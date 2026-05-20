Ovo su strukovne s najviše državnih prvaka: 'U gimnazijama ostaje mjesta, kod nas učenici ostaju ispod crte'

Neke strukovne škole briljirale su na WorldSkillsu. OIGŠ Zagreb osvojio je četiri zlata, a još tri škole po tri titule državnih prvaka u 2026.

Čak 350 učenika u 44 discipline odmjerilo je snage na nedavno zaključenom državnom natjecanju učenika strukovnih škola, WorldSkills Croatia. A neke škole na njemu su se posebno istaknule s više zlatnih medalja.

Četiri medalje za OIGŠ: Najbolji je to rezultat u povijesti škole

Najviše, čak četiri, otišlo je u Obrtničku i industrijsku graditeljsku školu Zagreb (OIGŠ). U disciplini tehnologija autolakiranja zlato je osvojio Mihael Popović, u kategoriji zidarstvo prvi je bio Marko Kapusta, u kategoriji keramičarstvo i oblaganje 'zlatni' je Karlo Zenko, dok je državni prvak u soboslikarstvu Eduardo Kralj.

- Uspjeh naših učenika za školu ima iznimnu vrijednost jer potvrđuje kvalitetu rada naših nastavnika, mentora i učenika, ali i pokazuje koliko strukovno obrazovanje može biti snažno, moderno i perspektivno. Ove godine osvojili smo pet medalja u pet disciplina – četiri zlatne i jednu srebrnu – što je rezultat na koji smo iznimno ponosni i to je u povijesti škole najbolji rezultat. Po prvi put smo ove godine se natjecali u pet disciplina i prvi put smo bili domaćini u tri discipline. Naravno da smo vjerovali u naše učenike i njihove mentore jer znamo koliko rada ulažu tijekom cijele godine, navodi za srednja.hr ravnatelj OIGŠ-a Anto Vidović.

Učenici puno vremena provode u školskim radionicama

Naglašava i da pripreme za ovakva natjecanja ne traju samo nekoliko dana ili tjedana nego gotovo cijelu godinu.

- Učenici puno vremena provode u školskim radionicama, vježbaju dodatno nakon nastave, a mentori im prenose ne samo znanje i vještine nego i radne navike, odgovornost i preciznost. Ključ uspjeha je zajedništvo, dobra suradnja mentora i učenika te velika motivacija samih natjecatelja. Važno je i to što učenici tijekom priprema rade u uvjetima koji su vrlo slični stvarnom tržištu rada pa kroz ovakva natjecanja dodatno sazrijevaju kao budući majstori svog zanata, ističe Vidović.

Stava su i da ovakvi rezultati imaju velik utjecaj i na percepciju strukovnog obrazovanja. Što se i ogleda u rastu interesa za strukovna zanimanja.

- Posebno nam je drago kada osmaši na Velesajmu ili tijekom Dana otvorenih vrata vide naše učenike kako rade i prezentiraju svoje vještine jer tada najbolje mogu osjetiti što znači učiti konkretan posao i stvarati nešto vlastitim rukama. Mislim da upravo ovakvi uspjesi ruše predrasude o strukovnim školama i pokazuju da učenici nakon završetka školovanja mogu imati sigurnu budućnost, kvalitetan posao i mogućnost daljnjeg razvoja, podcrtava ravnatelj.

Ravnatelj Tehničke u Čakovcu: 'Ove godine nadmašili smo sve do sada postignute rezultate'

Tehnička škola Čakovec, Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod i Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu imaju po troje državnih prvaka. Iz Tehničke u Čakovcu to su Antonia Lisjak u kategoriji mehatronika, Gabriel Murk u kategoriji administracija IT sustava i Matija Tomašić u kategoriji CNC i CAD/CAM tehnologije. Nastavak je to tradicionalno dobrih rezultata i na WorldSkillsu, ali i maturi, ističe ravnatelj Tehničke škole u Čakovcu, Dražen Blaženka. Potvrda je to, smatra kvalitetnog rada i učenika i mentora.

- Ove godine nadmašili smo sve do sada postignute rezultate – uvijek smo imali po nekog pobjednika od onih koji su se plasirali, ali nikada do sada nije zabilježeno da svi koji su se plasirali na državnu smotru osvoje i prva mjesta! Znali smo da su konkurentni, no nismo se nadali baš trima titulama najboljih i to u vrlo zahtjevnim i atraktivnim disciplinama, ističe Blaženka.

Kontinuirana priprema traje od siječnja, a ravnatelj naglašava da su uz mentore pomagali i drugi nastavnici struje i STEM područja, ne samo ove, nego i ranijih godina.

- No svakako je važno napomenuti da su svi troje – Antonia, Matija i Gabriel – maturanti koji su odlični učenici u sve četiri godine. Uz to, Gabriel je ove godine osvojio i naslov državnog prvaka iz osnova informatike, te je sudjelovao i na državnom natjecanju iz matematike sa zapaženim 12. mjestom u konkurenciji gimnazijalaca. Jako veliki doprinos i podršku imali su od svojih mentora – Eduard Ciglar, Perica Hajdarović i Mirko Jambrošić, sva trojica redom su mladi i perspektivni nastavnici strukovnih predmeta, magistri strojarstva ili računarstva, pred kojim je nadam se još mnogo uspješnih godina u školi, s obzirom na to da imaju desetak i manje godina staža! Na tu činjenicu, da imamo mlad, perspektivan i vrlo sposoban stručni kadar jako sam ponosan kao ravnatelj, a posebno na činjenicu da su sva trojica i bivši učenici Tehničke škole Čakovec koji su diplomirali na FSB ili FER u Zagrebu, kaže ravnatelj Blaženka za srednja.hr.

Borba za svako upisno mjesto

I on je zadovoljan rezultatima upisa, kaže da škola već desetak godina odmah na ljetnom roku popuni sva mjesta. Gleda na to kao na potvrdu da ih osmaši i roditelji prepoznaju kao kvalitetnu strukovnu školu u sektorima računarstva, mehatronike i strojarstva.

- Nije slučajno da posljednjih dvije do tri godine gimnazijska odjeljenja u Čakovcu, za koja do sada nije bilo bodovnog praga, prilikom upisa ostaju nepopunjena, dok kod nas u TŠČ ostaju učenici ispod 'upisne crte'. Kao ravnatelj vrlo sam zadovoljan ovakvom situacijom i nije mi žao velikog truda, vremena i svega ostalog što smo uložili tijekom proteklih osam godina kada smo osmišljavali i realizirali naš Regionalni centar kompetentnosti. Kontinuirano kvalitetni i prepoznatljivi rezultati naših učenika na natjecanjima, državnoj maturi, upisima prilikom nastavka obrazovanja ili zapošljavanje učenika trogodišnjih zanimanja kod svojih poslodavaca tijekom naukovanja u Međimurskoj županiji potvrda su kvalitetnog rada naših nastavnika kao i opravdanje svrhovitosti svih ulaganja u opremanje i stvaranje preduvjeta za suvremenu nastavu u TŠČ, ističe Blaženka.

Brodska škola ima već petog državnog prvaka u području automehatronike

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod ima prvake u disciplinama automehatronika, električne instalacije i kućne instalacije. To su, redom, Petar Kruljac, Petar Lukić i Mihael Đurković. Ravnatelj Mario Lovrić ističe da ovakav uspjeh za školu znači puno, jer pokazuje ono što grade već desetljećima - kvalitetu, predanost i spoj znanja i praktičnih vještina.

- Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod ima dugu tradiciju stvaranja kvalitetnih stručnjaka, a ovakvi rezultati pokazuju da idemo u dobrom smjeru i da naši učenici mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Naravno da smo iznimno ponosni na sva tri državna prvaka jer iza svakog uspjeha stoji mnogo rada učenika i mentora. Iskreno, u području automehatronike očekivali smo vrlo visok plasman jer je riječ već o petom državnom prvaku u tom području, što govori o kontinuitetu kvalitete koji nije slučajan. Znali smo da imamo izvrsne učenike i u ostalim disciplinama, ali na WorldSkillsu se okupljaju najbolji učenici iz cijele Hrvatske i konkurencija je zaista iznimno jaka. Zato nas ovakav rezultat posebno veseli jer potvrđuje da se trud, rad i sustavan pristup isplate, navodi Lovrić.

'Bez obzira na razvoj tehnologije i UI, društvo će uvijek trebati kvalitetne ljude koji znaju stvarati, popravljati, graditi'

Učenici se za WorldSkills počinju pripremati već početkom nastavne godine, a pritom im stručni učitelji pružaju svu podršku. I u njihovu slučaju, ključan dio priprema odvija se kroz praktičan rad, simulacije stvarnih situacija i razvijanje samostalnosti u radu.

- Ako postoji recept za uspjeh, onda on nije jedna stvar. Potrebni su znanje, rad i podrška mentora, ali najvažniji su zainteresiranost, upornost i želja učenika da stalno uče i napreduju. Kada se spoje motiviran učenik i predan mentor, nastaju ovakvi rezultati, ističe Lovrić.

I on naglašava da ovakvi rezultati itekako utječu na interese učenika za upis i pozitivnu sliku strukovnog obrazovanja.

- Sve više mladih i roditelja prepoznaje da strukovno obrazovanje danas znači mnogo više od učenja jednog zanata. Ono znači suvremeno obrazovanje, rad s novim tehnologijama, praktična znanja i vrlo dobru perspektivu zapošljavanja. Naša škola prepoznata je u sredini kao moderna europska škola koja kontinuirano ulaže u razvoj, projekte, opremu i kvalitetu nastave. Posebno nas veseli što velik broj naših učenika po završetku školovanja vrlo brzo pronađe posao, a mnoga zanimanja za koja obrazujemo učenike danas su iznimno tražena i nude vrlo dobre mogućnosti napredovanja i primanja. Bez obzira na razvoj tehnologije i umjetne inteligencije, društvo će uvijek trebati kvalitetne ljude koji znaju stvarati, popravljati, graditi i rješavati konkretne probleme. Ovakvi uspjesi dodatno pokazuju da strukovna zanimanja imaju sadašnjost, ali i vrlo snažnu budućnost, zaključuje Lovrić.

Dodajmo za kraj i da Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu, odakle nam nije stigao odgovor na upit, ima troje prvaka. To su Sara Juršetić u kategoriji WEB dizajn, Toma Sikavica u disciplini grafički dizajn i tehnologija i Ariana Kraljić u disciplini multimedija.