblikuje razredno okruženje i iskustvo svakog učenika. Manji razredi, dodaje, mogu imati brojne prednosti.

Jesu li učenici iz manjih razreda zakinuti?

- Istraživanja pokazuju da se u manjim razredima poučavanje lakše prilagođava specifičnim potrebama učenika, a učitelj ili nastavnik može kvalitetnije pratiti njihov napredak i pružiti individualiziranu podršku. Također može izravnije nadgledati rad učenika, osobito tijekom rada u paru ili skupini, te pravodobno pružiti povratnu informaciju o tome što su učenici uspješno napravili, a što trebaju dodatno razvijati. Takva neposredna komunikacija često povećava osjećaj sigurnosti, uključenosti i povezanosti učenika sa školom, objašnjava Dujić.

Isto smatra i ravnateljica Osnovne škole 'Šime Starčević' Karlobag Adriana Serdar. Kako kaže, učenici u manjim razrednim odjelima nisu zakinuti.

- Često imaju više mogućnosti za individualizirani pristup i kvalitetniji odnos s učiteljem. U manjim razredima učenici se lakše uključuju u nastavu, slobodnije izražavaju mišljenje i dobivaju više pažnje i podrške. Prednosti manjih razreda vidim u kvalitetnijem radu s učenicima, većoj mogućnosti individualnog pristupa, boljoj komunikaciji i ugodnijem razrednom ozračju. Učenici se osjećaju sigurnije i opuštenije, što pozitivno utječe na njihovo samopouzdanje i napredak, pojašnjava Serdar.

Manji razredi mogu odgovarati povučenijim i introvertiranim učenicima

Dujić dodaje da takvi razredi mogu osobito odgovarati povučenijim i introvertiranim učenicima, kao i učenicima koji imaju određene teškoće u učenju ili emocionalnom funkcioniranju. Ističe i da se učenici u manjoj grupi obično osjećaju slobodnije postavljati pitanja, sudjelovati u raspravi i tražiti pomoć bez straha od procjenjivanja pred većim brojem vršnjaka. Istraživanja također pokazuju da učenici u manjim grupama često aktivnije rade kada ih učitelj ili nastavnik izravnije vodi i prati, a pritom razvijaju i veći osjećaj osobne odgovornosti za zajednički uradak. Međutim, važno je razlikovati 'manji razred' od 'vrlo malog razreda'.

- Kada je učenika premalo, učenici imaju manje prilika za spontanu socijalnu interakciju i razvoj različitih socijalnih vještina. Upravo kroz svakodnevne odnose s vršnjacima učenici uče vještine suradnje, pregovaranja, tolerancije, rješavanja sukoba i prilagodbu različitim osobnostima. U vrlo malim razredima socijalna dinamika može postati zatvorenija, a odnosi vrlo intenzivni i dugotrajni. U takvom okruženju, kada dođe do sukoba ili isključivanja, učenik često nema mogućnost pronalaska druge skupine vršnjaka unutar razreda, što može povećati osjećaj izoliranosti i socijalne nesigurnosti, upozorava Dujić.

Potrebno je i zdravo natjecanje

Broj vršnjaka u razredu može utjecati i na motivaciju za učenje. Djeca i mladi velik dio svojih stavova prema učenju razvijaju kroz vršnjačke odnose - promatranjem drugih, usporedbom, zajedničkim radom i osjećajem pripadnosti grupi. Kvalitetna vršnjačka interakcija može pozitivno djelovati na angažman u školi, osjećaj kompetentnosti i motivaciju za učenjem. U većim razredima postoji više prilika za stvaranje i razmjenu različitih ideja, suradničko učenje i pronalaženje vršnjaka sličnih interesa i sposobnosti. Određena razina zdravog natjecanja također može potaknuti trud, ustrajnost i razvoj radnih navika, naravno ako je razredna klima podržavajuća, a ne pretjerano natjecateljska. U manjem razredu obično se lakše ostvaruje i odgojna uloga razrednika.

- Razrednik prati dijete kroz njegov razvoj, povezuje roditelje i školu, prepoznaje emocionalne i razvojne promjene te svakodnevno utječe na učenike - ne samo onime što radi, nego i time kakva je osoba. U manjim razredima učitelji i razrednici često imaju više prostora za kvalitetnije upoznavanje učenika i stvaranje odnosa povjerenja, što može biti važan zaštitni faktor za mentalno zdravlje i osjećaj pripadnosti učenika. Važno je istaknuti i utjecaj roditelja na dinamiku razreda. Iako roditelji nisu neposredno prisutni u razredu, njihov utjecaj na odnose među djecom i razrednu klimu u današnje vrijeme je vrlo značajan. Razlike u odgojnim stilovima, životnim vrijednostima i stavovima prema školi sve su vidljivije, a u manjim razredima takve razlike i ekstremi snažnije dolaze do izražaja. Sukobi ili pritisci među roditeljima mogu se lakše prenijeti na odnose među djecom i utjecati na atmosferu u razredu, navodi Dujić.

Potrebno im je više vremena za prilagodbu na srednju školu

Psihologinja dodaje da učenici koji svoje školovanje provedu u izrazito malim razredima ponekad trebaju više vremena za prilagodbu većim kolektivima, primjerice pri prelasku u srednju školu ili na fakultet. Veći sustavi traže veću socijalnu fleksibilnost, samostalnost i sposobnost snalaženja među većim brojem različitih ljudi. Učenicima koji su odrasli u vrlo zatvorenoj i stabilnoj grupi takva promjena može biti izrazito stresna. Međutim, to ne znači da će svi učenici iz malih razreda imati teškoće u prilagodbi.

To potvrđuje i Serdar koja iz iskustva primjećuje da se učenici u manjim školama vrlo uspješno socijaliziraju. Često su povezaniji, razvijaju osjećaj zajedništva, suradnje i međusobnog poštovanja neovisno o broju učenika u razredu. Na razvoj socijalnih kompetencija snažno utječu i iskustva izvan samog razreda - izvannastavne aktivnosti, sport, hobiji i iskustva u široj zajednici.

- Manji razredi imaju svoje prednosti i nedostatke. Sama brojnost razreda nije dovoljna za zaključak o kvaliteti razrednog okruženja. Razred od 15-ak učenika može biti vrlo poticajan i funkcionalan ako postoji dobra socijalna klima, dok brojčano veći razred može biti emocionalno nepoticajan ako su odnosi loši ili ako učenici nemaju osjećaj pripadnosti. Zato je sastav razreda izuzetno važan element - različitosti među učenicima, njihovi međusobni odnosi, emocionalna zrelost i podrška odraslih često imaju veći utjecaj od samog broja učenika. Zbog toga fokus ne bi trebao biti isključivo na smanjivanju ili povećavanju broja učenika u razredu, nego na stvaranju poticajne razredne zajednice u kojoj učenici imaju dovoljno individualne podrške, ali i dovoljno raznolikih vršnjačkih interakcija za zdrav socijalni i emocionalni razvoj, zaključuje Dujić.

Učiteljica koja je i sama bila učenica malog razreda

Serdar pak za kraj dodaje i vlastito iskustvo. Ona je, naime, pohađala razred u koji je išlo osam učenika.

- Nakon završetka osnovne škole upisala sam srednju strukovnu školu u kojoj je razred imao 30 učenika. Većina učenika poznavala je barem jednu osobu iz osnovne škole, dok sam ja bila jedina iz svog razreda. Unatoč tome, vrlo brzo sam se uklopila te sam već u drugom razredu izabrana za predsjednicu razreda, i to od strane učenika i razrednice. Kao mogući nedostatak manjih razrednih odjela može se istaknuti manji broj vršnjaka pa su i mogućnosti izbora društva nešto manje, a učenici se kasnije trebaju prilagoditi većim sredinama. Međutim, iz iskustva smatram da učenici iz manjih škola vrlo uspješno razvijaju socijalne vještine i bez poteškoća se uklapaju u veće kolektive, zaključuje Serdar.