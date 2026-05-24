Zbog riječi nutricionistice Lauri se javila anoreksija: 'Postala sam opsesivna oko hrane, vaganja i izgleda'

Prošlo je već gotovo osam godina otkad je Hope Virgo u Velikoj Britaniji započela javnu dodatnog osvještavanja zdravstvenih djelatnika o poremećajima hranjenja. Virgo naglašava da liječnici bulimiju i anoreksiju često ne shvaćaju dovoljno ozbiljno, odnosno da sustav ponekad ne reagira ako osoba nije teško pothranjena.

Kampanja 'Odbaci vagu' ('Dump the Scales) je u Velikoj Britaniji započela 9. lipnja, a od tad su njeni volonteri uspješno pokrenuli rasprave u parlamentu, organizirali prosvjedne skupove i izravno komunicirali s donositeljima odluka i zdravstvenim sustavom. Dobila je novi element u rujnu 2024. godine, kad su joj se pridružili volonteri iz cijelog svijeta, a prikupila je i sve više liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika.

I hrvatski centar je podržao kampanju

Podršku kampanji izrazio je i Centar za poremećaje hranjenja BEA, hrvatska nevladina i neprofitna udruga osnovana 2012. godine u Zagrebu. Centar pruža stručnu podršku osobama s anoreksijom, bulimijom, poremećajima prejedanja i drugim oblicima poremećaja hranjenja te njihovim obiteljima.

- Željeli bismo skrenuti pažnju na istu temu i u Hrvatskoj, te podsjetiti sve stručnjake koji rade s djecom i mladima da najveći broj oboljelih osoba nije teško pothranjen, no oni svejedno duboko pate radi narušenog odnosa prema hrani i tijelu, te im je potrebno liječenje, navode iz Centra BEA na svojim društvenim mrežama.

Psihički oporavak puno je teži od fizičkog

Jedna od korisnica Centra je 26-godišnja Laura, koja se liječi od anoreksije. Kad ju danas upoznajete iz njenog izgleda ne možete znati da ima poremećaj hranjenja, međutim kaže nam da se fizički oporavila, ali da su opsesivne misli oko hrane i njenog tijela su još uvijek tu.

- Na mome putu oporavka najvažnije mi je razumijevanje mojih roditelja, koji su uvijek bili uz mene, i u dobrim i lošim fazama. I moj psihijatar i terapeutkinja. Bila sam i u nutricionističkoj grupi, to mi je dalo alate kako da prebrodim krizu kada glas mog poremećaja divlja i kaže mi da ne smijem jesti, priča nam Laura.

Njezin oporavak imao je uspone i padove. Kaže da su kad god bi se malo fizički oporavila, svi bili sretni vjerujući da je izliječena, no nije ih bilo briga kako se osjećala. Tad joj je, priča, bilo sto puta gore jer nitko nije vidio što prolazi. Najveći izazov u liječenju je, priznaje, baš to što ljudi često izjednačuju fizički oporavak sa psihičkim. Za psihički oporavak potrebno je duže vremena, a kaže nam da su to u njenom slučaju godine.

Okidač je bio posjet nutricionistici

Laurina bitka započela je nakon jednog posjeta nutricionistici. Ondje je došla jednostavno jer je htjela jesti zdravo, pa joj je nutricionistica dala popis zabranjenih i dozvoljenih namirnica. Iako je bila normalne težine, nutricionistica joj je rekla da bi mogla skinuti koju kilu te ju je uputila na praćenje kalorijskog unosa. To je zapravo bio pokretač niza problema.

- Ja sam tada bila normalne tjelesne težine, i njene savjete sam shvatila kao kritiku da sam debela. Za mene je to bio okidač prema poremećaju hranjenja, postala sam opsesivna oko hrane, vaganja obroka i provjeravanja svoga izgleda. Koliko god izgubila, nikad nije bilo dovoljno, prisjeća se Laura.

'Osjećala sam se kao da ništa nije važno'

Njezin liječnik opće prakse na početku uopće nije reagirao. Rekao joj je samo da mora jesti, da nije debela i da se više druži s prijateljicama. U njeno liječenje više se uključila njena majka koja ju je odvela na vađenje krvi, no ondje je sve bilo u redu. Tek kad joj je majka pronašla specijalista za poremećaje hranjenja, počela je s terapijom.

- Nisam jela danima, a kada bi i pojela nešto, često bih povratila. Opsesivno sam vježbala. Osjećala sam se kao da ništa nije važno, samo ta brojka na vagi. Ali, čak i kada sam imala tu malu kilažu, svejedno sam se osjećala debelom i mislila sam da trebam još smršaviti, prisjeća se Laura.

'To nije samo hir ili stanje kad izgledaš kao kostur'

Za Lauru je dijeta bila prvi korak prema anoreksiji. Stoga je upozorila sve da budu oprezni kad kreću na držanje dijeta, pogotovo mlade djevojke. Priznaje da dobronamjerni razgovori i uvjeravanja također nisu bili učinkoviti u njenom liječenju.

- Meni je bilo samo važno da smršavim, i nisam slušala upozorenja o tome kako si štetim zdravlju. Liječnicima je dobro da se dodatno educiraju o poremećajima hranjenja jer to nije samo hir ili stanje kad izgledaš kao kostur. Treba znati postaviti prava pitanja i slušati. Ja sam u početku izgledala normalno i nitko nije reagirao, sve dok nisam postala jako pothranjena, priznaje Laura.

Kaže nam da je za nju razumijevanje roditelja bilo jako važno. S njom su išli na grupe podrške i s vremenom su se jako promijenili.

- Znam da im nije bilo lako sa mnom. Mislim da je važno da okolina shvati kako poremećaj neće proći sam po sebi, zaključuje Laura.